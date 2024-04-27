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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 794-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:54

На Украине после ночных взрывов повреждено оборудование на энергообъектах, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Речь идет об объектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской области, один энергетик получил контузию, сказал министр.

В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций, не уточнив их название и местоположение.

Энергообъекты повреждены в Днепровском и Криворожском районах Днепропетровской области, есть один раненый, сообщил глава региональной администрации Сергей Лисак.

В Ивано-Франковской области на одном из объектов критической инфраструктуры после атаки произошел пожар, сообщила глава администрации Светлана Онищук.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

08:36

Системы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников в Краснодарском крае и два в Крыму, сообщили в Минобороны.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщал, что ночью украинские беспилотники попытались атаковать объекты инфраструктуры и нефтеперерабатывающие заводы.

По сообщениям с мест, пострадавших и серьезных повреждений нет, возникшие в результате атаки возгорания ликвидируют, добавил глава региона.

08:34

Министр обороны Канады Уильям Блэр пообещал выделить $2,1 млн на производство беспилотников на территории Украины. Средства буду направлены совместно с Великобританией, уточнил он.

08:32

США рассчитывают найти страны, которые согласятся поделиться своими системами противовоздушной обороны Patriot с Украиной, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Ракеты для этой системы ПВО Украине отправила Испания, сообщили в Минобороны королевства.

08:28

Утром взрывы прогремели в Львовской области и в городе Днепре, сообщают «РБК Украина» и «Зеркало недели».

07:53

Немецкая газета Welt опубликовала проект договора между Россией и Украиной, согласованный 15 апреля 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле.

В нем перечислены условия прекращения конфликта и обязательства, на которые в тот момент согласился Киев. Нерешенные вопросы в том же месяце должны были обсудить напрямую президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский, отмечает газета.

Нерешенным, в частности, оставался вопрос о численности ВСУ: Москва требовала сокращения до 85 тыс. военных, Киев настаивал на числе в 250 тыс. Расходились стороны и по поводу количества военной техники у Украины.

Welt пишет, что после «многообещающего» саммита в Стамбуле Москва выдвинула последующие требования, на которые украинская сторона не согласилась. Речь идет о требовании сделать русский язык вторым официальным, снятии взаимных санкций и прекращении исков в международных судах.

Вчера 23:52

Взрывы прогремели в Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях Украины, сообщает «Страна». Как пишет «Фокус», также взрывы прозвучали в Николаевской области, а мониторинговые каналы сообщают о работе ПВО в Киевской области.

Вчера 21:54

В Киеве эвакуировали две больницы, причиной власти назвали видео с угрозами, которое распространяется в соцсетях. По информации УНИАН и «Страны», речь идет о ролике с выступлением главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля, в котором тот упомянул адреса этих медучреждений. Он заявил, что «террористы избрали» больницы «своим логовом», спрятавшись «за спины больных детей», и что этих террористов «настигнет заслуженная кара». СБУ призвала относиться к подобным заявлениям как к «проявлению информационно-психологических спецопераций, играющих на руку России».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Вчера 21:50

Под обстрел ВСУ попала окраина поселка Прилесье в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Повреждена линия электропередачи, без света временно остаются шесть населенных пунктов — помимо Прилесья это Графовка, Надежевка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Вчера 21:14

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.

Вчера 21:04

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно остановлено.

Вчера 20:44

Соединенные Штаты верят, что Украина способна одержать победу в конфликте с Россией, в том числе за счет помощи со стороны Вашингтона и других союзников, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, военно-промышленный комплекс США наращивает производство вооружений, в частности боеприпасов, в которых нуждается Киев. «Мы удвоили производство артиллерийских снарядов и намерены увеличить его еще в два раза до конца текущего года», — отметил Салливан.

Вчера 20:07

Эскадрилья истребителей F-16 вместе с обученными пилотами прибудет на Украину до конца текущего года, сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время онлайн-встречи в формате «Рамштайн». 

«В этом году начнутся поставки переданных Украине более чем эскадрильи F-16 вместе с летчиками и обслуживающим персоналом, подготовленными участниками контактной группы», — заявил Остин, добавив, что Украина все еще нуждается в большем количестве бронетехники и артиллерии.

В одной эскадрилье F-16 обычно 12 самолетов. Киев ранее заявлял, что для успешного наступления ему необходимо четыре эскадрильи F-16, или 48 самолетов.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине. Сергей Шойгу заявлял, что на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца. 

Вчера 19:49

Владимир Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ Александра Яковца и назначил его главой администрации Государственной спецслужбы транспорта.

Яковец пробыл командующим Сил поддержки ВСУ менее двух месяцев, его назначили 4 марта.

К Силам поддержки ВСУ относятся войска радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, военно-топографическая, гидрометеорологическая и кинологическая службы.

Вчера 19:28

США уже на этой неделе отправят вооружения и военную технику на Украину в рамках нового пакета помощи, сообщил в соцсети Х Джо Байден.

Вчера 19:17

Вчера 18:48

Задержать военнослужащих Осипова и Кайгородцева, подозреваемых в убийстве семи человек в Херсонской области, удалось по приметам, которые передали местные жители, сообщили источники РБК. По предварительным данным, военные совершили нападения в результате конфликта на фоне алкогольного опьянения, рассказал собеседник. Они проходят процедуры опознания, допросы военных следователей и очные ставки со свидетелями.

Вчера 18:30

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала другие страны быть готовыми к тому, что американский пакет помощи Украине, утвержденный обеими палатами конгресса, может быть последним.

Вчера 17:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Германия согласилась передать Украине еще одну систему ПВО Patriot. Он призвал и другие страны Европы последовать примеру Берлина.

Вчера 17:27

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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