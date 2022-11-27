Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 277-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Запасы серьезно сократились у небольших стран, однако крупные государства еще могут позволить себе предоставлять помощь Украине, пишет газета. Ранее снижение запасов оружия у Запада отмечали во Франции и США.
Партнеры Украины работают с третьими странами для покупки вооружений для Киева. «Большинство из них публично говорят «нет», но это происходит за кулисами», — рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Le Parisien.
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении Киевом 12 человек в ходе обмена. По его словам, среди них есть те, кто участвовал в обороне Мариуполя, ЧАЭС и острова Змеиный.
«За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев», — добавил Ермак.
Брифинг Минобороны России:
- В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов РСЗО HIMARS.
- Атаки украинских сил предотвращены в ЛНР, на Донецком и Южнодонецком направлениях.
- Авиация поразила пять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Чугуев Харьковской области, Северск, Краматорск, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республик.
Эффект от попадания снаряда в хранилище с отработавшим топливом на Запорожской АЭС можно будет сравнить с эффектом «грязной бомбы». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МАГАТЭ, руководителя департамента ядерной энергии Михаила Чудакова.
«Если на площадке есть отработавшее топливо, которое находится в сухом хранении в бетонных контейнерах, достаточно артиллерийскому снаряду попасть туда — и получится «грязная бомба», — сказал он.
Бельгия поставит Украине 10 подводных дронов, разработанных компанией ECA Robotics Belgium. Беспилотники, в частности, могут использоваться для обнаружения мин. Поставки планируют завершить к концу мая.
Также Бельгия передаст Украине две мобильные лаборатории.
Главное за ночь:
- Польша призывает к европейским санкциям против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без штрафных санкций, пишет Bloomberg.
- Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза, на котором планируется обсуждение предложений по ограничению цен на российский газ, пройдет 13 декабря, сообщил глава минпромторга Чехии, которая сейчас председательствует в ЕС, Йозеф Сикела.
- На фоне «бума» грузоперевозок нефти стоимость доставки сырья растет, а вслед за ней повышаются счета для простаивающих танкеров, сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров и судовых брокеров.
- Украинские военные широко применяют поставленные западными странами артиллерийские орудия, за несколько месяцев они изнашиваются или получают повреждения, из-за чего их необходимо ремонтировать. Сейчас это делают в Польше, однако Киев хотел бы переместить ремонтные базы ближе к месту боев, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
- Беженцы с Украины останутся в европейских странах «на долгие годы» после завершения конфликта из-за разрушения домов и утраты рабочих мест, заявила вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца.
- На территории Польши обнаружены обломки одной упавшей 15 ноября ракеты, по данным Варшавы, следственные действия на месте инцидента завершились, ведутся лабораторные исследования. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда.
- Делегация Верховной рады Украины будет бойкотировать работу Парламентской ассамблеи ОБСЕ из-за нежелания организации исключить представителей России. Об этом заявила член делегации Евгения Кравчук.
Рамзан Кадыров рассказал о встрече с Владимиром Путиным.
«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности, достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов», — написал Кадыров.
Он также рассказал, что президент «поблагодарил наших ребят за самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой».
Минюст пополнил список иностранных агентов. В реестре ведомства указывается, что финансирование с Украины получали Илья Новиков, Анна Монгайт, Евгений Ройзман, Александра Гармажапова, Виталий Ковин, Федор Телин.
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов назвал «недружественным шагом» резолюцию Европарламента о признании России «государством-спонсором терроризма». «Этот шаг является частью заказной информационно-политической кампании, проводимой Западом в отношении нашей страны, и не имеет ничего общего с реальной ситуацией в борьбе с международным терроризмом», - заявил он.
Правительство Украины запретило экспорт дров. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил это атаками на энергосистему и «стратегическим значением древесины».