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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 671-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:22

После украинской атаки в районе Феодосии поезда в Джанкой будут отправляться с другой станции — Айвазовская, сообщил оперштаб Крыма.

Кроме того, временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, изменены маршруты и расписание автобусов.

08:08

Суд на Сахалине приговорил местного жителя к 15 годам по делу о госизмене и подготовке диверсии. По версии ФСБ, осужденный готовил диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры острова под руководством украинских спецслужб.

06:09

Первая группа украинских летчиков завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании, сообщило британское правительство.

Обучение завершили шестеро опытных летчиков-украинцев, еще десять стажеров остаются в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.

05:10

Жители Феодосии сообщили о взрывах и пожаре в районе порта.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии», - заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, «детонация прекратилась, пожар локализован».

Аксенов также заявил, что жители нескольких домов будут отселены.

00:48

Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».

Законопроект предусматривает отправку повесток через электронный кабинет или по электронной почте. Кроме того, военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, внесут в Единый реестр должников. Упомянутые в нем лица столкнутся с ограничениями: им запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора и договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.

Вчера 20:46

Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента.

Добровольцы будут привлекаться для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций.

Правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии.

Вчера 20:22

Власти Украины начали понимать необходимость политического пути урегулирования конфликта с Россией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, в 2024 году настанет «самый шанс» для того, чтобы продвинуться в этом вопросе. «Будем с ними [Украиной] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — сказал Лукашенко.

Украинские военные «видят, что происходит», и «поддавливают» власти, считает Лукашенко: «Сейчас уже и до политиков дошло. <...> Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции [президента Украины Владимира] Зеленского заметили, что он начинает понимать».

Вчера 19:33

Вчера 18:47

Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы на получение российских виз для граждан Европейского союза. 

Закон отменил действия отдельных положений международных договоров России с Европейским сообществом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Также он приостановил положение, согласно которому визовый сбор для въезжающих из этих стран в Россию составлял €35 и €70 при срочном оформлении.
 

Вчера 18:05

Владимир Путин попросил Шойгу передать благодарность военным, которые участвовали в занятии Марьинки. По его словам, взлом укрепленного района позволил отодвинуть подразделения ВСУ от Донецка и выйти на оперативный простор.

Вчера 18:02

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о занятии города Марьинка к западу от Донецка. По словам министра обороны, особо отличились военный 150-й дивизии.

Вчера 17:35

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что самолеты F-16 прибудут на Украину, когда будут готовы инфраструктура аэродромов и летчики, которые смогут на них летать.

Вчера 16:44

Среди уничтоженной военной техники в сводке Минобороны упомянуты в том числе две САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.

Вчера 16:06

Минобороны России в очередной сводке оценило потери противника за последние сутки чуть более чем в 600 человек.

Вчера 15:29

Суд направил жительницу Петербурга Викторию Петрову, обвиняемую по статье о фейках про армию, на принудительное лечение на полгода в стационар общего типа, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Петрову задержали в мае 2022 года из-за постов во «ВКонтакте». Сначала ее отправили в СИЗО, а потом перевели в психиатрический стационар. Оглашение сегодняшнего постановления прошло на выездном заседании в психиатрической больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова.

«В силу закона принудительное лечение всегда назначается на 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев суд собирается снова, чтобы принять одно из трех решений, либо продлить принудительное лечение, либо изменить (допустим, на амбулаторное лечение), либо вообще отменить. Сейчас у нас есть 15-дневный срок на обжалование, обжаловать планируем», — заявила РБК ее адвокат Анастасия Пилипенко.

Защита считает, что в случае Петровой реальных оснований для отправки на психиатрическое лечение нет.

Вчера 14:51

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа.

«Есть двое пострадавших — у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — сообщил он в Telegram.

Вчера 13:55

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в результате обстрела Петровского района города погибла женщина 1951 года рождения.

Вчера 12:37

Басманный суд заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова по статье о теракте. В середине декабря МВД России объявило Буданова в розыск. Осенью СК России сообщил, что собрал доказательства причастности военного руководства Украины к атакам беспилотников на российские регионы.

Вчера 12:22

Число пострадавших в результате обстрела Горловки увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько.

Вчера 11:52

Сергей Аксенов посоветовал людям, которые ожидают возвращения Крыма в состав Украины, покинуть полуостров. «Позиция жесткая по отношению ко всем «ждунам» — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно — кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам», — цитирует Аксенова агентство «РИА Новости».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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