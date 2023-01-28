Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 339-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 9:00:
- Группа семи (G7, куда входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) одобрила предложение Евросоюза по установлению лимита цены на российское дизельное топливо в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя G7.
- Власти Венгрии настаивают на исключении из санкционных списков Евросоюза нескольких руководителей российских компаний, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
- Нефтетрейдеры увеличили объемы импорта российского дизельного топлива в ЕС на фоне надвигающегося эмбарго на поставки нефтепродуктов морским путем, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.
- В районе Угледара (город в 60 км к юго-западу от Донецка) идут тяжелые бои, российские военнослужащие закрепились на восточных и юго-восточных окраинах города, рассказал «РИА Новости» советник врио главы ДНР Ян Гагин.
- Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад под названием «Как избежать долгой войны: политика США и траектория российско-украинского конфликта. Среди выгод, которые Вашингтону принесет затягивание боевых действий, эксперты выделяют четыре следующие: дальнейшее ослабление России (Однако США получат от этого лишь умеренные выгоды), рост контроля Киева над территориями (меньше украинцев будут жить на подконтрольных России территориях, что в гуманитарных интересах США. Также это укрепит международную норму о территориальной целостности государства), снижение «возможностей России угрожать другим», снижение энергетической зависимости поддерживающих Украину стран от России и рост их трат на оборону.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что невозможно быстро заказать новые танки для Украины. «Мы не можем заказать новые устройства в интернет-магазине. Боеприпасы не растут на деревьях и просто хотят, чтобы их сорвали. В оружейном бизнесе все гораздо сложнее», — заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.
Владимир Зеленский подверг критике позицию МОК, который заявил о готовности рассмотреть возможность участия российских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе.
В своем телеграм-канале украинский президент назвал невозможной нейтральность в военное время. Он выразил убеждение, что Москва попытается использовать спорт ради своих идеологических интересов, а «любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью».
Зеленский заявил, что нельзя допустить участия российских спортсменов в международных турнирах, тем более в парижской Олимпиаде-2024.
О возможности обсудить участие российских и белорусских спортсменов в международных турнирах в нейтральном статусе МОК заявил на этой неделе. При этом был обозначен ряд строгих условий. В частности, на соревнования могут быть допущены спортсмены, которые «не выступали против миротворческой миссии МОК», не поддерживали военную операцию на Украине, а также те, кто полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс. Отмечалось, что всем заявленным спортсменам придется пройти индивидуальную проверку.
Главком ВСУ Валерий Залужный принял решение о формировании на Украине ударных рот беспилотников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
«Уже отобраны самые профессиональные военнослужащие, которые возглавят ударные роты. Каждая из них получит дроны и боеприпасы, Starlink и другое необходимое оборудование для преодоления врага в горячих точках», — говорится в сообщении Генштаба.
В рамках проекта «Армия дронов» Украина закупила 1711 беспилотников. Почти 1000 дронов уже передано украинским военным, отмечает УНН.
Испания передаст Украине танки Leopard весной, заявила глава Минобороны Маргарита Роблес.
«Мы собираемся отремонтировать их [танки]. Подход союзников состоит в том, что это [отправка] состоится весной. До этого физическое присутствие Leopard не потребуется, и мы собираемся использовать это время для обучения», — сказала она.
Роблес отметила, что Германия направила Испании письмо с просьбой сотрудничать в обучении украинских экипажей.
Министр обороны Германии Борис Писториус пообещал посетить Киев и заверил, что ФРГ будет поддерживать Украину. Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, брат которого Владимир встретился с Писториусом в Берлине.
По словам Кличко, на встрече обсуждались дальнейшие поставки вооружений Украине.
Евросоюз обдумывает возможность создания специальной прокуратуры для расследования военных преступлений на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, эта идея нашла широкую поддержку со стороны государств ЕС на этой неделе.
По словам одного из собеседников, офис нового органа будет создан в ЕС, в него войдут украинские и международные прокуроры.
Швейцария не имеет юридических оснований для передачи Украине замороженных российских активов, заявила статс-секретарь МИД Швейцарии Ливия Лой в ответ на вопрос «РИА Новости».
«Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», — сказала она.
По ее словам, сейчас юридическое решение этого вопроса обсуждается на уровне стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).
Министр обороны ФРГ Борис Писториус выступил против поставки Киеву истребителей, о которой Берлин просил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.
«Я считаю, что это исключено. <...> Боевые самолеты — это намного более комплексная система, чем танки, и у них совершенно другая дальность действия и огневая мощь. Тем самым мы можем зайти за грани, от пересечения которых я бы предостерег», — сказал министр в интервью Süddeutsche Zeitung.
Еврокомиссии пока не удалось добиться поддержки большинством стран в Генассамблее ООН идеи о создании специального трибунала в отношении России из-за конфликта на Украине, заявил европейский комиссар по юстиции и верховенству права Дидье Рейндерс.
«Еврокомиссия пытается убедить не только страны-члены [ЕС], но и международных партнеров в необходимости начать процесс. И, конечно, пока мы далеки от того, чтобы сформировать большинство в Генассамблее ООН», — сказал он.
Создать при поддержке ООН трибунал для расследования действий России на Украине в ноябре предложила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Кремле инициативу Брюсселя осудили, заявив, что подобный процесс не имеет никакой легитимности.
Кабинет министров Украины по поручению СНБО принял постановление о запрете выезда чиновников и госслужащих за границу до окончания боевых действий. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в телеграм-канале.
«Уехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет», — отметил Шмыгаль.
Август 2023 года — слишком поздний срок для прибытия на Украину американских танков Abrams M1, заявил в интервью Sky News президент Владимир Зеленский.
Журналистка сказала ему, что танки из Европы могут поступить украинским военным «скоро», но танки из Америки могут прибыть к августу.
«Не слишком ли это поздно?» — спросила она.
«Слишком поздно. Но я не знаю реальную ситуацию сейчас, на эту минуту. Когда они должны прибыть, когда Америка даст нам Abrams. И я правда не знаю, когда прибудут танки из Европы», — ответил Зеленский.
Еврокомиссия выдвинула на рассмотрение стран Евросоюза предложения по лимиту цен на нефтепродукты из России.
«Комиссия предложила структуру предельных цен на российские нефтепродукты. Эта мера тесно согласовывается с партнерами по G7», — сказал представитель ЕК.
Одного из самых непотопляемых украинских политиков Юлию Тимошенко предложили исключить из ее собственной партии «Батькивщина». А заодно из фракции этой партии в парламенте.
С инициативой выступила конкурент — депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая. Так она отреагировала на сообщения украинских СМИ о том, что Тимошенко в начале января отдыхала в Дубае.
Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач опубликовал видеозапись с закрытого пляжа в Дубае от 5 января. По его словам, на кадрах изображена Тимошенко, а также ее муж Александр. На записи идентифицировать политика сложно. Как только женщина в кадре заметила, что привлекает внимание, она сразу покинула пляж.
По данным «Украинской правды», семья Тимошенко проживала в отдельной вилле пятизвездочной гостиницы Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра. Через пять дней, по данным газеты, Тимошенко с мужем вернулись в Киев.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в промзоне Краматорска, который контролируется украинской армией.
Финляндия приостановила выдачу разрешений на проживание россиянам, желающим получить убежище, чтобы избежать частичной мобилизации. В Хельсинки заявили, что не могут понять, каковы последствия отказа от военной службы. Сотрудник финской миграционной службы по вопросам убежища Юха Симила сообщила, что погуглить такую информацию не получается, а выяснить все подробности нелегко.
Представительница МИД России Мария Захарова уверена, что решения на Украине принимает не президент Владимир Зеленский. Такую позицию она объяснила недавним заявлением президента США Джо Байдена о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
«Непосредственную вовлеченность Вашингтона в управление украинской армией признал и президент Байден. <...> Так кто принимает решения, что происходит на Банковой (на Банковой улице в Киеве находится администрация президента Украины. — РБК)? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения», — сказала Захарова.