Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 735-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Под Авдеевкой обнаружили как минимум пять американских танков Abrams, заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Экспортеры Евросоюза должны отказывать в поставках чувствительных подсанкционных товаров контрагентам из третьих стран, если те не готовы включать в экспортно-импортные контракты оговорку No Russia, запрещающую реэкспорт этих товаров в Россию, говорится в разъяснениях Еврокомиссии, которые изучил РБК.
Если же оговорка нарушена, поставщики должны задействовать такие меры воздействия/наказания, как разрыв контракта или требование о выплате неустойки.
Российские средства ПВО в ночь на 28 февраля сбили дрон над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Россия показала способность поддерживать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на введенные Западом санкции, заявила министр сухопутных войск США Кристин Вормут.
СК завел дело на владелицу кафе в Люберцах, которая не пускала в заведение участников военной операции.
Расследование началось и ведется по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) после обращения «активистов общественной организации».
Как утверждают активисты, женщина также опубликовала в соцсетях пост «с высказываниями экстремистского характера».
Накануне подмосковная полиция сообщила о задержании девушки, 1997 года рождения, за публикацию в интернете. Как уточнил телеграм-канал «Осторожно, новости», в своем посте та рассказала, как ей пришлось прогнать из кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень».
Суд в Москве заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона» Ушанги (также известен как Мамука) Мамулашвили, передает «РИА Новости».
Дело против него возбуждено по чч. 1, 3 ст. 359 УК (вербовка наемников и участие в вооруженном конфликте в этом качестве) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).
«Грузинский легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников из этого формирования.
Следствие полагает, что Мамулашвили создал организацию на территории Украины, стал лидером объединения и вовлек в его деятельность не менее 24 граждан Грузии в качестве наемников.
На Украине есть военные с Запада, но это не признают официально, пишет Financial Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника из оборонной сферы.
«Все знают, что на Украине есть западный спецназ, они просто не признали это официально», — сказал источник издания.
Бельгия продолжит оказывать Киеву военную и финансовую помощь, заявило Минобороны страны на фоне заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона, что в будущем нельзя исключать отправку войск на Украину западными государствами.
Оказание «всей необходимой материальной помощи» украинской стороне остается «приоритетом» для Бельгии, подчеркнули в ведомстве.
Слова французского президента Эмманюэля Макрона, что он не исключает отправку войск на Украину, не стоит считать слабостью или эскалацией, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
По словам министра, накануне в ходе конференции в Париже европейские лидеры обсуждали разные идеи усиления поддержки Киева, включая расширение помощи в разминировании и в обучении украинских военных. Консенсуса в этих вопросах достигнуто не было, добавил он, отметив, что эти идеи отличаются от вступления в бои с российскими силами.
«Это не отправка войск для ведения войны против России», — подчеркнул Лекорню.
В Одессе прозвучали взрывы, передают «Страна», «Зеркало недели» и «Суспiльне».
По данным «Суспiльне», их было три: первый прозвучал около 23:37 мск, второй — спустя две минуты, третий — около 23:42 мск.
США не будут отправлять военных на Украину, президент Джо Байден исключил такой вариант, сообщил Госдеп.
«Конечно, каждая страна вправе отстаивать свои интересы, но помимо того, что президент дал понять, что США не будут посылать войска на Украину, генеральный секретарь НАТО исключил участие войск Североатлантического альянса в боевых действиях на Украине», – сказал представитель ведомства Мэттью Миллер.
В Европе несколько недель изучали план отправки войск на Украину, сообщает AFP со ссылкой на военный источник.
Других подробностей собеседник агентства не привел.
Число пострадавших при обстреле поселка в Брянской области выросло до пяти, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Последствия бездействия по вопросу предоставления Украине военной помощи будут ужасными, заявил Джо Байден на встрече с лидерами конгресса в Белом доме.
Американский президент пригласил для беседы спикера палаты представителей Майка Джонсона, главу демократов в нижней палате Хакима Джеффриса, лидера большинства в сенате Чака Шумера и лидера республиканцев в верхней палате Митча Макконела.
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала маловероятными риски для финансовой стабильности в случае использования замороженных российских активов за рубежом.
«Я полагаю, возник бы риск, если бы произошел массовый отказ от валют, но я думаю, что это крайне маловероятно», — заявила она.
По мнению Йеллен, нужно найти способ «разблокировать стоимость» российских активов, поскольку это «стало бы решительным ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России».
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле поселка городского типа Суземка.
«Трое мирных жителей получили ранения. Один — тяжелое, у двоих граждан — средней тяжести. Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Частично повреждено административное здание», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Калининград надежно защищен и не боится угроз, заявил в эфире телеканала РБК пресс-секретарь калининградского губернатора Дмитрий Лысков, комментируя слова посла Литвы о «нейтрализации» города в случае вызова НАТО со стороны России. Он напомнил, что в регионе базируется Балтийский флот.
«Если говорить про внутреннее море НАТО, то это вызывает по меньшей мере смех, потому что, напомню, у Российской Федерации как минимум три портовых города есть на Балтийском море: порт Калининград, порт Балтийск — один регион; есть порт в Питере и порт в Ленобласти в виде Усть-Луга. Хочется напомнить, что Балтийское море является родным морем для Балтийского флота», — сказал Лысков.
Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд (КС) по поводу пребывания Владимира Зеленского на посту президента после истечения пятилетнего президентского срока (20 мая 2024 года), узнало «Зеркало недели». По данным издания, офис планирует поставить перед КС вопросы по поводу проведения выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» президента после пятилетнего срока. Окончательного решения по поводу целесообразности представления в суд не принято, отмечает издание.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прощании с двумя бойцами, которые погибли в зоне военной операции. Евгений Бобровничий родился в Севастополе, работал на судостроительном заводе, на стройках. Контракт с армией подписал в конце 2023 года. Погиб в районе села Першотравневое (Первомайское; Харьковская область).
Владимир Михайлечко родился в Балаклее, но в 2011 году переехал в Крым. Служил на Черноморском флоте, в гвардейской бригаде морской пехоты. Погиб в районе Крынок (Херсонская область).