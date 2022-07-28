США перебросят с Аляски шесть истребителей F-22 «Раптор» в Польшу, пишет Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США. Истребители «поддержат миссию по сдерживанию России» на восточном фланге НАТО, отмечает издание.

Самолеты уже прибыли на базу в Великобритании, далее они отправятся на тактическую авиабазу в польском Ласке.