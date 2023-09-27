Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявили, что четыре страны готовы к обсуждению украинского плана по разрешению зернового кризиса. «И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения», - сказал он. Шмыгаль не уточнил, о каком государстве идет речь.