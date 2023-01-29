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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:31
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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 339-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:30

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Одесской областях Украины.

08:51
Поставки украинской армии танков и другого тяжелого вооружения из западных стран станут эскалацией конфликта, несогласие с этим Вашингтона является парадоксальным «отрицанием очевидного», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«И вообще в последнее время прямых цитат из [писателя Джорджа ] Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: «мир — это война» — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе», — добавил он.
 
08:50
США были вынуждены создать «прикрытие» для поставок украинской армии немецких танков Leopard 2, объявив о намерении передать танки Abrams, такой компромисс предложил госсекретарь Энтони Блинкен по просьбе президента Джо Байдена. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информацию от более 12 бывших и действующих европейских и американских чиновников. По данным издания, Польша и другие страны Европы делали тщательно выверенные заявления, чтобы усилить давление на ФРГ по передаче танков ВСУ. Вашингтон предложил Берлину «прикрытие» по поставкам вооружений для сохранения единства Запада. 
08:49
США могут столкнуться с неприятными последствиями, если продолжат распространять информацию о торговле оружием между Россией и Северной Кореей. Об этом сообщило агентство ЦТАК, публикуя заявление главы МИД КНДР Квон Чон Гына.
08:49
Группа военных чиновников внутри министерства обороны США подталкивает Пентагон к одобрению отправки Украине истребителей F-16, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.
 
08:48
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал продолжить поиск и уничтожение «шайтанов» после слов украинского националиста Евгения Карася (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) об ударах по Грозному. Видео с комментарием Кадыров выложил в своем телеграм-канале.

«Я тут прочитал заявление какого-то шнурка, по-моему, Карасев, Карась, не знаю. Типа, что долетят их ракеты до Грозного. Я так испугался, не знаю куда себя деть. Уже бункер ищу», — пошутил он.
Вчера 17:34

Минобороны России обвинило Вооруженные силы Украины в ударе по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Погибли 14 человек, ранены 24, сообщается в телеграм-канале министерства.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен около 7:30 утра в субботу, 28 января из системы залпового огня HIMARS. В Минобороны отметили, что в больнице оказывали помощь, как местному населению, так и военнослужащим.

«Намеренный ракетный удар по заведомо известному действующему гражданскому медицинскому учреждению является безусловным тяжким военным преступлением киевского режима», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве выразили уверенность, что все причастные «за планирование и осуществление данного преступления будут найдены и понесут ответственность».

Вчера 17:16

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков отказался вступать в ЧВК «Вагнер», об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что накануне пообещал приехать в Луганск, чтобы обсудить возможное вступление в организацию

«Однако последнее публичное выступление господина Пригожина, в котором прозвучал поток самой откровенной лжи в мой адрес — полностью исключает возможность моего участия в данной ЧВК. Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — заявил Стрелков.

Вчера 17:03

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат опроверг заявление о том, что Киев хочет получить 24 истребителя F-16. По его словам, испанское издание El Pais опубликовало недостоверные данные из-за «трудностей перевода», пишет УНИАН.

Он пояснил, что во время телемарафона говорил по-украински, а испанскому журналисту его слова переводили на английский.

«Украинские журналисты переводили с испанского и вышло, что я заявил, что Украина хочет получить 24 F-16. Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют, информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают желаемое за действительное», — сказал Игнат.

Вчера 16:23
Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — сказал он.

По словам Подоляка, дальнобойные ракеты нужны для поражения тыловой инфраструктуры и артиллерийских складов российских вооруженных сил в Крыму. Он добавил, что «партнеры все это понимают», но не могут «отказаться от своего некоторого консерватизма». Подоляк считает, что с этим нужно работать и показывать «страшные картинки» боевых действий.

«Мы должны резонно говорить. Не просто проявлять недовольство чем-то, а четко ежедневно рассказывать — резоны такие-то», — отметил Подоляк.
 
