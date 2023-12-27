Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счет взятия средств в долг, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Так в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере €50 млрд на четырехлетний срок.

Использование такого варианта не потребует одобрения со стороны всех стран-членов Евросоюза в отличие от того плана, который не поддерживает Венгрия.