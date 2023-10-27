Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 611-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над Курской областью.
Глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о мощном взрыве в городе. Он не уточнил, где именно это произошло.
Одним из основных пунктов 12-го пакета санкций Евросоюза против России станет запрет на импорт в Европу российских алмазов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы готовим 12-й пакет санкций [против России]. <...> В частности, мы ищем способ, как лишить Россию оставшихся доходов от экспорта алмазов в Европу», — сказала она.
Фон дер Ляйен напомнила, что ЕС заморозил российские активы общей стоимостью €211 млрд после начала спецоперации. «Мы скоро представим предложения по использованию доходов от [реинвестирования] этих средств для помощи Украине и поддержки ее восстановления. Эти средства будут направлены в бюджет Евросоюза, затем оттуда будут распределяться на нужды Украины», — добавила она.
Минобороны официально подтвердило назначение генерал-полковника Виктора Афзалова командующим ВКС. Его биография опубликована на странице главкомов видами войск на сайте ведомства.
Неделю назад о назначении Афзалова сообщили ТАСС и «РИА Новости».
Александр Лукашенко заявил, что «наверное неплохо», что о России и Белоруссии стали меньше говорить с связи с ситуацией на Ближнем Востоке. «Но не такой же ценой. Люди гибнут. Что мы, радоваться будем? А американцам не выгодно. У них выборы. На Украине они обкакались. Надо от Украины как-то перейти на другое поле».
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за время военной операции регион 1273 раза подвергался обстрелам со стороны ВСУ. «В результате обстрелов разрушено 37 частных жилых домов, повреждено 617 частных жилых домов и хозяйственных построек, 10 многоквартирных жилых домов, 86 автомобилей, 3 ФАПа, 2 школы, 4 детских сада, 2 сельских дома культуры, 14 магазинов, 33 здания промышленных и сельскохозяйственных объектов, 15 административных зданий различных организаций».
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на Олега Царева.
ФСБ сообщила о том, что в ночь с 26 на 27 октября в Ялте было совершено покушение на Олега Царева. «По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 277 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля») УК России», - говорится в сообщении, текст которого приводит агентство «РИА Новости».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке страны ЕС продолжат предоставлять финансовую помощь, а также оружие и боеприпасы Украине.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Николаевской и Кировоградской областях.
Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли в том числе ЗРК IRIS-T, а также РЛС TRML-4D.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинской стороне надо садиться за стол переговоров и договариваться, сообщает БелТА. «Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное - дали команду «Стоп». Вот с 00.00 часов «Стоп»: никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливают. Остановились и ведем переговоры. Переговоры о чем - о земле и о мире», - сказал он. Лукашенко также высказал мнение, что сложилась патовая ситуация. «Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди».
Минобороны сообщило, что с 1 октября истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны были уничтожены: 31 самолет и три вертолета воздушных сил Украины.
Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Совбезом предложил подумать над тем как на территорию России незаконно попадают оружие и боеприпасы с Украины. «Не в войска наши, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает», - цитирует президента агентство ТАСС.
Пушилин заявил, что не видит в обозримом будущем возможностей для завершения или заморозки конфликта на Украине без победы России, сообщают «РИА Новости».
ЦБ поднял ключевую ставку до 15% годовых.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Царев находится в тяжелом состоянии.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о покушении на Олега Царева.
Администратор телеграм-канала Олега Царева рассказал подробности покушения на экс-депутата.
В него дважды стреляли «на территории санатория, где он проживает». На момент приезда скорой Царев был без сознания, он потерял много крови. Пока другой информации о его состоянии нет. Данных о нападавшем пока нет.
Shot пишет, что в него стреляли у санатория им. Кирова в Ялте.
Венгерский премьер Виктор Орбан выразил уверенность, что Украина в военном противостоянии не победит, а Россия не проиграет, и Европе поэтому нужно сформировать новый план действий.
По его словам, план Запада изначально был предельно ясен — помогать Украине ответить России оружием. «Допустим, вы сражаетесь, вы проливаете кровь, а мы даем вам деньги, даем вам военное снаряжение», — рассказал Орбан.
Теперь же, продолжил политик, следует признать провал выбранной политики и составить план «Б», а если он уже есть, то надо обсудить, «чего это будет стоить и как мы поделим между собой это бремя».