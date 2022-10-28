Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 247-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
«Если у него нет намерения, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как он подошел к этому», — сказал Байден.
В последний раз Путин заявил о бессмысленности ядерного удара со стороны России на заседании клуба «Валдай» 27 октября. «Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал президент.
Вашингтон 28 октября объявит о новом пакете помощи для Киева на сумму $275 млн, сообщает Associated Press. Источники агентства пояснили, что в будущий пакет не войдут крупные вооружения, но он будет содержать боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS. Оружие, как предполагается, могут направить из запасов Пентагона в соответствии с программой по их сокращению.
С учетом нового пакета объем военной помощи Украине со стороны США с 24 февраля почти достигнет $18 млрд.
«Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества», — сказал министр Антон Силуанов.
Передача такого имущества также не будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), «а расходы организации будут учитываться для целей налога на прибыль», уточнили в Минфине.
Россия в обновленной Стратегии национальной обороны США рассматривается как «острая угроза».
Среди рисков названы ядерная угроза со стороны России как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия и другие.
При этом «наиболее серьезным вызовом национальной безопасности США» является Китай, которого Пентагон расценивает как «стратегического конкурента».
Рамзан Кадыров сообщил, что в результате артобстрела в одном из чеченских подразделений погибли 23 бойца, еще 58 получили ранения. Причем четверо получили тяжелые травмы.
«Да, в тот день потери в одночасье с нашей стороны были большие, но чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса. И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина. Все мы мечтаем погибнуть на пути Аллаха. Да примет Всевышний их газават!», — написал глава Чечни.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ на этой неделе проведут проверку на двух объектах на Украине после письменного запроса правительства этой страны направить туда группы инспекторов.
Запрос Украины был направлен после того, как Российская Федерация выдвинула утверждения о деятельности, связанной с возможным производством «грязных бомб» в двух местах, которые находятся под гарантиями МАГАТЭ и регулярно посещаются инспекторами МАГАТЭ, сообщили в организации.
«Цель визитов по гарантиям на этой неделе — обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой „грязных бомб“. Месяц назад МАГАТЭ проинспектировало одно из двух мест, и там не было обнаружено никакой незаявленной ядерной деятельности или материалов», — говорится в сообщении организации.
Правительство предложило освободить от подоходного налога материальную помощь мобилизованным.
«Правительство продолжает работать над мерами поддержки для мобилизованных граждан. Подготовленные поправки освобождают их от уплаты НДФЛ как с полученных денежных средств, так и имущества», — сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Поправки к законопроекту одобрены правительством и в ближайшее время будут внесены в Госдуму, уточняет министерство.
Депутаты Киевсовета утвердили переименование 40 улиц, переулков и площадей столицы Украины, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр города Виталий Кличко.
Мэр привел несколько примеров старых и новых топонимов Киева:
улица Карла Маркса — улица Иоганна Вольфганга Гете;
улица Пушкинская — улица Евгения Чикаленко;
площадь Героев Бреста — площадь Чернобаевская;
улица Александра Матросова — улица Генерала Кульчицкого;
улица Багратиона — улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина.
Военнослужащие, закончившие срочную службу, будут отправлены домой, до этого ставить вопрос об их призыве в рамках частичной мобилизации нельзя, рассказал РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Каждый человек, который уволен из рядов Вооруженных сил, должен прибыть на место своего проживания, там встать на учет в военном комиссариате. Военный комиссариат обязан дождаться, когда придут его документы, и только после этого можно ставить вопрос о возможности его призыва, но никак не ранее, — подчеркнул Картаполов. — Поэтому никаких оснований для беспокойства у ребят, которые сейчас заканчивают службу по призыву, нет. Они спокойно приезжают домой, спокойно разбираются, никто в этот же день, как они приедут, их, конечно, не призовет».
Вашингтон не видит указаний на то, что Москва или Киев готовятся совершить провокацию с применением «грязной бомбы», заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
«Мы не видим ничего, что бы указывало на то, что [президент России Владимир] Путин принял решение использовать «грязную бомбу», — сказал министр.
По словам Остина, то же самое США могут сказать и о Киеве.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что несколько военнослужащих из Белгородской области находятся в плену на Украине.
«Все необходимые письма в соответствующие министерства я отправил. У нас действительно есть информация о том, что несколько человек, белгородцев находятся сейчас в плену. Сегодня достаточно долго разговаривал с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации на эту тему. Договорились о максимальной помощи семьям, а самое главное — возможности возвращения тех, кто попал в плен, домой. Эта работа уже ведется», — сказал губернатор, отвечая в прямом эфире на вопросы жителей (запись выложена в его группе во «ВКонтакте»).
Путин о решении Южной Кореи поставлять вооружения Украине: «Это будет разрушать наши отношения».
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале снова подверг критике генерал-полковника Александра Лапина.
«Последние несколько дней я пытаюсь через своих командиров спецподразделений установить с ним связь. Но мои ребята не могут его найти», — написал он.
По словам Кадырова, именно Лапин нес ответственность за участок обороны на линии Терны — Торское — Ямполовка, которую «без боя» пересекла украинская техника. Он также отметил, что туда пришлось снимать силы с Рубежного, «самим держать оборону, а затем успешно продвигаться вперед». «В это время брошенные Лапиным без связи, питания и боеприпасов деморализованные бойцы оказались в н.п. Рубежное, Кременная, откуда их вылавливают и до сих пор возвращают на передовую, но уже проваленную почти до второго рубежа», — написал глава Чечни.
Кадыров задался вопросами о неудачах Лапина и отсутствия проверок по этому поводу. «Как правильно заметил Евгений Викторович (Пригожин. — РБК), нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — заявил он.
В сентябре на фоне усиления «ядерной риторики» в связи с конфликтом на Украине наблюдался всплеск поисковых запросов в Рунете и спроса в аптеках на средства первой помощи, обезболивающие и препараты, применяемые для снижения вредного воздействия радиационного облучения.
Из статистики поисковых запросов «Яндекса» следует, что «калия йодид» в сентябре искали 295,2 тыс. против 40,6 тыс. раз годом ранее, «обезболивающее» — соответственно 80,4 тыс. против 70,7 тыс., «радиопротектор» — 6,7 тыс. против 1,6 тыс. раз.
Продажи калия йодида, который применяется для профилактики внутреннего облучения щитовидной железы, в российских аптеках за девять месяцев этого года, по данным маркетингового агентства DSM Group, выросли в 1,5 раза по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, до 852,1 тыс. упаковок (115,2 млн руб.).
В агрегаторе «Мегаптека» сообщили, что зафиксировали в этом году почти троекратный рост продаж средств первой помощи. В частности, кровоостанавливающие губки показали рост почти в семь раз, перевязочные материалы — в среднем в три раза, антисептики — в два раза. Продажи жгутов в аптеках агрегатора увеличились в 12 раз.
Киевский горсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым, сообщил мэр Виталий Кличко.
В частности:
- улица Карла Маркса — это теперь улица Иоганна Вольфганга Гете;
- площадь Амурская — площадь Васильковская;
- улица Пушкинская — улица Евгения Чикаленко;
- улица Некрасовская — улица Ивана Драча;
- улица Краснодарская — улица Голды Меир;
- улица Астраханская — улица Кастуся Калиновского;
- переулок Московский — переулок Павла Ли;
- площадь Героев Бреста — площадь Чернобаевская;
- улица Маршала Тимошенко — улица Левка Лукьяненко;
- улица Александра Матросова — улица Генерала Кульчицкого; (украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске).