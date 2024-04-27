На Украине после ночных взрывов повреждено оборудование на энергообъектах, сообщил глава Минэнерго страны Герман Галущенко. Речь идет об объектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской области, один энергетик получил контузию, сказал министр.

В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций, не уточнив их название и местоположение.

Энергообъекты повреждены в Днепровском и Криворожском районах Днепропетровской области, есть один раненый, сообщил глава региональной администрации Сергей Лисак.

В Ивано-Франковской области на одном из объектов критической инфраструктуры после атаки произошел пожар, сообщила глава администрации Светлана Онищук.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.