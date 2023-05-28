В Шебекинском округе Белгородской области в результате обстрела погиб охранник, есть пострадавшие, среди них — двое подростков. Их доставят в детскую больницу, сообщил губернатор Гладков.

Снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, «есть возгорание на объекте», также написал он. Сотрудников вывезли.

В городе повреждены линии электропередачи.

«Самый тяжелый день в Шебекинском округе», — написал Галдков.