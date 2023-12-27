Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 672-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Два беспилотника уничтожили за ночь над Ростовской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.
Евросоюз рассматривает возможность выделения Украине до €20 млрд за счет взятия средств в долг, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Так в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере €50 млрд на четырехлетний срок.
Использование такого варианта не потребует одобрения со стороны всех стран-членов Евросоюза в отличие от того плана, который не поддерживает Венгрия.
На время новогодних праздников в ЛНР, за исключением нескольких городов и районов, приостановят действие комендантского часа, указ подписал глава региона Леонид Пасечник. «Действие запрета на нахождение граждан на улицах и иных общественных местах <…> приостанавливается с 23:00 31.12.2023 до 04:00 08.01.2024», — говорится в документе.
Комендантский час сохранится в городах Лисичанск, Первомайск, Рубежное, Северодонецк, а также в Сватовском, Троицком и Кременском районах.
В Одессе во время действия воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщили «Суспiльне» и «РБК-Украина».
Украинские власти возбудили уголовное дело против директора биосферного заповедника «Аскания-Нова», расположенного в Херсонской области России. Его обвиняют в коллаборационизме, сообщает полиция Херсонской области Украины.
Украинские следователи считают, что после того, как в марте 2023 года территория заповедника перешла под контроль российской армии, 48-летний житель Херсона добровольно согласился возглавить организацию. Заповедник после этого был перерегистрирован по российскому законодательству.
В сентябре 2022 года после референдума Херсонская область вошла в состав России.
В подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы, сообщил глава военно-гражданской администрации города Роман Мрочко.
Вечером 26 декабря он дважды сообщал о взрывах: в 18:00 мск и 19:27 мск. На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога.
Залужный в ходе выступления перед журналистами допустил, что в ближайшие два-три месяца Авдеевка будет занята российской армией. По его словам, ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. Залужный заявил, что для ВСУ важно в случае недостатка сил сохранить людей.
Залужный признал, что украинских войск в Марьинке нет. При этом он заявил, что и самой Марьинки как города больше нет.
Развожаев сообщил, что воздушная тревога в Севастополе отменена.
Валерий Залужный опроверг прозвучавшее на пресс-конференции Владимира Зеленского заявление, что командование ВСУ запросило мобилизацию 500 тыс. человек. По его словам, армии нужны люди, однако о конкретных цифрах речь не шла. «У кого какая будет отсрочка, кого будут призывать - это не моя компетенция, для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить», - сказал Залужный в эфире телеканала «Рада».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что в городе объявлена воздушная тревога.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 650 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, четыре САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика», две САУ М1-109 Paladin, артиллерийская система М777. Средствами противовоздушной обороны сбито два самолёта Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Жовтень Николаевской области и Николаевка Днепропетровской области.
Минобороны сообщило, за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражены пять атак в района населенных пунктов Северск, Красное, Дылеевка, Георгиевка;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Новомихайловка;
- на Запорожском направлении отражена атака в районе Вербового.
Басманный суд заочно арестовал экс-директора русской службы «Радио свобода» (признано иноагентом) Машу Гессен по делу о дискредитации армии.
Ранее МВД России объявило ее в розыск.
Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил о применении военными в районе внутреннего рейда и Северной бухты табельных средств маскировки.
Министр обороны Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании заявил, что российская армия последовательно идет к достижению заявленных целей спецоперации, занимая более выгодные позиции.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за съемку последствий ударов ВСУ. Пресс-секретарь президента отметил, что не знает, ведутся ли такие обсуждения где-то еще.
Дмитрий Песков сообщил, что Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе по Феодосии и повреждении большого десантного корабля «Новочеркасск».
Число пострадавших при ночной атаке на Феодосию выросло до четырех человек. Об этом сообщают «РИА Новости Крым» со ссылкой на замначальника главного управления МЧС России по региону Игоря Скуртула.