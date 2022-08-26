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Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 184-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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10:52

В Великобритании стоимость электроэнергии с 1 октября вырастет на 80%, средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.), сообщил британский энергетический регулятор Ofgem.

Подорожание окажет «огромное влияние» на британские домохозяйства по всему королевству, цены также вырастут снова — в январе следующего года, предупредил глава регулятора Джонатан Брирли. Глава Ofgem призвал официальный Лондон оказать дополнительную помощь гражданам. Новый премьер-министр Великобритании, продолжил он, должен будет принимать дальнейшие меры по борьбе с последствиями такой динамики. «Реакция должна соответствовать масштабу кризиса, который нам предстоит», — подчеркнул Брирли.

The Guardian указывает, что верхний порог стоимости электроэнергии в £3549 почти втрое превысит показатели прошлой зимы — £1277.

10:39

Mercedes-Benz планирует продать свой завод в России.

Как заявил один из источников «Коммерсанта», покупатель на завод уже найден, им станет один из российских дилеров. По предварительным данным, претендентом на приобретение предприятия является компания «Автодом». По словам источника, сделка находится на заключительной стадии. Однако у Mercedes имеются некоторые «проблемы с документами».

В самом Mercedes-Benz объяснили, что они «рассматривают различные варианты ведения бизнеса в России». При этом в компании подчеркнули, что конкретных решений пока нет.

10:07

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что в пункте пропуска в Бресте на границе с Польшей на днище машины, за рулем которой был россиянин, нашли «предмет, похожий на взрывное устройство».

«Сегодня утром, 26 августа, в автодорожный пункт пропуска Брест на въезд в Беларусь прибыл автомобиль на российских регистрационных номерах. За рулем машины марки Киа находился гражданин Российской Федерации. В ходе осмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил предмет с проводами размером 5х9 см, который был прикреплен на днище авто в районе переднего пассажирского сиденья», — сказано в сообщении.

На месте работают саперы.

09:47

ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины, подозреваемого в работе на украинскую разведку. Он проживал в Курске и, по данным ФСБ, был приастен к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России. При обыске у него нашли спецсредства, переданные украинской разведкой, литературу по снайперской подготовке и партизанской войне.

09:40
По состоянию на 9:00 26 августа все энергоблоки Запорожской атомной электростанции остаются отключенными от украинских энергосетей, сообщает украинский «Энергоатом».

«Собственные нужды станции в электропитании сейчас обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», — говорится в сообщении.

Украинская компания уточнила, что линия выдачи мощности АЭС восстановлена, а также ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети. 
09:06

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 4 сентября 2022, сообщил РБК представитель Росавиации.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

08:20
Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую атомную электростанцию для контроля ситуации на ней в конце августа-начале сентября, идет активная подготовка к этому, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Сейчас есть все шансы, чтобы миссия состоялась. К чему она приведет — трудно сказать, я не уверен, что МАГАТЭ будет давать оценки, которые, может быть, кто-то от них ждет», — сказал первый зампостпреда. 
07:57

Германия поддерживает запрет на передачу Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по самой России, заявил канцлер Олаф Шольц.

Шольц напомнил о словах Байдена по этому вопросу и заявил, что, по его мнению, такой же позиции должны придерживаться остальные страны. «Мы никогда не будем действовать в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники», — добавил он.

07:37
Заявления Госдепартамента о создании Россией в ДНР «фильтрационных лагерей» и разрушении армией страны социальных объектов в ЛНР — «фальшивки» и «домыслы», заявили в посольстве России в США.

«Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции. Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права», — подчеркнули в дипмиссии. 
07:15

В районе Запорожской АЭС горят леса, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Он прикрепил к сообщению снимки со спутника. На них видно одно возгорание около АЭС и шлейф дыма от него. 

