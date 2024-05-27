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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 824-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:49

Над Орловской областью за ночь перехватили шесть беспилотников, рассказали в Минобороны России.

  •  Четыре дрона уничтожили над Краснодарским краем.
  • По одному сбили над Брянской и Белгородской областями.
07:42

Под Орском в Оренбургской области упал беспилотник, сообщили «РИА Новости» в правительстве региона. О падении дрона недалеко от города 26 мая писал и местный портал «Урал56».

До этого о происшествиях с беспилотниками в Оренбургской области не сообщалось.

07:21

ВСУ утром предприняли массированную атаку беспилотниками на Орловскую область, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

В городе Ливны в результате падения дронов на территории топливно-заправочной станции погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали. Как пояснил Клычков, изначально на территорию заправочной станции упал один дрон, после чего на место прибыли сотрудники оперативных служб. В момент их работы АЗС атаковал еще один беспилотник.

О еще одной атаке Клычков сообщал ночью, тогда дрон сбила ПВО.

06:20

Над Севским и Брасовским районами Брянской области сбили два дрона самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз. Никто не пострадал.

03:49

В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Опасность атаки беспилотников объявляли также в Воронежской области, в Липецкой области вводили режим воздушной опасности.

01:36

МВД России объявило в розыск заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Горбатюка и бывшего командующего силами логистики украинской армии Олега Вишневского.

Вчера 20:24

К работе администрации Белгорода по ликвидации последствий обстрела города 25 мая есть замечания, заявил губернатор области Вячеслав Гладков. Он рассказал, что проверил ход восстановительных работ.

«К сожалению, замечаний много. Практически не выставлено оцепление. Увидел, что любопытные мальчишки близко подходят к разрушенным зданиям, где разбросаны осколки стекла и на честном слове держатся поврежденные бетонные плиты. Обрушение может произойти даже из-за малейшего ветра, что очень опасно. И взрослых рядом нет», — написал Гладков.

По его словам, ни одна строительная организация не начала демонтажные и восстановительные работы, хотя с момента фиксации повреждений прошло более 14 часов. Сотрудники управ — «единственные, кто вышел на работу», — обходят поврежденные квартиры и составляют акты. На местах нет работников управляющих компаний, за исключением одной, которая убирает поврежденные окна.

Вчера 20:15

В Белгородской области обстреляли поселок Совхозный Грайворонского округа, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 19:29

Олаф Шольц заявил, что не видит оснований для расширения зоны действия западного оружия в конфликте на Украине. Об этом он сказал на мероприятии в Берлине, передает Tagesshau.

По словам Шольца, по поставкам немецкого оружия Киеву существуют «четкие правила, которые были согласованы с Украиной и которые работают». Канцлер Германии добавил, что цель его политики в отношении конфликта — «не допустить, чтобы он перерос в очень большую войну».

Вчера 18:51

Российские силы ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлете к Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадала женщина, она с контузией обратилась в больницу.

Вчера 18:29

Страны Балтии и Польша не исключают отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада, пишет Der Spiegel.

В статье говорится, что на прошлой неделе на полях конференции в Таллинне депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики» (их имена не приводятся). «Их позиция была в следующем: если Россия совершат стратегический прорыв на востоке Украины по причине того, что Запад оказывает помощь Киеву спустя рукава, ситуаци может значительно ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину», — говорится в статье.

Вчера 17:19

Над Белгородской областью уничтожены два снаряда, выпущенные из РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны.

Вчера 17:15

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве. «Что это было и где именно — в городе или в области — выясняем», — добавил он.

Вчера 16:43

Белгород был атакован беспилотником, он упал и взорвался в районе Педагогического колледжа. Пострадавших нет, повреждены машины.

Вчера 16:36

Также под обстрел попал поселок Прилесье Краснояружского района Белгородской области, пострадавших нет.

Вчера 16:30

Водитель машины пострадал при атаке беспилотника в селе Муром в Белгородской области. Мужчину доставили в областную клиническую больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дроны также атаковали два объекта связи, пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи.

«Без электроэнергии временно остаются абоненты населенных пунктов Муром, Маслова Пристань, Графовка, Зиборовка, Шамино, Коровино, Ржавец, Поляна, Безлюдовка, Пристень, а также части Новой Таволжанки», — сообщил Гладков.

Вчера 15:16

Грайворонский округ Белгородской области атаковали дроны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Безымено пострадал водитель автомобиля, он госпитализирован. В селе Новостроевка-Первая беспилотник залетел в окно частного дома, пострадавших нет.

Вчера 14:55

В Брянской области сбили два разведывательных беспилотника Украины, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 14:24

Ракетная опасность в Белгороде.

Вчера 14:16

Британия использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину — через польский Жешув и через пролив Ла-Манш, пишет The Sunday Times. 

За последние два года самолетами в Польшу были доставлены миллионы боеприпасов, а также стрелковое оружие, дальнобойные ракеты и противотанковое вооружение из Великобритании, а бронетехника, танки и дальнобойная артиллерия переправляются через Ла-Манш, а затем перевозятся по Европе поездом.

В Штутгарте, почти в 1 тыс. км от Жешува, работает Международный координационный центр доноров (IDCC) при штаб-квартире европейского командования армии США, который организует доставку помощи. Источники в британском оборонном секторе называют этот центр «военным Amazon».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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