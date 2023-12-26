Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 671-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
После украинской атаки в районе Феодосии поезда в Джанкой будут отправляться с другой станции — Айвазовская, сообщил оперштаб Крыма.
Кроме того, временно перекрыто движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, изменены маршруты и расписание автобусов.
Суд на Сахалине приговорил местного жителя к 15 годам по делу о госизмене и подготовке диверсии. По версии ФСБ, осужденный готовил диверсию на объекте топливно-энергетической инфраструктуры острова под руководством украинских спецслужб.
Первая группа украинских летчиков завершила базовую программу обучения в Великобритании и приступила к тренировкам на истребителях F-16 в Дании, сообщило британское правительство.
Обучение завершили шестеро опытных летчиков-украинцев, еще десять стажеров остаются в Британии для базовой летной подготовки и освоения авиамедицины и прохождения тренировок в центрифуге.
Жители Феодосии сообщили о взрывах и пожаре в районе порта.
«Произведена вражеская атака в районе Феодосии», - заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, «детонация прекратилась, пожар локализован».
Аксенов также заявил, что жители нескольких домов будут отселены.
Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об «усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
Законопроект предусматривает отправку повесток через электронный кабинет или по электронной почте. Кроме того, военнообязанных и резервистов, которые вовремя не явились в воинские части, внесут в Единый реестр должников. Упомянутые в нем лица столкнутся с ограничениями: им запретят выезжать за рубеж, проводить операции с движимым и недвижимым имуществом, приостановят выдачу льгот и услуг от государства, откажут в заключении кредитного договора и договора ссуды, ограничат право на использование и распоряжение средствами и другими ценностями.
Владимир Путин подписал закон, согласно которому Росгвардия сможет создавать добровольческие формирования по решению президента.
Добровольцы будут привлекаться для выполнения задач в период мобилизации, военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, а также при проведении контртеррористических операций.
Правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны будут распространены и на добровольцев Росгвардии.
Власти Украины начали понимать необходимость политического пути урегулирования конфликта с Россией, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По мнению белорусского лидера, в 2024 году настанет «самый шанс» для того, чтобы продвинуться в этом вопросе. «Будем с ними [Украиной] как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — сказал Лукашенко.
Украинские военные «видят, что происходит», и «поддавливают» власти, считает Лукашенко: «Сейчас уже и до политиков дошло. <...> Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции [президента Украины Владимира] Зеленского заметили, что он начинает понимать».
Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы на получение российских виз для граждан Европейского союза.
Закон отменил действия отдельных положений международных договоров России с Европейским сообществом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Также он приостановил положение, согласно которому визовый сбор для въезжающих из этих стран в Россию составлял €35 и €70 при срочном оформлении.
Владимир Путин попросил Шойгу передать благодарность военным, которые участвовали в занятии Марьинки. По его словам, взлом укрепленного района позволил отодвинуть подразделения ВСУ от Донецка и выйти на оперативный простор.
Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о занятии города Марьинка к западу от Донецка. По словам министра обороны, особо отличились военный 150-й дивизии.
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что самолеты F-16 прибудут на Украину, когда будут готовы инфраструктура аэродромов и летчики, которые смогут на них летать.
Среди уничтоженной военной техники в сводке Минобороны упомянуты в том числе две САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.
Минобороны России в очередной сводке оценило потери противника за последние сутки чуть более чем в 600 человек.
Суд направил жительницу Петербурга Викторию Петрову, обвиняемую по статье о фейках про армию, на принудительное лечение на полгода в стационар общего типа, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Петрову задержали в мае 2022 года из-за постов во «ВКонтакте». Сначала ее отправили в СИЗО, а потом перевели в психиатрический стационар. Оглашение сегодняшнего постановления прошло на выездном заседании в психиатрической больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова.
«В силу закона принудительное лечение всегда назначается на 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев суд собирается снова, чтобы принять одно из трех решений, либо продлить принудительное лечение, либо изменить (допустим, на амбулаторное лечение), либо вообще отменить. Сейчас у нас есть 15-дневный срок на обжалование, обжаловать планируем», — заявила РБК ее адвокат Анастасия Пилипенко.
Защита считает, что в случае Петровой реальных оснований для отправки на психиатрическое лечение нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под минометный обстрел ВСУ попала окраина хутора Марьино Шебекинского городского округа.
«Есть двое пострадавших — у мужчин минно-взрывные травмы, осколочные ранения. Оперативно были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — сообщил он в Telegram.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что в результате обстрела Петровского района города погибла женщина 1951 года рождения.
Басманный суд заочно арестовал главу ГУР Украины Кирилла Буданова по статье о теракте. В середине декабря МВД России объявило Буданова в розыск. Осенью СК России сообщил, что собрал доказательства причастности военного руководства Украины к атакам беспилотников на российские регионы.
Число пострадавших в результате обстрела Горловки увеличилось до девяти, сообщил мэр города Иван Приходько.
Сергей Аксенов посоветовал людям, которые ожидают возвращения Крыма в состав Украины, покинуть полуостров. «Позиция жесткая по отношению ко всем «ждунам» — тем, кто надеется или мечтает, что Украина когда-то возвратится. Этого никогда не будет. Все сказали четко и ясно — кто желает жить на Украине — может туда уехать. Вредить здесь никому не дам», — цитирует Аксенова агентство «РИА Новости».