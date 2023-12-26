Суд направил жительницу Петербурга Викторию Петрову, обвиняемую по статье о фейках про армию, на принудительное лечение на полгода в стационар общего типа, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.

Петрову задержали в мае 2022 года из-за постов во «ВКонтакте». Сначала ее отправили в СИЗО, а потом перевели в психиатрический стационар. Оглашение сегодняшнего постановления прошло на выездном заседании в психиатрической больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова.

«В силу закона принудительное лечение всегда назначается на 6 месяцев, и по истечении 6 месяцев суд собирается снова, чтобы принять одно из трех решений, либо продлить принудительное лечение, либо изменить (допустим, на амбулаторное лечение), либо вообще отменить. Сейчас у нас есть 15-дневный срок на обжалование, обжаловать планируем», — заявила РБК ее адвокат Анастасия Пилипенко.

Защита считает, что в случае Петровой реальных оснований для отправки на психиатрическое лечение нет.