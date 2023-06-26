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Путин выступил с обращением. Как это было

Президент России Владимир Путин выступает с обращением. РБК ведет трансляцию.
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22:27

«Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях.

Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее».

22:27

«Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан».

22:26

«Повторю, любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом».

22:26

«А то, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы «Вагнер». Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и посёлки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции».

22:25

«Русские убивали русских, братья — братьев, а корыстную выгоду извлекали разного рода политические авантюристы да зарубежные силы, которые делили страну, рвали ее на части.

Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства».

22:25

«Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у нее украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге — трагедией гражданской войны».

22:24

«И потому действия, которые раскалывают наше единство, — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу».

22:24

«Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности. Когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас, любые распри, которыми могут воспользоваться и пользуются наши внешние враги, чтобы подорвать нас изнутри».

22:24

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей».

22:23

РБК публикует текст обращения Путина:

«Обращаюсь к гражданам России, к личному составу Вооруженных Сил, правоохранительных органов и специальных служб, к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях, отбивают атаки противника, делают это героически — знаю, сегодня еще раз ночью говорил с командующими всех направлений. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа».

22:15

Путин предложил бойцам ЧВК Вагнер на выбор три варианта:

  • продолжить службу в частях Минобороны;
  • вернуться домой;
  • выехать в Белоруссию.
22:14

В обращении Путин упомянул сбитых вагнеровцами летчиков: «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий».

22:13

Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в эти действия, заявил президент. Путин поблагодарил военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, которые «встали на пути у мятежников», а также президента Белоруссии Лукашенко «за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации».

22:11

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен», — заявил Путин.

22:10

Путин начал обращение к россиянам.

22:06

Вечером 24 июня Лукашенко сообщил о договоренностях с Пригожиным об остановке колонн «Вагнера». После полуночи 25 июня они вышли из Ростова, днем 25 июня колонны ЧВК возвращались в лагеря из других областей.

22:05

Последний раз Путин выступал с обращением к россиянам утром 24 июня из-за действий ЧВК «Вагнер», которые глава государства назвал «вооруженным мятежом». Вечером 23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе со стороны Минобороны по лагерям вагнеровцев и гибели некоторых из них в результате атаки. Военное ведомство эти данные опровергло. Против Пригожина возбудили уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж).

Утром 24 июня бизнесмен сообщил, что силы «Вагнера» блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и дальше будут двигаться в Москву. Колонна ЧВК прошла как минимум по территории Воронежской и Липецкой областей.

22:05

Сделанные сегодня вечером заявления Путина «без преувеличения определят судьбу всей России», заявил Песков.

21:53

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин выступит с заявлением из Кремля. Одновременно близкий к белорусскому президенту телеграм-канал «Пул Первого» анонсировал выступление Александра Лукашенко.

Автор
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Путин обращение
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