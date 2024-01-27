ЕС изучает альтернативные пути поставок российского газа после окончания соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года, сообщили источники Bloomberg. Речь идет о поставках в страны, которые еще зависят от российского топлива — Австрия, Словакия и Чехия.

Европейская комиссия проанализировала сценарии после прекращения действия соглашения о транзите, в том числе потенциальные возможности других путей поставок газа, включая «Турецкий поток», отмечает агентство. Окончательный план министрам энергетики представят 4 марта.

Один из источников заявил, что для тех стран и компаний ЕС, у которых контракты на российский газ действуют и после 2024 года, есть другие варианты. Один из них заключается в том, что Россия будет доставлять газ на границу с Украиной, а транспортировкой оттуда будет заниматься европейская компания, которая заключит контракт с оператором Украины.

Украинское правительство ранее заявило, что не намерено продлевать контракт на транзит газа через территорию страны.