Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 581-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Движение по Крымскому мосту возобновлено.
Движение транспорта временно перекрыто на Крымскому мосту, говорится в телеграм-канале о ситуации на дороге.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
В Болгарии депутаты парламентской комиссии по обороне проголосовали за безвозмездную передачу Украине неисправных ракет для зенитных комплексов С-300, а также списанных патронов для автоматов. По словам парламентариев, Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы».
Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram, что на Запорожском направлении «пауза».
Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота подал в отставку после скандала на заседание с участием Владимира Зеленского и Джастина Трюдо ветерана дивизии СС «Галичина».
Владимир Рогов написал в своем Telegram, что украинская армия бросила в атаку на участке Работино – Вербовое большое количество бронетехники. «Идут тяжёлые ожесточённые бои».
Телеканал CBC сообщил, что канадские власти пока не получили от Польши запрос на экстрадицию бывшего солдата дивизии СС «Галичина», которого пригласили на заседание парламента Канады с участием Владимира Зеленского.
Женщина пострадала при обстреле села Долгое в Валуйском городском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. У нее осколочное ранение головы, пострадавшую госпитализируют. Кроме того, в результате обстрела в частном доме пробило кровлю.
Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, он был уничтожен силами ПВО на подлете в Брянску.
Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила в Белгородской области беспилотник самолетного типа. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле».
Минобороны сообщило, что накануне крылатой ракетой воздушного базирования был нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.
«В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра», - говорится в сообщении.
Заместитель начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил в своем Telegram, что рядом с его местом дислокации взорвались две ракеты Himars. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть две воронки и два поврежденных автомобиля.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявили, что четыре страны готовы к обсуждению украинского плана по разрешению зернового кризиса. «И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения», - сказал он. Шмыгаль не уточнил, о каком государстве идет речь.
Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что после скандального чествования в канадском парламенте «члена преступного нацистского формирования СС «Галичина» предпринял меры для возможной экстрадиции этого человека в Польшу. В частности, он обратился к главе Института народной памяти с просьбой выяснять, есть ли свидетельства преступлений Ярослава Хунки в отношении поляков или евреев.
Об очередном обстреле Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, под огонь попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. «Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли».
Владимир Рогов сообщил о громких взрывах в Бердянске. По его словам, успешно отработала российская ПВО, которая на окраине сбила украинскую ракету.
Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 26 сентября на военную службу «в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек».
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в более чем в 650 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две САУ «Гвоздика», САУ «Акация», САУ М109 Paladin, артиллерийская система М777, станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав».
По данным военного ведомства за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик;
- на Запорожском направлении отражены две атаки в районе Вербового;
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Новоселовское;
- на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районе населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва;
- на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям ВСУ в районе Ровнополя.
Минобороны сообщило, что на аэродроме Кульбакино в Николаевской области был уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.