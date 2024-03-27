Публикация Bloomberg о том, что «в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту», — это «мать всех фейков», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что новость вышла именно в день, когда президент с утра находился «в окружении» генпрокурора Игоря Краснова с центральным аппаратом ведомства, спикера Совфеда Валентины Матвиенко, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.

«А Николай Патрушев и Александр Бортников еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», — написала Захарова.