Суд в Москве заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона» Ушанги (также известен как Мамука) Мамулашвили, передает «РИА Новости».

Дело против него возбуждено по чч. 1, 3 ст. 359 УК (вербовка наемников и участие в вооруженном конфликте в этом качестве) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения).

«Грузинский легион» принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. Российское Минобороны не раз отчитывалось об ударах по местам дислокации наемников из этого формирования.

Следствие полагает, что Мамулашвили создал организацию на территории Украины, стал лидером объединения и вовлек в его деятельность не менее 24 граждан Грузии в качестве наемников.