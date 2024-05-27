Под Орском в Оренбургской области упал беспилотник, сообщили «РИА Новости» в правительстве региона. О падении дрона недалеко от города 26 мая писал и местный портал «Урал56».

До этого о происшествиях с беспилотниками в Оренбургской области не сообщалось.