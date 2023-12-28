Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 673-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
США выделили Украине военную помощь на $250 млн, это последний пакет поддержки в 2023 году. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена. В пакет помощи вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны, ракеты для РСЗО, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые средства и свыше 15 млн патронов для стрелкового оружия.
Ночью над территорией Крыма дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 00:38 сообщал о сбитом дроне над морем. Спустя час был перекрыт проезд по Крымскому мосту, его вновь открыли через 20 минут.
На Камчатке за высказывания о российской армии оштрафовали работницу местного рынка.
60-летняя женщина на своем рабочем месте оскорбительно высказывалась в адрес России и россиян, а также «обвинила военнослужащих российской армии в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения специальной военной операции», заявили в суде.
Работники рынка сообщили, что делала она это неоднократно. Женщина сказала, что ее оговорили, и вину не признала.
По административному делу о дискредитации армии работнице рынка назначили минимальный размер штрафа, предусмотренный КоАП, — 30 тыс. руб.
15 лет получил житель Омска за поджоги машин с символикой военной операции на Украине.
В ФСБ заявили, что мужчина поджег несколько автомобилей с символом Z (Минобороны объясняло, что это означает «За победу») в ноябре прошлого года. Задержали его при попытке совершить еще один поджог.
Дело возбудили по статье о теракте.
Среди своих мотивов осужденный назвал «устрашение населения Омской области», а также желание повлиять на российскую власть и заставить ее прекратить военную операцию на Украине.
Проекты Бориса Акунина и Ильи Красильщика признали нежелательными организациями.
В перечень Минюста внесена «Служба поддержки» (Латвия) медиаменеджера и бывшего главы «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика. Проект был запущен в 2022 году, его целью называлась поддержка россиян с антивоенной позицией. Сайт «Службы поддержки» заблокирован Роскомнадзором.
В список также попала признанная иностранным агентом «Настоящая Россия» (Великобритания), созданная при участии писателя Бориса Акунина, артиста балета Михаила Барышникова и экономиста Сергея Гуриева (признан иноагентом). Проект, говорится на его сайте, занимается оказанием помощи украинцам, пострадавшим в ходе боевых действий, и россиянам, которые уехали за границу. Он тоже заблокирован.
Еще две организации, признанными нежелательными — «Глобальная сеть журналистов-расследователей» (США), уже признанная иноагентом, а также «Русская Америка за демократию в России» (США).
Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского предложить план Б по выходу из нынешнего «трагического положения». «Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится», — сказала Тимошенко.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что к середине 2024 года у всех жителей региона будут российские паспорта. По его словам, сейчас российские документы есть у 80% из 700 тыс. жителей области.
Пушинин заявил, что Марьинка, скорее всего, будет восстановлена. «Я считаю, что решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже. С большой долей вероятности это решение будет положительным. Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка, мы так это воспринимали и с таким подходом будем двигаться дальше», - цитирует Пушилина ТАСС.
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что Кировский и Петровский районы Донецка будут меньше обстреливаться со стороны ВСУ после занятия Марьинки. По его словам, это был один из самых укрепленных пунктов украинской армии.
В Кремле уверены, что выделяемые Украине деньги европейских налогоплательщиков не смогут изменить ситуацию на поле боя, а значительная часть этих средств разворовывается.
Так Дмитрий Песков прокомментировал публикацию FT о том, что ЕС рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счет взятия средств в долг.
«Разумеется, мы понимаем, что Евросоюз испытывает достаточно серьезные противоречия у себя внутри по вопросу продолжения выделения этих денег. Тем более что эти деньги выделяются не на созидание, а на войну и на поддержку режима, который неизвестно с какой эффективностью и на какие цели эти деньги тратит. И европейцы, и американцы уже прекрасно понимают уровень коррупции. Они понимают, что изрядная часть этих денег разворовывается», — сказал Песков.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе танк, шесть САУ «Гвоздика», три САУ «Акация». Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Водяное Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены шесть атак ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражены две атаки в районе Новгородского;
- на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страну примут в НАТО. Он объяснил это тем, что на последнем саммите альянса ему разрешили сесть не на место гостя, а среди делегатов. По алфавиту Кулеба оказался между представителями Турции и Великобритании.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
ФСБ заявил о предотвращенном теракте на Куйбышевской железной дороге. Задержан житель Самары – сторонник запрещенной организации «Легион свобода России», сообщают «РИА Новости».
Глава подконтрольной Киеву администрации Херсона Александр Прокудин заявил, что в результате обстрела города пострадала энергетическая инфраструктура. «Без электроснабжения остаются 70% абонентов», - сообщил он.
Командовавший украинскими войсками на Запорожском направлении Александр Тарнавский в интервью «Би-би-си Украина» назвал российскую армию одной из сильнейших в мире. По его словам, россиянам удалось продемонстрировать свои сильные стороны, что и сказалось на ходе контрнаступления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства матери военного, проходящего службу в зоне военной операции на Украине, сообщил Следственный комитет в своем Telegram. Дело возбудили по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство). По подозрению в совершении преступления в розыск объявили двух граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения.
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил в интервью агентству «РИА Новости», что в зоне военной операции планируется опробовать в боевых условиях дистанционно управляемую боевую машину пехоты. «Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», - сказал он. По словам Чемезова, впоследствии комплектом дистанционного управления можно будет оснастить и самоходную противотанковую пушку 2С25М.