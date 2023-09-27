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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 581-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:17

Движение по Крымскому мосту возобновлено.

07:06

Движение транспорта временно перекрыто на Крымскому мосту, говорится в телеграм-канале о ситуации на дороге.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

06:42

В Болгарии депутаты парламентской комиссии по обороне проголосовали за безвозмездную передачу Украине неисправных ракет для зенитных комплексов С-300, а также списанных патронов для автоматов. По словам парламентариев, Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы».

Вчера 21:44

Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram, что на Запорожском направлении «пауза».

Вчера 21:09

Спикер палаты общин парламента Канады Энтони Рота подал в отставку после скандала на заседание с участием Владимира Зеленского и Джастина Трюдо ветерана дивизии СС «Галичина».

Вчера 20:59

Владимир Рогов написал в своем Telegram, что украинская армия бросила в атаку на участке Работино – Вербовое большое количество бронетехники. «Идут тяжёлые ожесточённые бои».

Вчера 20:42

Телеканал CBC сообщил, что канадские власти пока не получили от Польши запрос на экстрадицию бывшего солдата дивизии СС «Галичина», которого пригласили на заседание парламента Канады с участием Владимира Зеленского.

Вчера 19:38

Женщина пострадала при обстреле села Долгое в Валуйском городском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. У нее осколочное ранение головы, пострадавшую госпитализируют. Кроме того, в результате обстрела в частном доме пробило кровлю.

Вчера 19:11

Еще один украинский беспилотник сбит над Брянской областью. По словам главы региона Александра Богомаза, он был уничтожен силами ПВО на подлете в Брянску.

Вчера 18:51

Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила в Белгородской области беспилотник самолетного типа. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле».

Вчера 18:31

Минобороны сообщило, что накануне крылатой ракетой воздушного базирования был нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области.
«В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра», - говорится в сообщении.

Вчера 18:26

Заместитель начальника ГУ Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил в своем Telegram, что рядом с его местом дислокации взорвались две ракеты Himars. Он опубликовал видео, на котором можно увидеть две воронки и два поврежденных автомобиля.

Вчера 18:10

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявили, что четыре страны готовы к обсуждению украинского плана по разрешению зернового кризиса. «И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения», - сказал он. Шмыгаль не уточнил, о каком государстве идет речь.

Вчера 17:34

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что после скандального чествования в канадском парламенте «члена преступного нацистского формирования СС «Галичина» предпринял меры для возможной экстрадиции этого человека в Польшу. В частности, он обратился к главе Института народной памяти с просьбой выяснять, есть ли свидетельства преступлений Ярослава Хунки в отношении поляков или евреев.

Вчера 17:27

Об очередном обстреле Белгородской области сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, под огонь попало село Большетроицкое Шебекинского городского округа. «Пострадавших нет. Повреждения различной степени выявлены в четырех домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы, а также повреждены два объекта торговли».

Вчера 17:23

Владимир Рогов сообщил о громких взрывах в Бердянске. По его словам, успешно отработала российская ПВО, которая на окраине сбила украинскую ракету.

Вчера 17:04

Дмитрий Медведев заявил, что с 1 января по 26 сентября на военную службу «в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек».

Вчера 16:11

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили в более чем в 650 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две САУ «Гвоздика», САУ «Акация», САУ М109 Paladin, артиллерийская система М777, станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Анклав».

Вчера 16:05

По данным военного ведомства за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Первомайское и Химик;
  • на Запорожском направлении отражены две атаки в районе Вербового;
  • на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Новоселовское;
  • на Краснолиманском направлении отражены три атаки в районе населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва;
  • на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям ВСУ в районе Ровнополя.
Вчера 15:48

Минобороны сообщило, что на аэродроме Кульбакино в Николаевской области был уничтожен истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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