Несколько российских и белорусских теннисистов подписали «декларации о нейтральности», необходимые для допуска на Уимблдонский теннисный турнир в нынешнем сезоне. Документ обязывает спортсменов не делать во время турнира заявлений в поддержку операции на Украине.

По словам исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организатора Уимблдона, Салли Болтон, о готовности подписать подобные декларации, чтобы получить возможность выступить на турнире, ранее заявили сами спортсмены, после чего оргкомитет принял решение разрешить такую процедуру.

Болтон отказалась приводить подробности сообщать о том, кто из теннисистов подписал декларации. «Они полностью понимают, на что они подписываются», — отметила она.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили на Уимблдон. ATP и WTA за это лишили турнир рейтинговых очков, а также оштрафовали.