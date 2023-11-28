Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 643-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Глава администрации Сумской области Владимир Артюх пожаловался, что план по мобилизации в городе Сумы выполнен лишь на 8%, сообщает «Страна ua». Вину за это он возложил на предприятия и учреждения, которые не выполнили свои задачи по мобилизации своих сотрудников.
В Запорожье ракета поразила территорию одного из местных предприятий, сообщает Klymenko Time со ссылкой на местные власти.
Советник главы ДНР Ян Гагин заявил ТАСС, что ВСУ сконцентрировали крупную группировку для ударов в районе Горловки и уже потеряли убитыми до двух десятков бойцов при попытках атаковать позиции российских сил. По его словам, задачей группировки является отвлечение внимания «с более провальных для ВСУ направлений».
Число погибших на Украине из-за непогоды достигло 10, сообщает «Страна ua» со ссылкой на данные МВД. Смертельные случаи зафиксированы в Одесской, Харьковской, Николаевской областях, а также в Киеве. Обесточены 411 населенных пунктов в 11 областях.
Власти Крыма ввели чрезвычайную ситуацию в 10 муниципальных образованиях и режим «угроза ЧС» в Алуште, Судаке и Первомайском районе. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выход из конфронтации между Россией и США «видится в учете Вашингтоном сложившихся реалий на земле и готовности договариваться по-серьезному», сообщает ТАСС.
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщило Минобороны России.
Венгрия отказалась поддержать внесение в 12-й пакет антироссийских санкций ЕС таких мер, которые поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран, заявил глава МИД страны Петер Сийярто после совещания со своими европейскими коллегами в Брюсселе.
По его словам, на этой встрече вновь звучали предложения ввести санкции в области ядерной энергетики, а также запретить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. «Мы ясно дали понять, что не согласимся с такими решениями <...> Венгрия не согласится ни на какие санкции против атомной отрасли, потому что это угрожало бы безопасности ее собственного энергоснабжения», — заявил глава МИД (цитата по ТАСС).
Двумя главными задачами для НАТО после начала конфликта на Украине стали оказание помощи Киеву и предотвращение эскалации, которая может привести к полноценной войне между альянсом и Россией, заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
«Первое — это поддержка Украины, что мы сделали. […] И мы продолжаем оказывать поддержку Украине. Другая главная задача — предотвратить эскалацию конфликта, переход конфликта в полноценную войну между Россией и НАТО», — сказал он.
По его словам, НАТО предотвращает эскалацию, посылая четкий сигнал Москве о том, что альянс готов защищать свою территорию. Он добавил, что блок демонстрирует это не только словами, но и увеличением своих вооруженных сил на восточных границах.
Председатель совета депутатов Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил агентству ТАСС, что в результате обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ погиб один человек. Всего по городу были выпущены три снаряда.
Владимир Рогов сообщил о ракетном обстреле со стороны ВСУ города Пологи (Запорожская область). По его словам, погибли два человека, еще четыре получили ранения.
Госдеп США назвал не соответствующей действительности публикацию в немецком Bild, в котором говорилось о «тайной стратегии» США и Германии на Украине. В частности речь шла о том, что две страны ограничили поставки оружия Киеву в расчете, что это вынудит Владимира Зеленского согласиться на переговоры с Россией.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на его заместителя Александра Слисаренко было совершено покушение. «Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», - сказал он агентству ТАСС.
Оппозиционные фракции в Верховной раде предложили снять с должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны Марьяну Безуглую. Причиной названа ее критика командующего ВСУ Валерия Залужного.
Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе САУ «Акация» и три САУ «Гвоздика».
Суммарные противника за минувший день Минобороны России оценивает почти в 600 человек.
Минобороны России сообщило об отражении за минувшие сутки шести атак украинской армии.
Три атаки были отражены на купянском направлении в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области, еще три — на краснолиманском и запорожском направлениях.
У России нет и не будет агрессивных планов по завоеванию новых территорий в Европе, заявил Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что без американской помощи Украине Россия добьется успеха в военной операции. Лавров также привел слова Остина о том, что в случае победы Россия не остановится и ее целями станут страны Балтии, Польша и другие страны.
«Это произносится человеком, который занимает ответственный пост и который не может не получать экспертные оценки, в том числе специалистов Пентагона, которые анализируют состояние дел между Москвой и Вашингтоном и которые наверняка понимают, что конкретно решается на Украине и что никаких агрессивных замыслов, каких-то завоевательских планов у России нет, не было и быть не может», — ответил Лавров.
Глава российской делегации на сессии ОЗХО, заместитель министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский заявил о наличии сведений о применении Киевом токсичных химикатов против руководства новых российских территорий.
«У нас есть сведения о применении агентами спецслужб киевского режима токсичных химикатов и психотропных веществ против руководства новых субъектов, вошедших в состав Российской Федерации», — заявил Лысогорский (цитата по «РИА Новости»).