Вчера 15:51

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал два способа, которыми может воспользоваться бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, чтобы попасть в организацию.

Первый вариант предполагает, что Стрелков приедет на «совет командиров» в Луганск и ответит на вопросы командиров о «сдаче Славянска», «деньгах от украинского бизнесмена Рината Ахметова» и другие. Окончательное решение принимать будет Пригожин. «Если он будет буксовать, эти вопросы будут ему задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если все пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, там где он должен будет доказать свою надежность», — сказал основатель ЧВК.

Второй сценарий — Стрелкову нужно прийти «как обычный штурмовик» и пройти отбор.

Пригожин пригласил Стрелкова на фронт после того как бывший министр обороны ДНР раскритиковал его и призвал не допускать в публичное поле. Кроме того, Стрелков посоветовал найти для ЧВК «гораздо более эффективное применение», чем в лобовых атаках. Стрелков заявил, что готов рассмотреть предложение Пригожина, «если оно будет сделано в нормальном виде» и устроит его. Основатель ЧВК после этого попросил не беспокоить его, если Стрелков испугался.

Вчера 15:50

Украина ведет в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарофона.

«Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — сказал он.

По словам Подоляка, дальнобойные ракеты нужны для поражения тыловой инфраструктуры и артиллерийских складов российских вооруженных сил в Крыму. Он добавил, что «партнеры все это понимают», но не могут «отказаться от своего некоторого консерватизма». Подоляк считает, что с этим нужно работать и показывать «страшные картинки» боевых действий.

«Мы должны резонно говорить. Не просто проявлять недовольство чем-то, а четко ежедневно рассказывать — резоны такие-то», — отметил Подоляк.

Вчера 14:42

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал поставки Западом военной техники Украине.

«Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м». Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше. Твердят о том, что всё вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», — пишет Медведев в своем телеграм-канале.

Он отмечает, что представители стран Запада объясняют поставки желанием предотвратить «экспансию России» и мировую войну.

«Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — всё в труху», — считает зампред Совбеза.

Вчера 13:48

Смена советских танков на Leopard 2 и Abrams сравнима с пересадкой с машины 1950-х годов на Porsche, рассказал FT инструктор ВСУ.

Издание отмечает, что на развертывание американских танков на Украине уйдет несколько месяцев, а подготовка экипажей требует не менее пяти-шести недель.

Вчера 13:17
Украина хотела бы срочно получить 24 истребителя от западных стран в рамках первой фазы поддержки самолетами, пишет El País со ссылкой на представителя Военно-воздушных сил (ВВС) Украины полковника Юрия Игната.

В ближайшее время Киев не применит эти истребители на поле боя, продолжил представитель ВВС, поскольку стране предстоять сложные политические переговоры, продолжительные тренировки пилотов и «интенсивное обучение» наземных ремонтных бригад. Он подчеркнул: «Небо ошибок не прощает, поэтому этих людей нужно готовить не менее тщательно, чем пилотов».

«Наши пилоты могут научиться управлять этими самолетами за пару недель. Потребуется время, чтобы научиться воевать с этими самолетами, около шести месяцев», — пояснил Игнат и подчеркнул, что сроки «чрезвычайно большие» и в условиях боевых действий их будут сокращать.

Идеальным вариантом для Украины станет получение американских F-16, подчеркнул он. По его словам, эта модель объединила бы преимущества четырех типов самолетов, применяемых украинскими военными, которые сейчас четыре: бомбардировщик Су-24, два типа истребителей Су-27, Су-29 и штурмовик Су-25.
Вчера 12:13
Аналитики правительства США спрогнозировали риск формирования «патовой ситуации» на линии боевого соприкосновения на Украине в 2023 году и назвали согласованные ранее поставки танков наименее важной частью программы передачи вооружений — к такому выводу они пришли после анализа спутниковых снимков строительства Россией оборонительных траншей, пишет The New York Times.

