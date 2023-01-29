Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины в ударе по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Погибли 14 человек, ранены 24, сообщается в телеграм-канале министерства.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен около 7:30 утра в субботу, 28 января из системы залпового огня HIMARS. В Минобороны отметили, что в больнице оказывали помощь, как местному населению, так и военнослужащим.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве выразили уверенность, что все причастные «за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность».