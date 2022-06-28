Британский премьер Борис Джонсон обратился к российским ученым. Он пригласил всех исследователей, недовольных ситуацией в России, переехать в Великобританию.

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал Джонсон.

Британский премьер не первый мировой лидер, предложивший российским ученым релокацию — в конце апреля The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден предложил конгрессу упростить выдачу американских виз российским ученым.