Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 459-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Группировка российских войск «Восток» дроном «Ланцет» уничтожила на южнодонецком направлении украинскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена польская самоходная артиллерийская установка Krab в районе Елизаветовки. Средствами противовоздушной обороны сбиты беспилотные летательные аппарат «Валькирия» и «Фурия», — сказал он.
В ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. Воздушная тревога в украинской столице длилась пять часов. В городе работали силы ПВО, в результате падения обломков есть разрушения в разных районах. Один человек погиб, еще один пострадал, сообщил он.
Врио главы Херсонской области Сальдо предложил причину, по которой не началось контрнаступление ВСУ: Киев преодолели пик своих возможностей, а в боевых действиях произошел «перелом».
Семь военнослужащих из числа бывших заключенных, взяв оружие, самовольно покинули воинскую часть в Донецкой народной республике, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Нескольких из них уже задержали, сказал собеседник агентства.
Контрнаступление — «это сложный процесс, который не является вопросом одного дня, определенной даты или определенного часа», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. ВСУ начали предварительные операции, но нужно время, чтобы контрнаступление набрало обороты, сказал он.
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Во время обстрела ВСУ Донецка снаряд попал в квартиру многоэтажного дома на улице Вахрушева, сообщил мэр города Кулемзин.
В Шебекинском округе Белгородской области в результате обстрела погиб охранник, есть пострадавшие, среди них — двое подростков. Их доставят в детскую больницу, сообщил губернатор Гладков.
Снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, «есть возгорание на объекте», также написал он. Сотрудников вывезли.
В городе повреждены линии электропередачи.
«Самый тяжелый день в Шебекинском округе», — написал Галдков.
Брянский губернатор Богомаз назвал недостоверной информацию о попытке проникновения ДРГ на территорию региона: «Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было».
Он уточнил, что были обстреляны три населенных пункта Климовского района. «Пострадавших среди гражданского населения нет», — написал он.
После этого пограничные войска и вооруженные силы подавили огневые точки, которые вели обстрел.
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что растет степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине.
«Трудно сказать, где предел, предел должен по идее диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит. Очевидно, что каждый день растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран коллективного Запада в этом конфликте. Это может растянуть конфликт по времени, но это не может изменить ситуацию коренным образом», — ответил Песков на вопрос корреспондента ВГТРК о том, где пределе. Он добавил, что Россия будет продолжать военную операцию.
Первая группа из около 400 украинских военных начала обучение в Германии на американских танках M1 Abrams. Учения проходят на полигонах в Графенвере и Хоэнфельсе. Солдаты ВСУ отрабатывают базовые военные задачи, такие как стрельба и оказание медицинской помощи, также прошли тренировки на уровне взвода и роты. Еще 200 украинских военных отрабатывают заправку и обслуживание танков. Планируется, что подготовка будет длиться 10-12 дней.
У Венгрии появился «союзник» в споре по санкциям ЕС против России — это Греция. Как рассказали источники Politico, Будапешт и Афины для согласования новых ограничительных мер против Москвы требуют исключения своих компаний из списка «спонсоров войны», составленный Украиной. Издание пишет, что Венгрия и Греция «вставляют палки в колеса» коллективного согласования санкций и используют их «в качестве политического рычага» для исключения своих компаний из списка.
Двое российских военных погибли в Брянской области: автомобиль «Нива», в котором они ехали, атаковал дрон-камикадзе, сообщили «Известия» со ссылкой на источник, а также Telegram-каналы Baza и 112.
Сводка Минобороны России:
- На Купянском направлении нанесены удары по ВСУ в Харьковской области, в ЛНР пресечена деятельность ДРГ. У Стельмаховки (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов.
- Другой склад боеприпасов ВСУ уничтожен у Авдеевки в ДНР. Еще два стали мишенью ударов у Новомихайловки в ДНР и у Степового в Запорожской области.
- У Верхнекаменского и Торецка в ДНР войска нанесли удар по пунктам управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.
- Силы ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow, 19 снарядов HIMARS и две ракеты HARM. Уничожены 12 беспилотников.
Еще один беспилотник сбит в Белгородской области у села Поповка, сообщил губернатор Гладков. Село находится у границы с Сумской областью Украины. Пострадавших нет.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя в своем Twitter требования Москвы к Киеву для урегулирования конфликта, выдвинул встречные условия, которые украинская сторона считает реалистичными.
В их числе — немедленный вывод российских войск из Украины, признание суверенитета постсоветских стран, «выдача военных преступников и авторов войны», создание демилитаризованной зоны на территории России и сокращение числа ракет повышенной дальностью. Также, заявил Подоляк, нужно добиться созыва международной конференции по контролю за ядерным арсеналом России и юридически оформленных «репарационных выплат», в том числе добровольного отказа Москвы от арестованных в других странах активов в пользу Украины.
Белгородский город Шебекино попал «под многичсленный артиллерийский обстрел», сообщил губернатор Гладков. Пострадавших, предварительно, нет, повреждены многоквартирные и частные дома, а также несколько магазинов. Сгорели гараж и машина. Повреждены ЛЭП.
В Курской области от обстрела со стороны Украины погиб строитель, работавший на защитной линии у границы недалеко от села Плехово, сообщил губернатор Старовойт.
Штурмовик Су-25 был атакован из ПЗРК 23 мая «при возвращении после успешного выполнения боевой задачи», сообщило Минобороны России. Летчик смог стабилизировать самолет и сесть на ближайшем аэродроме (где именно, ведомство не указывает). Он представлен к ордену Мужества.
В расположенном на западе Тверской области Анреапольском округе упал беспилотник. Пострадавших нет, сообщило областное правительство.