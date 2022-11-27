Эффект от попадания снаряда в хранилище с отработавшим топливом на Запорожской АЭС можно будет сравнить с эффектом «грязной бомбы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МАГАТЭ, руководителя департамента ядерной энергии Михаила Чудакова.

«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — сказал он.