Вчера 23:10
Соединенные Штаты будут предоставлять поддержку Украине столько времени, сколько потребуется, заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Вчера 23:10
Замглавы синодального Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов покинул пост, который занимал более 13 лет. Он курировал в Русской православной церкви (РПЦ) взаимоотношения с другими поместными православными церквями и «украинский вопрос. Так, Балашов озвучивал официальную позицию РПЦ по Украине.
Вчера 21:01

Замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс призвала прекратить военные действия и создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

«Мы продолжаем призывать к прекращению всех военных операций вблизи АЭС и вернуть полный контроль над ней Украине и, конечно, создать демилитаризованную зону вокруг этой атомной электростанции», — сказала Дженкинс в ходе телефонного брифинга, назвав боевые действия вблизи АЭС «опасными и безответственными».

Вчера 20:35

Руководство Чешской хоккейной ассоциации приняло решение не приглашать в национальную сборную игроков, которые за последние полгода подписали контракты с клубами КХЛ. 

В клубах лиги сейчас числятся 20 чешских хоккеистов. Наибольшее представительство Чехии в «Амуре» — в хабаровском клубе играют сразу пять чехов. Трое — в челябинском «Тракторе».

В мае аналогичные меры принял Финский хоккейный союз. В минувшем сезоне в КХЛ выступали 45 хоккеистов из Финляндии.
 

Вчера 20:06

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Джо Байденом.

«Поблагодарил за непоколебимую поддержку США украинского народа — в области безопасности и финансов», — написал Зеленский в «Твиттере».

Вчера 20:00

Вооруженные силы Украины обстреляли территорию химического завода «Стирол» в Горловке, сообщил мэр города Иван Приходько.

На его территории загорелась трансформаторная подстанция 110 кВт, а на территории предприятия «Трансаммиак» — кровля здания.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Стирола», работа завода остановлена, риска выброса химических веществ нет.

Вчера 19:52

На госслужбу, а также в депутаты и судьи на Украине не должны брать людей, которые не прошли военную подготовку, заявил министр обороны Алексей Резников.

«Наличие военной подготовки должно стать одним из обязательных требований для работы на государственной службе, а также баллотирования на выборные должности в органах местного самоуправления, в парламент, суды и т.д.», — отметил Резников (цитата по УНИАН).

Вчера 19:40

Литовская таможня ужесточила процедуры досмотра для контроля за реализацией санкций ЕС в отношении России и Белоруссии. Таможенная служба уточнила, что для этих целей задействуют дополнительные аналитические ресурсы и усилят физический контроль. Также будет увеличено число таможенников на досмотре, а при необходимости будут привлекать сотрудников других госорганов Литвы.

Грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков или таможенных брокеров, которые уже пытались обойти санкции, будут оценивать как субъектов с повышенным риском и проверять особенно тщательно.

«Мы видим, что попытки обойти санкции не снижаются, поэтому мы принимаем дополнительные меры. Те клиенты таможни, которым из-за попыток обхода санкций было отказано в продолжении таможенных процедур, не должны удивляться, если грузы, которые они перевозят в будущем, окажутся под лупой», — заявил глава Таможенного департамента Литвы Дарюс Жвиронас.

Вчера 19:04

Снос советского мемориала, посвященного освободителям Латвии, в Риге завершен. Сегодня разрушили 79-метровую колонну которая была центральным элементом композиции.

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Вчера 18:37

Власти Киева сегодня утвердили переименование 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», — отметил Кличко.

В сообщении он привел в пример следующие топонимы:

  • улица Генерала Жмаченко — теперь это улица Князя Романа Мстиславича;
  • улица Маршала Малиновского — улица Героев полка «Азов» (в России признан террористической организацией и запрещен);
  • площадь Тульская — площадь Героев УПА (признана в России экстремистской и запрещена);
  • улица Бударина — улица Украинского возрождения;
  • улица Карла Маркса — улица Гуцульская;
  • улица Питерская — улица Лондонская;
  • улица Мичурина — улица Морских пехотинцев;
  • улица Ростовская — улица Луцкая.

«Процесс переименования в столице еще не завершен и уже на следующем пленарном заседании мы продолжим работать над этими вопросами, чтобы завершить процесс дерусификации», — заверил Кличко.

Какие советские и российские памятники снесли в 2022 году. Фотогалерея
Фотогалерея 

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