Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 703-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
США ввиду неудачи украинского контрнаступления решили разработать новую стратегию конфликта с акцентом не на возвращении Киевом территорий, а на укреплении обороны, усилении военной мощи и экономики, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Среди мер, которые позволят США осуществить этот план, — предоставление Украине долгосрочных гарантий в области безопасности. Прошлым летом страны G7 на саммите НАТО обязались заключить соглашения об этом с Киевом, пока на такой шаг пошел только Лондон.
МИД России сообщил, что существует утечка касательно количества F-16, которые Нидерланды планируют отправить на Украину и сроках их поставки. «В любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут. Помним, какие надежды украинские власти и их заокеанские покровители связывали с хваленой западной бронетехникой, большая часть которой благополучно сгорела в ходе провального так называемого «контрнаступа»», - говорится в заявлении.
Минобороны сообщило, что сегодня дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Владимир Путин на встрече со студентами – участниками СВО заявил, что ситуация в районе Соледара остается непростой. По его словам, ВСУ неудачно пытаются там контратаковать, а российские подразделения двигаются вперед по разным направлениям.
Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит либо американской, либо французской системой ПВО. По его словам, пуски ракет украинскими военными могли быть совершены «по незнанию».
Владимир Путин заявил, что военная разведка Украины знала, что на борту Ил-76, сбитого над Белгородской областью, находились украинские военнопленные.
«65 человек. Мы не просто же туда их подвозили. А ГУР, ВСУ знали, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190», — сказал он.
ЕС изучает альтернативные пути поставок российского газа после окончания соглашения по транзиту газа между Россией и Украиной в конце 2024 года, сообщили источники Bloomberg. Речь идет о поставках в страны, которые еще зависят от российского топлива — Австрия, Словакия и Чехия.
Европейская комиссия проанализировала сценарии после прекращения действия соглашения о транзите, в том числе потенциальные возможности других путей поставок газа, включая «Турецкий поток», отмечает агентство. Окончательный план министрам энергетики представят 4 марта.
Один из источников заявил, что для тех стран и компаний ЕС, у которых контракты на российский газ действуют и после 2024 года, есть другие варианты. Один из них заключается в том, что Россия будет доставлять газ на границу с Украиной, а транспортировкой оттуда будет заниматься европейская компания, которая заключит контракт с оператором Украины.
Украинское правительство ранее заявило, что не намерено продлевать контракт на транзит газа через территорию страны.
Актера из «Слова пацана» и «По щучьему велению» Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».
Артист попал в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку российских властей, говорится в его карточке на этом сайте. Ранее актер поддержал российских военных в зоне специальной операции на Украине, пожелав им вернуться здоровыми домой и назвав братьями.
В военном ведомстве заявили, что за прошедшую неделю были поражены две пусковые установки ЗРК Patriot, а также ЗРК IRIS-T.
Минобороны сообщило, что за минувшую неделю российские подразделения заняли более выгодные рубежи на краснолиманском направлении, а также улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. Общее число пленных за неделю составило 35 человек (из них 16 на краснолиманском направлении).
Следственный комитет продемонстрировал кадры осмотра места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области, в том числе останки украинских пленных, которых перевозили для обмена. На записи показаны татуировки на телах некоторых из погибших. В СК утверждают, что подобные изображения фиксировались у некоторых пленных, в том числе представителей полка «Азов» (запрещенной террористической экстремистской организации).
Депутат Шамсаил Саралиев заявил РБК о возвращении украинской стороной 55 тел погибших российских военных. Агентство УНИАН передало, что на Украину передали тела 77 погибших военных.
Мария Захарова высказала мнение, что атакой на Ил-76 в Белгородской области украинские власти попытались подогреть «затухающий интерес мировой общеcтвенности к украинскому кризису. Как она считает, таким образом Киев рассчитывать побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы финансовой помощи и поставок оружия.
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2023 году в России удалось в разы нарастить изготовление основных средств вооружения и боеприпасов. По его словам, «на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, привлечено значительное количество квалифицированных специалистов, а в ряде случаев предприятия перешли на круглосуточный режим работы.
Как отметил Шойгу, выпускаемая техника поступает в зону специальной военной операции, что увеличивает боевые возможности российской группировки.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В 2024 году Вооруженные силы России получат более 36 тыс. образцов военной техники и 16,5 млн средств поражения — в разы больше, чем в предыдущие два года, заявил замминистра обороны Криворучко.
Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что предприятия ОПК в минувшем году поставили Воздушно-космическим силам (ВКС) более 100 новых и отремонтированных самолетов, а также 150 вертолетов. Его слова приводит ТАСС.
Он также добавил, что за прошедший год ВКС также получили 3,5 тыс. беспилотников, 10 новых и отремонтированных полковых и дивизионных комплектов зенитных ракетных систем, более 400 тыс. авиационных средств поражения и зенитных управляемых ракет.
Сухопутные войска получили более 4 тыс. образцов бронетехники, добавил замминистра, а ВМФ — свыше 7,7 тыс. ракет, включая крылатые ракеты морского базирования большой дальности «Циркон», «Калибр» и «Уран».
Около 10 млн украинцев были вынуждены покинуть дома из-за боевых действий. Примерно 6,3 млн уехали за границу, еще 3,7 млн человек переселились в другой регион Украины, сообщил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал Гранди.
По данным ООН, 47% украинских беженцев — женщины, еще 33% — дети.
В Кремле опровергли информацию из статьи Bloomberg о том, что Москва в случае переговоров по Украине, вероятно, может отказаться от требования по поводу нейтрального статуса Киева и его отказа от вступления в НАТО.
«Нет, это неверное сообщение. Оно абсолютно не соответствует действительности», — сказал Дмитрий Песков.