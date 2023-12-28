На Камчатке за высказывания о российской армии оштрафовали работницу местного рынка.

60-летняя женщина на своем рабочем месте оскорбительно высказывалась в адрес России и россиян, а также «обвинила военнослужащих российской армии в насилии и убийствах мирного населения в ходе проведения специальной военной операции», заявили в суде.

Работники рынка сообщили, что делала она это неоднократно. Женщина сказала, что ее оговорили, и вину не признала.

По административному делу о дискредитации армии работнице рынка назначили минимальный размер штрафа, предусмотренный КоАП, — 30 тыс. руб.