Издание указало, что стороны в течение первого года конфликта концентрировались на артиллерийских обстрелах, присутствовали и танковые операции, но одним из наиболее важных вооружений были быстроходные боевые бронированные машины.

На следующем этапе конфликта ВСУ могут попытаться нацелиться на укрепленные сооружения российских войск, прорыв оборонительных рубежей в скоординированной атаке с разными типами войск — пехотой, танками и артиллерией, такая стратегия — основа боевых операций американской армии, пишет NYT со ссылкой на правительственных экспертов.

Аналитики указали в беседе с NYT, что важнейшими поставками Запада для Украины станут в ближайшее время бронемашины и артиллерия, несмотря на большое внимание к поставкам танков. США планируют направить украинской армии 109 БМП Bradley, европейские страны передадут большое количество артиллерии, которые могут быть объединены в немецкими танками Leopard 2 в три дополнительных бригады.

«Обещанное небольшое количество танков — наименее важная часть этого», — пояснил эксперт по России в аналитическом центре CNA Майкл Кофман.
Вчера 12:04
Наибольшие сложности с энергоснабжением на Украине наблюдаются в Одесской области, сообщила компания «Укрэнерго». Там пояснили, что восстановление плановой схемы питания займет много времени из-за серьезных повреждений.
Вчера 11:47

Израиль «за кулисами» помогает Киеву больше, чем принято считать, заявил посол страны в Германии Рон Прозор в интервью Funke Mediengruppe.

Дипломата спросили, почему Израиль не направляет Украине военную помощь и ограничивается только гуманитарной. Он ответил, что государство блокирует поставки иранских беспилотников и ракет.

«Так что помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно», — отметил посол (цитата по Morgen Post).

Прозор добавил, что Израиль предпочитает «оставаться в тени» из-за присутствия России в Сирии и большой еврейской общины на российской территории.

Киев не раз обвинял российских военных в ударах по украинской территории с помощью иранских дронов. Например, беспилотник «Герань-2» украинские власти считают версией иранского боевого БПЛА типа Shahed.

Российская и иранская стороны обвинения отвергают. В МИД Ирана назвали предположения безосновательными и подчеркнули, что выступают против поставок вооружений сторонам конфликта. Там добавили, что Тегеран и Москва не углубляли сотрудничество в сфере современных технологий в последнее время. В российском МИДе назвали сообщения слухами, а в Кремле — вбросами. В российском постпредстве при ООН пригрозили секретариату организации пересмотреть отношения в случае начала расследования по беспилотникам.
 

Вчера 09:03

Главное к 9:00:

  • Группа семи (G7, куда входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) одобрила предложение Евросоюза по установлению лимита цены на российское дизельное топливо в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя G7.
  • Власти Венгрии настаивают на исключении из санкционных списков Евросоюза нескольких руководителей российских компаний, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
  • Нефтетрейдеры увеличили объемы импорта российского дизельного топлива в ЕС на фоне надвигающегося эмбарго на поставки нефтепродуктов морским путем, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.
  • В районе Угледара (город в 60 км к юго-западу от Донецка) идут тяжелые бои, российские военнослужащие закрепились на восточных и юго-восточных окраинах города, рассказал «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.
  • Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад под названием «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта. Среди выгод, которые Вашингтону принесет затягивание боевых действий, эксперты выделяют четыре следующие: дальнейшее ослабление России (Однако США получат от этого лишь умеренные выгоды), рост контроля Киева над территориями (меньше украинцев будут жить на подконтрольных России территориях, что в гуманитарных интересах США. Также это укрепит международную норму о территориальной целостности государства), снижение «возможностей России угрожать другим», снижение энергетической зависимости поддерживающих Украину стран от России и рост их трат на оборону.
27.01 21:37

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что невозможно быстро заказать новые танки для Украины. «Мы не можем заказать новые устройства в интернет-магазине. Боеприпасы не растут на деревьях и просто хотят, чтобы их сорвали. В оружейном бизнесе все гораздо сложнее», — заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.

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