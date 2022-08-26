В Великобритании стоимость электроэнергии с 1 октября вырастет на 80%, средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.), сообщил британский энергетический регулятор Ofgem.

Подорожание окажет «огромное влияние» на британские домохозяйства по всему королевству, цены также вырастут снова — в январе следующего года, предупредил глава регулятора Джонатан Брирли. Глава Ofgem призвал официальный Лондон оказать дополнительную помощь гражданам. Новый премьер-министр Великобритании, продолжил он, должен будет принимать дальнейшие меры по борьбе с последствиями такой динамики. «Реакция должна соответствовать масштабу кризиса, который нам предстоит», — подчеркнул Брирли.

The Guardian указывает, что верхний порог стоимости электроэнергии в £3549 почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277.