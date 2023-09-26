Часть вооружений, которые Германия передавала Украине, устарела или не работала на момент поставок, признала министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью СNN.

По ее словам, власти с самого начала знали о нерабочем состоянии некоторых вооружений, и «говорили про это». Бербок уточнила, что Германия пока не отправила Украине дальнобойные ракеты Taurus в связи с необходимостью убедиться в их надлежащем функционировании.

«Если ты только обещаешь и не делаешь, и даже поставляешь что-то, что не работает, то это не помогает. <...> Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали — как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать», — сказала глава немецкого МИДа.