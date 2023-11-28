Венгрия отказалась поддержать внесение в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран, заявил глава МИД страны Петер Сийярто после совещания со своими европейскими коллегами в Брюсселе.

По его словам, на этой встрече вновь звучали предложения ввести санкции в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. «Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями <...> Венгрия не согласится ни на какие санкции против атомной отрасли, потому что это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения», — заявил глава МИД (цитата по ТАСС).