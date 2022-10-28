Вашингтон 28 октября объявит о новом пакете помощи для Киева на сумму $275 млн, сообщает Associated Press. Источники агентства пояснили, что в будущий пакет не войдут крупные вооружения, но он будет содержать боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Оружие, как предполагается, могут направить из запасов Пентагона в соответствии с программой по их сокращению.

С учетом нового пакета объем военной помощи Украине со стороны США с 24 февраля почти достигнет $18 млрд.