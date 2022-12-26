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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 306-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:28

Силовики проверяют информацию о «происшествии на военном объекте» в Энгельсе (Саратовская область), объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о ЧП в Энгельсе сегодня ночью. Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не было. Никакой угрозы для жителей абсолютно нет. Все истории про эвакуацию из города — наглая ложь, созданная далеко за пределами страны», — написал он.

Губернатор добавил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. «Сведения о происшествии на военном объекте проверяют силовые структуры», — отметил Бусаргин.

07:23
Россия не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, однако говорить на условиях, которые сейчас выдвигает Киев, Москва не собирается, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин.

«Хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул он.
Вчера 19:41

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко обратились к президенту Владимиру Путину с предложением создать в регионах центры подготовки бойцов спецназа по аналогии с Российским университетом спецназа в чеченском Гудермесе.

«Здесь, в Гудермесе такая работа уже проведена профессионально. Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать. Будем создавать центры на других территориях», — сказал Трутнев (цитата по ТАСС).


 
Вчера 17:00
Папа римский Франциск, выступая с рождественским посланием Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане, призвал к прекращению боевых действий на Украине, упомянул о затяжных конфликтах в других странах, в том числе на Ближнем Востоке, и осудил «ветры войны, [которые] продолжают обдавать человечество ледяной стужей». Об этом сообщает информационный портал Святого престола Vatican News.
Вчера 14:51

Чуть меньше половины (45%) граждан Германии выступают против поставок на Украину немецких танков Leopard 2, cледует из опроса YouGov. При этом согласны с передачей бронетехники 33%, 22% не определились.

Вчера 12:59

Президент России Владимир Путин заявил, что не особенно осуждает тех, кто на фоне военной операции на Украине не проявил себя истинным патриотом. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Ничего удивительного с точки зрения того, что кто-то вел себя не так, как истинные патриоты, нет. Потому что в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах, о каких-то личных планах. Я, честно говоря, не особенно-то их и осуждаю — каждый человек имеет право выбора», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, удивило ли его что-то в поведении людей.

При этом Путин считает, что 99,9% россиян готовы «все положить в интересах Родины».

Вчера 12:39

Президент России Владимир Путин заявил, что в основе конфликта на Украине лежит «политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России».

«Разделяй и властвуй. Вот они всегда старались это сделать, пытаются это сделать и сейчас. А наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — сказал глава государства в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Отвечая на вопрос не подходит ли Россия к опасной черте, Путин сказал: «Ну, я не считаю, что она такая уж опасная». «Я считаю, что мы действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы, интересы наших граждан, наших людей. И другого выбора, кроме как защита наших граждан, у нас просто нет», — добавил Путин.

Вчера 10:27
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Вчера 10:05

Россия рассчитывает, что «в конечном счете разум восторжествует» и Москва с Западом начнут переговоры о разморозке заблокированных активов, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью Asharq News.

«Нам есть тоже что предложить западным странам. Поэтому все будет зависеть от их желания вести такой диалог», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вчера 09:59

В Запорожской области завершают строительство оборонительных сооружений, сообщил в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — написал он.

Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram Фото:vrogov / Telegram

Вчера 09:10

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». Спикер Госдумы убежден, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России.

«Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил он.

Вчера 08:37

Главное за ночь:

  • Конфликт на Украине, вероятнее всего, продолжится и в следующем году, в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Iha.
  • На Украине утвердили список военных, которые будут проходить обучение по управлению американскими системами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
  • Объединенные Арабские Эмираты передадут Украине 2,5 тыс. бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт для помощи на фоне проблем с энергетикой из-за повреждения инфраструктуры в результате обстрелов.
24.12 21:38

Россия и Украина обвинили друг друга в обстреле Херсона. Обстрел Херсона, в результате которого погибли мирные жители, велся украинскими военными для последующего обвинения России, это «отвратительная провокация», заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Украинские власти обвинили в ударе Россию.

При обстреле погибли десять человек, еще 55 получили ранения, из них 18 человек находятся в тяжелом состоянии, среди раненных есть шестилетний ребенок, рассказал назначенный Киевом глава города Ярослав Янушевич.

24.12 19:34

В селе Щетиновка в Белгородской области, расположенном у границы с Украиной, 14-летний подросток наступил на «неустановленный предмет», который взорвался. Подросток находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

24.12 19:12

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев сообщил, что в России может появиться детский кешбэк для тех, чьи отцы участвуют в военной операции на Украине.

«Мы на последней встрече с Минфином договорились о том, чтобы они зарезервировали средства на то, чтобы мы могли предусмотреть детский кешбэк, хотя бы пока в рамках одной группы граждан… Они зарезервировали, сейчас ждут от нас предложение сформулированное, мы с Минэкономразвития должны прийти к общему знаменателю. Мы преподносили это как детский кешбэк для детей тех военнослужащих, которые находятся в зонах специальной военной операции, для начала хотя бы. Я думаю, что это было услышано», — сказал «РИА Новости» Тарбаев.

24.12 17:24
В Харькове переименовали академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина — из названия убрали слово «русский» и имя поэта. За переименование проголосовал 81 депутат из 104.
24.12 16:16

Дмитрий Рогозин и еще двое раненых при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в Московском регионе, сообщил РБК помощник Рогозина. Он добавил, что бывшему главе «Роскосмоса» через несколько дней будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — сказал РБК помощник Рогозина.

Еще двое пострадавших военных советников продолжают в тяжелом состоянии находиться в Донецке, третий — перевезен в госпиталь Ростова-на-Дону.

24.12 15:49

На Украине урожай зерновых по итогам 2022 года снизился примерно на 40%, заявил исполнительный директор Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко.

Предполагается, что урожай в этом году составит 65-66 млн т. В прошлом году, по данным Государственной службы статистики Украины, урожай зерновых и масличных культур составил 107,38 млн т. Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко указывал, что это был рекордный показатель за всю историю Украины.

24.12 15:24

Брифинг Министерства обороны России:

  • На Купянском направлении артиллерия атаковала силы двух механизированных бригад ВСУ, Украина потеряла до 50 военных.
  • На Красно-Лиманском направлении нанесены удары по силам бригады теробороны Украины и десантной бригады ВСУ, убиты более 40 украинских военнослужащих.
  • На Донецком направлении российские войска наступали, уничтожена тактическая группа иностранных наемников. Общие безвозвратные потери Украины на этом направлении составили до 60 человек.
  • На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия атаковали силы механизированной бригады ВСУ, потери Украины оцениваются в более 40 человек.
  • Нанесены удары по пункту управления 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области и склад вооружений в той же области.
  • Авиация ВСК России сбила самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и Ми-8. Силы ПВО сбили еще один украинский Ми-8 в ДНР.
24.12 15:13

Премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о том, может ли конфликт на Украине затянуться на десятилетия, сказал, что такая опасность есть.

Он подчеркнул, что способность Украины вести боевые действия зависит от поддержки со стороны США вооружением и деньгами, и если в Вашингтоне захотят мира, мирное соглашение будет заключено.

Журналист Magyar Nemzet сказал Орбану, что Венгрию в СМИ часто воспринимают как пророссийскую страну, но тот ответил, что «мы провенгерские». Он подчеркнул, что на вопрос «на хорошей или плохой стороне истории» находятся власти страны правильный ответ — «на провенгерской стороне».

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