Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 155-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
За сутки на территории ДНР погибли 4 человека, еще 11 ранены, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Страховщики и брокеры площадки Lloyd's of London готовятся обеспечить покрытие поставок украинского зерна, в ближайшие дни ожидаются объявления об их планах, сообщил Reuters председатель коммерческого страхового рынка Брюс Карнеги-Браун.
Кроме того, о заинтересованности к страхованию судов, проходящих через зерновой коридор заявил исполнительный директор компании Lancashire Алекс Мэлони. Эта страховая компания также находится в Лондоне. По словам Мэлони, страховщики заинтересованы в покрытии рисков при условии наличия договоренностей о международном сопровождении судов военно-морскими силами и четкой стратегии обезвреживания мин. «Мы не боимся риска, это определенно то, в чем мы заинтересованы», — сказал он.
США перебросят с Аляски шесть истребителей F-22 «Раптор» в Польшу, пишет Stars and Stripes со ссылкой на ВВС США. Истребители «поддержат миссию по сдерживанию России» на восточном фланге НАТО, отмечает издание.
Самолеты уже прибыли на базу в Великобритании, далее они отправятся на тактическую авиабазу в польском Ласке.
В разговоре Блинкен также хочет обсудить сделку по поставкам зерна с Украины, при этом он заверил «это не будут переговоры об Украине».
С начала военной операции России на Украине богатейший украинец Ринат Ахметов потерял 64% состояния, но все равно остался самым богатым бизнесменом страны. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes.
В начале 2022 года Forbes оценивал его состояние в $13,7 млрд, а в июле — уже в $4,9 млрд.
Поездка бывшего канцлера Герхарда Шрёдера в Москву не обсуждалась с властями Германии, заявил представитель немецкого правительства.
«Федеральная канцелярия не участвовала и не участвует в поездке Герхарда Шрёдера в Москву», — сказал он.
В правительстве говорят, что визит Шрёдера — это его «личное дело».
Жена Шрёдера накануне заявила, что ее муж в Москве «ведет переговоры об энергетической политике». Как сообщил источник Spiegel, главная цель визита — обсуждение вопроса поставок по газопроводу «Северный поток-1».
Словения предоставит Украине оборудование для разминирования и поможет восстановить Харьков. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с главой МИД Словении Таней Файон, передает УНН.
«Перед нами стоит еще один важный вызов — это разминирование освобожденных территорий. Сегодня у нас был предметный разговор о том, как Словения направит оборудование через механизм гражданской защиты Европейского союза, необходимое для разминирования в Украине», — сказал Кулеба.
Черемушкинский суд зарегистрировал административное дело в отношении главного редактора The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Романа Доброхотова (также признан Минюстом СМИ-иноагентом) из-за дискредитации армии.
Доброхотову вменяют нарушение ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России), штраф для граждан по этой статье — до 50 тыс. руб.
Против Доброхотова в июле прошлого года возбудили дело по статье о незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК), как указывалось в материалах дела, с Украиной. В сентябре его объявили в розыск. Журналист говорил, что покинул Россию.
Дмитрий Медведев опубликовал карту Восточной Европы, на которой в состав Украины входит только Киевская область.
«Западные аналитики считают, что на самом деле будет так», — заявил он, не уточнив, о каких экспертах идет речь. На этой карте области к востоку от Киева отмечены как входящие в состав России, а к западу — как части Польши, Румынии и Венгрии.
Также Медведев опубликовал карту Украины с входящими в нее территориями ДНР, ЛНР и Крымом, которую назвал «картинкой светлого будущего, возникавшей в пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины».
Пентагон одобрил план оказания помощи раненым украинским военнослужащим в американском военном госпитале Ландштуль в Германии, сообщает Reuters.
Представитель Пентагона заявил агентству, что до сих пор никто из украинских солдат не лечился в госпиталях США. Он добавил, что американские военные не будут входить на Украину для эвакуации раненых.
Как отмечает CNN, в госпитале Ландштуль смогут одновременно проходить лечение до 18 украинских военных.
Священный синод Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил письмо Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей с просьбой привлечь Патриарха Московского и вся Руси Кирилла к канонической ответственности и лишить его патриаршего престола, передает УНН.
Иерархи ПЦУ уверены, что достижениями предстоятеля РПЦ можно назвать только концентрацию власти в руках одного человека при деградации церковной соборности и полную зависимость Церкви от государства.
«Идеология современной РПЦ содержит угрозу не только для Украины, но и для целого православного мира», — отмечается в письме.
Православная церковь Украины была признана самостоятельной только в 2019 году. Русская православная церковь не считает ее канонической и не признает решение Патриарха Константинопольского Варфоломея, который предоставил ей томос (указ) об автокефалии.
Уходящий посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что его слова об «оскорбленной колбасе» в адрес канцлера Олафа Шольца были неуместными. В интервью Zeit он объяснил их эмоциями и заметил, что дипломат — не робот.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия 1» заявил о полном уничтожении украинских подразделений, которые находились на Углегорской ТЭС.
Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов заявил, что «наращивание поставок оружия Киеву может вынудить Российскую Федерацию перейти к более жестким ответным действиям». «Особенности тактико-технических характеристик поставляемого Западом вооружения и военной техники таковы, что они создают угрозы нашим гражданам. В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов», — сказал он.
Минобороны сообщило, что артиллеристы Народной милиции ЛНР провели очередное «залистование позиций ВСУ».
Речь идет о стрельбе агитационными снарядами из самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». В каждом снаряде — до 400 листовок, где говорится «о бессмысленности и преступности выполнения приказов киевских властей». В них также содержится инструкция по действиям для тех, кто решил добровольно сложить оружие.
Денис Пушилин заявил, что пришло время «освобождать русские города», передает «РИА Новости».
К «русским городам» глава ДНР отнес:
- Киев;
- Чернигов;
- Полтаву;
- Одессу;
- Днепр (бывший Днепропетровск);
- Харьков;
- Запорожье;
- Луцк.