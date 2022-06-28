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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 123-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:39

Британский премьер Борис Джонсон обратился к российским ученым. Он пригласил всех исследователей, недовольных ситуацией в России, переехать в Великобританию.

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — сказал Джонсон.

Британский премьер не первый мировой лидер, предложивший российским ученым релокацию — в конце апреля The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден предложил конгрессу упростить выдачу американских виз российским ученым.

07:30

Переговоры о доступе к украинским портам, в которых заблокированы миллионы тонны зерна, достигли «момента истины», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Он рассказал о рамочном соглашении, по которому зерно из Украины будут с согласия России вывозить из трех портов, контролируемых Киевом. Гутерриш сообщил, что в соответствии с этими договоренностями суда с зерном будут идти через Черное море в сторону Турции по обозначенным маршрутам. Операцию будут совместно контролировать Киев, Москва, Анкара и ООН.

Вчера 21:53
В результате обстрелов со стороны украинской армии в ДНР за сутки погибли три человека, сообщает «Донецкое агентство новостей». Женщина погибла в Ясиноватой. Более 20 человек получили ранения.
Вчера 21:42

В Минобороны России заявили о размещении украинской артиллерии и РСЗО на Криворожской теплоэлектростанции (Зеленодольск, Днепропетровская область) и обстрелах с нее северных районов Херсонской области. В военном ведомстве считают, что тем самым российские войска провоцируют на открытие ответного огня. «Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские Вооруженные Силы на нанесените удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции и представить мировому сообществу поддельные доказательства нанесения удара со стороны российских войск».

Вчера 21:32

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил в эфире телеканала «Россия 24», что республиканские силы и российские военные завершили зачистки Волчеяровку (поселок к юго-западу от Лисичанска).

Вчера 21:02
«Газпром» возобновил транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток». В Telegram канале компания сообщила, что завершила плановые профилактические работы (планировались в период с 21 по 28 июня). Прокачка газа возобновилась в 20:00 мск.
Вчера 20:40

Дмитрий Медведев в своем Telegram канале прокомментировал недавнее высказывание экс-главы МВД Латвии Мариса Гулбиса. «Там какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать третью мировую войну. В себя придёт – бояться каждого шороха у двери будет. И правильно. Память у нас хорошая…».

Вчера 20:32
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что пропускная способность границы со стороны Крыма увеличена для доставки стройматериалов в Донбасс. «Уже разработан и внедряется специальный порядок, который позволяет ускорить этот процесс. Например, уже увеличили пропускную способность погранпереходов со стороны Крыма», — написал Хуснуллин в Telegram.
Вчера 20:06

Генеральная прокуратура ДНР сообщила, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе были найдены тела 172 украинских военных.

Вчера 19:57

Глава комитета Госдумы по семье и детству Нина Останина сообщила, что в обозримом будущем не планируется рассматривать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», разрешающие службу по контракту сразу после окончания школы. Сенатор Андрей Клишас также подтвердил, что неподготовленных призывников не будет среди контрактников. «Для службы по контракту необходимо пройти полноценное обучение и овладеть военной специальностью. Только так», — написал он.

Вчера 19:55
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что в торговом центре в Кременчуге погибли 3 человека, около 40 получили ранения. По его словам, данные предварительные.
Вчера 18:52
В Кременчуге (Полтавская область) горит торговый центр, в нем находились более 1 тыс. человек, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале. «ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить», — написал Зеленский. По его словам, в ТЦ попали ракеты.

Как сообщил в Telegram-канале глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, по состоянию на 17:50 известно о двух погибших и 20 раненых. Такие же данные приводит региональное управление Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вчера 18:45

Соединенные Штаты передадут Украине современные средства противовоздушной обороны (ПВО) средней и большой дальности. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который сопровождает Джо Байдена в его поездке в Европу.

«Мы действительно намерены завершить работу над пакетом, включающим современные средства ПВО средней и большой дальности для Украины», — сказал Салливан.

 

Вчера 18:13

В Финляндию в соответствии с санкциями ЕС запретили ввозить крепкий алкоголь из России , сообщил телеканал Yle со ссылкой на Таможенную службу страны. Ограничение коснулось водки, джина и виски, а также ликеров, в то время как слабоалкогольные напитки, например пиво, сидр или вино, под санкции не попадают, пояснил старший инспектор финской таможни Яркко Кескинен. Он уточнил, что алкоголь нельзя ввозить в Финляндию в том числе и в частном порядке. Запрет также распространяется на напитки, купленные в duty free на границе между Финляндией и Россией.

Вчера 17:44

МИД России объявил персонами нон-грата восемь греческих дипломатов, они должны покинуть страну в течение восьми дней. Во внешнеполитическом ведомстве эту меру объяснили «конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники» Украине, а также в ответ на высылку российских дипломатов из Греции.

Вчера 17:40

Литва будет проводить дополнительные проверки следующих через страну грузовых железнодорожных составов и автомобилей для контроля за соблюдением введенных против России санкций. С таким требованием выступила Еврокомиссия, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя. Еврочиновник отметил, что проверки будут «основаны на разумном управлении рисками, чтобы избежать уклонения от санкций и обеспечить свободный транзит». Раннее Литва заявила о приостановке транзита из России в Калининградскую область грузов, подпадающих под санкции Евросоюза.

Вчера 17:28

Никонорова также сообщила, что в ДНР получили «определенные сигналы» от Марокко относительно запроса на общение с родственниками приговоренного к смертной казни по обвинению в наемничестве гражданина этой страны Саадуна Брагима. В эфире телеканала «Россия 24» глава МИД республики сказала, что родственники осужденного связывались с адвокатами, «насколько я знаю, этот запрос был удовлетворен, в плане того, что возможность пообщаться с родственниками <…> была». «От Марокко есть определенные сигналы», — добавила она.

Вчера 17:04

Глава МИД ДНР Наталья Никанорова заявила телеканалу «Россия 24», что сейчас ведутся переговоры о признании республики рядом государств. «Этот процесс довольно активный. В ближайшее время эти новости станут известны», - сказала она.

Вчера 16:26

Владимир Путин своим указом посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Александру Попову, который погиб в ходе спецоперации на Украине. В Минобороны указали, что подразделение Попова прикрывало позиции российских войск. В ходе попытки украинских военных прорвать оборонительные позиции, Попов «совершил рывок в направлении главного удара противника» и, скорректировав огонь артиллерии, вынудил наступавших отойти на исходные позиции».

 

Вчера 16:17

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев допустил, что Лисичанск может быть полностью занят к концу этой недели. «Наши войска окружили Лисичанск. Сказать, что плотно - нет. Еще не в плотное кольцо, но уже зашли в жилые застройки, зашли в промзону. Город большой, промышленный, и еще нам до конца недели придется с ними пободаться», - сказал Киселев агентству ТАСС.

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