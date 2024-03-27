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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 763-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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15:32

В Николаеве был слышен звук взрыва, передает корреспондент «Укринформа».

Ранее в Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

15:20

В подконтрольном Украине Херсоне с 1 апреля сокращают комендантский час, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на власти города.

Он будет действовать с 21:00 до 5:00 (ранее было с 20:00 до 6:00).

14:57

В городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание ТЦК, сообщает «Страна ua». В результате инцидента никто не пострадал.

14:17

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 550 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, три гаубицы М777, САУ Krab, две САУ М109 Paladin, САУ PzH 2000, три САУ «Гвоздика», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

14:01

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
  • на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Богдановка, Часов Яр, Клещеевка, Андреевка;
  • на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Ленинское, Тоненькое, Водяное, Первомайское, Бердычи;
  • на южно-донецком направлении улучшено тактическое положение, отражены три контратаки в районе Старомайорского;
  • на херсонском направлении нанесены удары по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Осокоровка.
13:39

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что два человека погибли в результате утренних атак ВСУ. Один мужчины был убит после обстрела Центрального района Горловки, а другой погиб вблизи населенного пункта Красный Партизан боеприпасом, сброшенным с беспилотника. Кроме того, ранения легкой степени тяжести получили жители Енакиево - два парня 2007 года рождения, приехавшие в Горловку для прохождения медосмотра.

13:37

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние сутки со стороны ВСУ были атакованы Белгородский, Борисовский, Корочанский, Краснояружский районы, Грайворонский, Губкинский, Шебекинский городские округа. Один человек пострадал в Белгородском районе – у мужчины осколочные ранения. В других населенных пунктах пострадавших не было.

13:11

Посол России во Франции Алексей Мешков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ему странно слышать разговоры об олимпийском перемирии. «Диалога по этой теме на государственном уровне у нас нет», - сказал он.

12:33

Подача горячей воды в большинство домов в Харькове восстановлена, сообщает «Страна ua» со ссылкой на данные местного оператора водоснабжения. Ограничения по подаче света остаются до 200 тысяч человек.

12:17

Администрация Горловки сообщила, что в результате утреннего обстрела города погиб мирный житель.

11:55

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Херсоне.

11:42

В последние недели несколько банков Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций, что привело к задержкам или отказам в денежных переводах в Россию за поставки нефти, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным двух собеседников агентства, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Еще четыре источника Reuters сообщили об обработке платежей в течение «неделей или месяцев» эмиратским Mashreq bank, турецкими Ziraat и Vakifbank, а также китайскими ICBC и Bank of China.

10:30

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину вызвало гнев в Вашингтоне, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Чиновники из американской администрации опасаются, что подобные действия могут привести к столкновению с Россией.

10:27

Владимир Путин присвоил наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ), а также 75-й бригаде управления.

08:19

За прошедшую ночь в Белгородской области силами ПВО были уничтожены 18 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, сообщает Минобороны.

Вчера 20:52

Публикация Bloomberg о том, что «в окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту», — это «мать всех фейков», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что новость вышла именно в день, когда президент с утра находился «в окружении» генпрокурора Игоря Краснова с центральным аппаратом ведомства, спикера Совфеда Валентины Матвиенко, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, министра обороны Сергея Шойгу и директора ФСБ Александра Бортникова.

«А Николай Патрушев и Александр Бортников еще и интервью дали на тему вовлеченности США, Британии и Украины в трагические события в «Крокус Сити Холл», — написала Захарова.

Вчера 20:01

Около 19:00 мск над Белгородской областью перехватили еще два украинских беспилотника, сообщило Минобороны. 

Вчера 19:33

Со стороны Украины обстреляли село Горналь, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«К счастью, никто из жителей не пострадал. В результате подомового обхода повреждений не обнаружено», — написал он в Telegram.

Старовойт попросил граждан сохранять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, оставленных предметах, беспилотниках по номеру 112.

Вчера 19:19

ПВО около 18:30 мск уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России.

Вчера 17:57

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ города Шебекино. «Есть повреждение линии электропередачи, без света частично остаются абоненты Шебекино и Ржевки», - написал он в Telegram.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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