Президент России Владимир Путин заявил, что не особенно осуждает тех, кто на фоне военной операции на Украине не проявил себя истинным патриотом. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, удивило ли его что-то в поведении людей.

При этом Путин считает, что 99,9% россиян готовы «все положить в интересах Родины».