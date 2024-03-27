Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 763-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Николаеве был слышен звук взрыва, передает корреспондент «Укринформа».
Ранее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
В подконтрольном Украине Херсоне с 1 апреля сокращают комендантский час, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на власти города.
Он будет действовать с 21:00 до 5:00 (ранее было с 20:00 до 6:00).
В городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание ТЦК, сообщает «Страна ua». В результате инцидента никто не пострадал.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, три гаубицы М777, САУ Krab, две САУ М109 Paladin, САУ PzH 2000, три САУ «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Бердычи;
- на южно-донецком направлении улучшено тактическое положение, отражены три контратаки в районе Старомайорского;
- на херсонском направлении нанесены удары по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Осокоровка.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что два человека погибли в результате утренних атак ВСУ. Один мужчины был убит после обстрела Центрального района Горловки, а другой погиб вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника. Кроме того, ранения легкой степени тяжести получили жители Енакиево - два парня 2007 года рождения, приехавшие в Горловку для прохождения медосмотра.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки со стороны ВСУ были атакованы Белгородский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Грайворонский, Губкинский, Шебекинский городские округа. Один человек пострадал в Белгородском районе – у мужчины осколочные ранения. В других населенных пунктах пострадавших не было.
Посол России во Франции Алексей Мешков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ему странно слышать разговоры об олимпийском перемирии. «Диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет», - сказал он.
Подача горячей воды в большинство домов в Харькове восстановлена, сообщает «Страна ua» со ссылкой на данные местного оператора водоснабжения. Ограничения по подаче света остаются до 200 тысяч человек.
Администрация Горловки сообщила, что в результате утреннего обстрела города погиб мирный житель.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Херсоне.
В последние недели несколько банков Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций, что привело к задержкам или отказам в денежных переводах в Россию за поставки нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным двух собеседников агентства, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Еще четыре источника Reuters сообщили об обработке платежей в течение «неделей или месяцев» эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China.
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину вызвало гнев в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Чиновники из американской администрации опасаются, что подобные действия могут привести к столкновению с Россией.
Владимир Путин присвоил наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ), а также 75-й бригаде управления.
За прошедшую ночь в Белгородской области силами ПВО были уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, сообщает Минобороны.
Публикация Bloomberg о том, что «в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту», — это «мать всех фейков», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.
Она отметила, что новость вышла именно в день, когда президент с утра находился «в окружении» генпрокурора Игоря Краснова с центральным аппаратом ведомства, спикера Совфеда Валентины Матвиенко, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.
«А Николай Патрушев и Александр Бортников еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», — написала Захарова.
Около 19:00 мск над Белгородской областью перехватили еще два украинских беспилотника, сообщило Минобороны.
Со стороны Украины обстреляли село Горналь, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате подомового обхода повреждений не обнаружено», — написал он в Telegram.
Старовойт попросил граждан сохранять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, оставленных предметах, беспилотниках по номеру 112.
ПВО около 18:30 мск уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино. «Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки», - написал он в Telegram.