Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 580-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Часть вооружений, которые Германия передавала Украине, устарела или не работала на момент поставок, признала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью СNN.
По ее словам, власти с самого начала знали о нерабочем состоянии некоторых вооружений, и «говорили про это». Бербок уточнила, что Германия пока не отправила Украине дальнобойные ракеты Taurus в связи с необходимостью убедиться в их надлежащем функционировании.
«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. <...> Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — сказала глава немецкого МИДа.
В Кривом Роге Днепропетровской области Украины под утро прогремел взрыв, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.
В Днепропетровской области наряду с другими регионами южной и центральной частей Украины объявлена воздушная тревога.
Ночью глава администрации Черкасской области Игорь Табурец сообщал о работе ПВО в регионе. Украинские СМИ, в частности ТСН и «Зеркало недели», также писали о работе ПВО в Одесской и Николаевской области.
Над Курской областью около 5:30 мск дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.
Это уже пятый украинский дрон, сбитый в Курской области за ночь. Два беспилотника были уничтожены в регионе примерно в 22:30, еще столько же — около 23:00, передавало ведомство.
Михаил Развожаев сообщил о ракетной атаке на Севастополь. «По предварительным данным, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома «Бельбек». Работа продолжается».
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрыве в городе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
Гладков сообщил о новом обстреле Шебекино. «Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий. Есть пострадавшая - женщина, сотрудница завода, получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригадой скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Есть повреждения на территории нескольких цехов», - написал он в Telegram.
В результате украинского удара по промышленному объекту в Краснодоне (ЛНР) погибли двое мирных жителей, трое были ранены, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
МИД Белоруссии потребовал у канадских властей извинений за чествование в парламенте украинского националиста, который служил в войсках СС, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.
На заседание парламента Канады 22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Хунка служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», набранной из украинских добровольцев и принимавшей участие во Второй мировой войне на стороне Германии в 1943–1945 годах.
Инцидент вызвал негативную реакцию в международном сообществе. Российская сторона направила в МИД Канады и в офис премьер-министра страны ноту. Израильский центр по изучению холокоста «Друзья Симона Визенталя» назвал шокирующим факт приглашения в канадский парламент ветерана, служившего в нацистской воинской части. Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский тоже потребовал у канадских властей извинений.
Рамзан Кадыров признал факт избиения Адамом Кадыровым «пособника спецслужб Украины и сжигателя Священного Корана» Никиты Журавеля. «Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание… Без преувеличения, да, я горжусь поступком Адама», - написал он в Telegram и опубликовал видео с избиением.
Вячеслав Гладков сообщил о повторном обстреле со стороны ВСУ поселка Уразово Валуйского городского округа. «Пострадавших нет. В одном частном домовладении от прилета снаряда разрушена летняя кухня, во втором - снарядом повреждена хозпостройка и выбиты окна в доме. Также повреждены линии электро- и газоснабжения».
Владимир Зеленский подтвердил получение Украиной танков Abrams. Он не уточнил, сколько именно машин было передано американцами.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники упомянуты в том числе четыре танка, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация», артиллерийская система М777, На аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожен истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в Шебекинском городском округе в районе села Батрацкая Дача силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник. «По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».
По данным военного ведомства на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Донецком направлении отражены семь атак ВСУ в районах населенных пунктов Спорное, Берестовое, Майорск;
- на Запорожском направлении отражены две атаки в районе Вербового;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки южнее Червоной Дибровы;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районе Урожайного и Старомайорского;
- на Купянском направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Чернещина.
Минобороны сообщило о том, что минувшей ночью был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ. «Все объекты поражены. Цель удара достигнута».
Первые американские танки Abrams прибыли на Украину, сообщает The New York Times со ссылкой на двух собеседников в Пентагоне. По их словам, машины были направлены Киеву раньше намеченного срока, чтобы они смогли уже сейчас принять участие в контрнаступлении.
Минобороны сообщило, что около 13:00 дежурными средствами ПВО над Белгородской областью были уничтожены два украинских беспилотника. Еще один БПЛА был уничтожен над акваторией Черного моря.
Министр обороны Сергей Шойгу представил заместителя командира взвода Ивана Калашникова с позывным Большой к званию Героя России. Об этом сообщило российское оборонное ведомство в телеграм-канале. По данным Минобороны, на южнодонецком направлении в районе села Урожайное 12 украинских штурмовиков предприняли попытку атаковать опорный пункт превосходящими силами. Им противостояли пять российских военных, двое из которых получили ранения, но продолжали держать оборону. «Основной натиск принял на себя замкомвзвода с позывным Большой, он вел прицельный огонь», - уточнили в ведомстве.