Владимир Зеленский подверг критике позицию МОК, который заявил о готовности рассмотреть возможность участия российских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.

В своем телеграм-канале украинский президент назвал невозможной нейтральность в военное время. Он выразил убеждение, что Москва попытается использовать спорт ради своих идеологических интересов, а «любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью».

Зеленский заявил, что нельзя допустить участия российских спортсменов в международных турнирах, тем более в парижской Олимпиаде-2024.

О возможности обсудить участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе МОК заявил на этой неделе. При этом был обозначен ряд строгих условий. В частности, на соревнования могут быть допущены спортсмены, которые «не выступали против миротворческой миссии МОК», не поддерживали военную операцию на Украине, а также те, кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс. Отмечалось, что всем заявленным спортсменам придется пройти индивидуальную проверку.