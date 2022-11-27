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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 277-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:44
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской. 
08:51
NYT узнала об истощении запасов 20 из 30 стран НАТО из-за помощи Украине. 
Запасы серьезно сократились у небольших стран, однако крупные государства еще могут позволить себе предоставлять помощь Украине, пишет газета. Ранее снижение запасов оружия у Запада отмечали во Франции и США. 
 
08:48
Боевые действия на Украине прекратятся, если США в одностороннем порядке выйдут из НАТО. Об этом в статье для издания The Hill написал бывший помощник заместителя генерального прокурора при президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн.
 
Вчера 18:56

Партнеры Украины работают с третьими странами для покупки вооружений для Киева. «Большинство из них публично говорят «нет», но это происходит за кулисами», — рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Le Parisien.

Вчера 15:32
Минобороны России сообщило, что в результате обмена были возвращены 9 российских военнослужащих.
Вчера 15:27

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении Киевом 12 человек в ходе обмена. По его словам, среди них есть те, кто участвовал в обороне Мариуполя, ЧАЭС и острова Змеиный.

«За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев», — добавил Ермак.

Вчера 14:16

Брифинг Минобороны России:

  • В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов РСЗО HIMARS.
  • Атаки украинских сил предотвращены в ЛНР, на Донецком и Южнодонецком направлениях.
  • Авиация поразила пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республик.
Вчера 13:05
В Днепре в результате «прилета» произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций, сообщил мэр Борис Филатов. По его словам, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали, на место выехали аварийные службы.
Вчера 12:38

Эффект от попадания снаряда в хранилище с отработавшим топливом на Запорожской АЭС можно будет сравнить с эффектом «грязной бомбы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МАГАТЭ, руководителя департамента ядерной энергии Михаила Чудакова.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — сказал он.

Вчера 11:49

Бельгия поставит Украине 10 подводных дронов, разработанных компанией ECA Robotics Belgium. Беспилотники, в частности, могут использоваться для обнаружения мин. Поставки планируют завершить к концу мая.

Также Бельгия передаст Украине две мобильные лаборатории.

Вчера 11:34
Премьер Польши Матеуш Моравецкий приехал в Киев. Он возложил венок к памятнику жертвам Голодомора.
Вчера 09:03

Главное за ночь:

  • Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций, пишет Bloomberg.
  • Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на российский газ, пройдет 13 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела.
  • На фоне «бума» грузоперевозок нефти стоимость доставки сырья растет, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров и судовых брокеров.
  • Украинские военные широко применяют поставленные западными странами артиллерийские орудия, за несколько месяцев они изнашиваются или получают повреждения, из-за чего их необходимо ремонтировать. Сейчас это делают в Польше, однако Киев хотел бы переместить ремонтные базы ближе к месту боев, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
  • Беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест, заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца.
  • На территории Польши обнаружены обломки одной упавшей 15 ноября ракеты, по данным Варшавы, следственные действия на месте инцидента завершились, ведутся лабораторные исследования. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
  • Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук.


 

25.11 22:31

Рамзан Кадыров рассказал о встрече с Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал Кадыров.

Он также рассказал, что президент «поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».

25.11 22:01
Киев не против переговоров с Москвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, для того, чтобы они начались, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». «Справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины», — добавил он.
25.11 21:16

Минюст пополнил список иностранных агентов. В реестре ведомства указывается, что финансирование с Украины получали Илья Новиков, Анна Монгайт, Евгений Ройзман, Александра Гармажапова, Виталий Ковин, Федор Телин.

25.11 21:10
Владимир Путин вечером в пятницу провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Как сообщил журналистам Дмитрий Песков, на встрече обсуждались в том числе вопросы, связанные с работой чеченских подразделений в ходе специальной военной операции.
25.11 20:45
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала ускорить предоставление экстренной помощи Киеву. Речь идет о поставке в страну генераторов и трансформаторов.
25.11 20:03
МАГАТЭ сообщила, что все украинские АЭС подключены к национальной энергетической системе. Речь идет о Южноукраинской, Хмельницкой и Ровненской АЭС, работу которых пришлось приостанавливать после российских ударов в среду по критической инфраструктуре Украины.
25.11 19:36

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал «недружественным шагом» резолюцию Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма». «Этот шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», - заявил он.

25.11 19:22

Правительство Украины запретило экспорт дров. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это атаками на энергосистему и «стратегическим значением древесины».

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