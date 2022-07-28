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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 155-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:12

За сутки на территории ДНР погибли 4 человека, еще 11 ранены, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

07:54
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что, в случае необходимости, у руководства страны хватит воли для того, чтобы нанести удары по военным объектам на территории России, с которых, как считают в совете, обстреливают Украину.
07:47

Страховщики и брокеры площадки Lloyd's of London готовятся обеспечить покрытие поставок украинского зерна, в ближайшие дни ожидаются объявления об их планах, сообщил Reuters председатель коммерческого страхового рынка Брюс Карнеги-Браун. 

Кроме того, о заинтересованности к страхованию судов, проходящих через зерновой коридор заявил исполнительный директор компании Lancashire Алекс Мэлони. Эта страховая компания также находится в Лондоне. По словам Мэлони, страховщики заинтересованы в покрытии рисков при условии наличия договоренностей о международном сопровождении судов военно-морскими силами и четкой стратегии обезвреживания мин. «Мы не боимся риска, это определенно то, в чем мы заинтересованы», — сказал он. 

07:22
Египет аннулировал контракты на поставки украинского зерна на общую сумму в 240 тыс. тонн, сообщают источники Reuters. По их данным, четыре партии зерна не успели загрузить из-за начала боевых действий на Украине. Еще одна партия зерна уже загружена и ожидает отправки из порта Черноморска в рамках достигнутых соглашений России и Украины.
Вчера 23:30

США перебросят с Аляски шесть истребителей F-22 «Раптор» в Польшу, пишет Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США. Истребители «поддержат миссию по сдерживанию России» на восточном фланге НАТО, отмечает издание.

Самолеты уже прибыли на базу в Великобритании, далее они отправятся на тактическую авиабазу в польском Ласке.

Вчера 22:04
Администрация президента США предложила России обменять осужденного в Соединенных Штатах предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана, который отбывает в России 16-летний срок по делу о шпионаже, и баскетболистку Бриттни Грайнер, сообщили источники CNN. Вашингтон передал предложение «несколько недель назад, в июне», план поддержал президент Джо Байден.
 
Вчера 21:38
Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен в ближайшие дни провести первый с начала военной операции на Украине телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Он планирует «затронуть вопросы, представляющие наибольший интерес — освобождение американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер».

В разговоре Блинкен также хочет обсудить сделку по поставкам зерна с Украины, при этом он заверил «это не будут переговоры об Украине».

Вчера 21:03

С начала военной операции России на Украине богатейший украинец Ринат Ахметов потерял 64% состояния, но все равно остался самым богатым бизнесменом страны. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes.

В начале 2022 года Forbes оценивал его состояние в $13,7 млрд, а в июле — уже в $4,9 млрд.

Вчера 20:37

Поездка бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в Москву не обсуждалась с властями Германии, заявил представитель немецкого правительства.

«Федеральная канцелярия не участвовала и не участвует в поездке Герхарда Шрёдера в Москву», — сказал он.

В правительстве говорят, что визит Шрёдера — это его «личное дело».

Жена Шрёдера накануне заявила, что ее муж в Москве «ведет переговоры об энергетической политике». Как сообщил источник Spiegel, главная цель визита — обсуждение вопроса поставок по газопроводу «Северный поток-1».
 

Вчера 20:26
Власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает военно-гражданская администрация Херсона.
Вчера 20:11

Словения предоставит Украине оборудование для разминирования и поможет восстановить Харьков. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с главой МИД Словении Таней Файон, передает УНН.

«Перед нами стоит еще один важный вызов — это разминирование освобожденных территорий. Сегодня у нас был предметный разговор о том, как Словения направит оборудование через механизм гражданской защиты Европейского союза, необходимое для разминирования в Украине», — сказал Кулеба.

Вчера 19:53

Черемушкинский суд зарегистрировал административное дело в отношении главного редактора The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Романа Доброхотова (также признан Минюстом СМИ-иноагентом) из-за дискредитации армии.

Доброхотову вменяют нарушение ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), штраф для граждан по этой статье — до 50 тыс. руб.

Против Доброхотова в июле прошлого года возбудили дело по статье о незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК), как указывалось в материалах дела, с Украиной. В сентябре его объявили в розыск. Журналист говорил, что покинул Россию.

Вчера 19:47

Дмитрий Медведев опубликовал карту Восточной Европы, на которой в состав Украины входит только Киевская область.

Фото:Medvedev_telegram / Telegram Фото:Medvedev_telegram / Telegram

«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — заявил он, не уточнив, о каких экспертах идет речь. На этой карте области к востоку от Киева отмечены как входящие в состав России, а к западу — как части Польши, Румынии и Венгрии.

Также Медведев опубликовал карту Украины с входящими в нее территориями ДНР, ЛНР и Крымом, которую назвал «картинкой светлого будущего, возникавшей в пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины».

Вчера 19:38

Пентагон одобрил план оказания помощи раненым украинским военнослужащим в американском военном госпитале Ландштуль в Германии, сообщает Reuters.

Представитель Пентагона заявил агентству, что до сих пор никто из украинских солдат не лечился в госпиталях США. Он добавил, что американские военные не будут входить на Украину для эвакуации раненых.

Как отмечает CNN, в госпитале Ландштуль смогут одновременно проходить лечение до 18 украинских военных.

Вчера 19:17

Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил письмо Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой привлечь Патриарха Московского и вся Руси Кирилла к канонической ответственности и лишить его патриаршего престола, передает УНН.

Иерархи ПЦУ уверены, что достижениями предстоятеля РПЦ можно назвать только концентрацию власти в руках одного человека при деградации церковной соборности и полную зависимость Церкви от государства.

«Идеология современной РПЦ содержит угрозу не только для Украины, но и для целого православного мира», — отмечается в письме.

Православная церковь Украины была признана самостоятельной только в 2019 году. Русская православная церковь не считает ее канонической и не признает решение Патриарха Константинопольского Варфоломея, который предоставил ей томос (указ) об автокефалии.

Вчера 18:57

Уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что его слова об «оскорбленной колбасе» в адрес канцлера Олафа Шольца были неуместными. В интервью Zeit он объяснил их эмоциями и заметил, что дипломат — не робот.

Вчера 18:27

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 1» заявил о полном уничтожении украинских подразделений, которые находились на Углегорской ТЭС.

Вчера 18:17

Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что «наращивание поставок оружия Киеву может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям». «Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — сказал он.

Вчера 17:38

Минобороны сообщило, что артиллеристы Народной милиции ЛНР провели очередное «залистование позиций ВСУ».

Речь идет о стрельбе агитационными снарядами из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». В каждом снаряде — до 400 листовок, где говорится «о бессмысленности и преступности выполнения приказов киевских властей». В них также содержится инструкция по действиям для тех, кто решил добровольно сложить оружие.

Video

Вчера 17:06

Денис Пушилин заявил, что пришло время «освобождать русские города», передает «РИА Новости».

К «русским городам» глава ДНР отнес:

  • Киев;
  • Чернигов;
  • Полтаву;
  • Одессу;
  • Днепр (бывший Днепропетровск);
  • Харьков;
  • Запорожье;
  • Луцк.
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