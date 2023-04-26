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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 427-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:37
Военные действия на Украине преподают США «ценные уроки» на случай потенциального конфликта с Китаем, заявила замминистра обороны США Кэтлин Хикс. Среди таких уроков она назвала развитие национальной промышленной базы, ценность обмена данными с разведками стран-союзниц и важность инноваций в космической сфере.
07:27

Украина готова к обсуждению любого мирного плана, который не предусматривает заморозку конфликта с Россией или «сдачу» территорий, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулаба в эфире CNN.

Министр также отметил, что Киев «на основе этих двух принципов» готов и к участию в переговорах коалиции стран, по инициативе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, если тот готов выступить организатором конференции. С такой идеей бразильский лидер выступил в середине апреля.

07:25

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что, по его мнению, Украина «имеет право уничтожать всё» в новых регионах России.

«Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», — сказал он в ходе телемарафона.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее, комментируя угрозы ударов, озвучиваемые Киевом, отмечал, что «это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность намерений, намерений оградить себя от такой опасности».

07:22
Артиллеристы группировки Вооруженных сил России «Днепр» на херсонском направлении убили 15 украинских военных и уничтожили склад с имуществом ВСУ, а также три быстроходные лодки и боеприпасы. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Днепра» Алексей Рулев.
Вчера 21:56

Глава МИД Сергей Лавров рассказал о созданном между президентами России и США канале для переговоров по обмену заключенными. «По договоренности президента Байдена и президента Путина, достигнутой, когда они встречались в июне 2021 года в Женеве, создан специальный канал для обсуждения вопросов задержанных граждан России в США и задержанных американских граждан в Российской Федерации. Я не открою большого секрета, если скажу вам, что этот канал не предполагал вовлечения журналистов и не предполагал публичного засвечивания тех или иных ситуаций в интересах оказать давление на ведущиеся серьезные профессиональные переговоры», — сказал министр.

Вчера 21:46

В зоне спецоперации на Украине погиб депутат Верховного Совета Хакассии, член КПРФ Дмитрий Иванов. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов. «В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер». Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей», — написал Коновалов.

Вчера 21:33

Во время выступлений российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Совбезе (СБ) ООН демаршей западных стран не было, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, были лишь «перемигивания» представителей западных стран, «когда министр прямо, резко и четко формулирует подходы России и дает оценки».

Вчера 20:59

Несколько российских и белорусских теннисистов подписали «декларации о нейтральности», необходимые для допуска на Уимблдонский теннисный турнир в нынешнем сезоне. Документ обязывает спортсменов не делать во время турнира заявлений в поддержку операции на Украине.

По словам исполнительного директора Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), организатора Уимблдона, Салли Болтон, о готовности подписать подобные декларации, чтобы получить возможность выступить на турнире, ранее заявили сами спортсмены, после чего оргкомитет принял решение разрешить такую процедуру.

Болтон отказалась приводить подробности сообщать о том, кто из теннисистов подписал декларации. «Они полностью понимают, на что они подписываются», — отметила она.

В 2022 году российских и белорусских теннисистов не допустили на Уимблдон. ATP и WTA за это лишили турнир рейтинговых очков, а также оштрафовали.

Вчера 20:45

Ситуация вокруг зерновой сделки «заведена в тупик нашими западными коллегами», заявил Сергей Лавров.

Он пояснил, что реакция на послание, которое генсек ООН Антониу Гуттериш отправил Владимиру Путину, последует после того, как президент ознакомится с ним.

Вчера 20:27

Великобритания отправила Украине снаряды с обедненным ураном, сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, отвечая на вопросы члена парламента Кевина Макаскилла. 

«Мы отправили на Украину тысячи боеприпасов Challenger 2, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем комментировать показатели использования Украиной предоставленных снарядов», — заявил Хиппи. Он добавил, что Лондон не отслеживает, откуда ВСУ выпускают боеприпасы с обедненным ураном.

Вчера 20:08

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил причастность Киева к атакам на объекты в Крыму, но при этом заявил, что их целями были военные объекты, которые не связаны с реализацией зерновой сделки.

«Последние события в Крыму касались исключительно военных объектов и никак не связаны с зерновым соглашением. <...> Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора», — сказал Юсов.

24 апреля Минобороны России заявило об угрозе для продления зерновой сделки после 18 мая из-за украинских «террористических акций». В том числе имелась в виду атака беспилотников на Севастополь ночью того же дня.
 

Вчера 19:53

Аккаунт жителя Сахалина на портале «Госуслуг» взломали, а его самого записали добровольцем на военную операцию. Об этом сообщает управление МВД России по Сахалинской области.

Местному жителю позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг». Он сообщил, что аккаунт мужчины взломали, и попросил отправить цифры из СМС-сообщения. Мужчина так и сделал.

Спустя три дня мужчина зашел в личный кабинет на «Госуслугах» и обнаружил, что записан добровольцем на Украину. Местный житель обратился в полицию и заявил, что является инвалидом.
 

Вчера 19:37

Руководители российских горно-металлургических компаний ожидают, что в течение 4-5 лет произойдет технологический разрыв с компаниями из недружественных стран. Так считают более половины опрошенных консалтинговой компанией «Яков и партнеры» менеджеров (бывшее российское подразделение американской McKinsey).

В рамках исследования эксперты опросили более 100 респондентов из свыше 30 компаний разного размера и направления деятельности.

Самым серьезным вызовом, по мнению бизнеса, оказался уход западных вендоров горной техники и встроенных систем. О сложностях с внедрением цифровых инструментов из-за ограничений в поставках горного оборудования сообщили 55% респондентов, 45% заявили о трудностях с автоматизированной системой управления технологическом процессом, 39% — с автоматизированной системой управления горным транспортом.

Вчера 19:22

Российская армия в районе Артемовска использует смартфоны с приложением, в котором нанесены координаты украинских позиций. Об этом сообщил командующий восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, речь идет о приложении Alpine Quest GPS, оно также показывает объекты атаки и задачи соседних подразделений.

На сайте Alpine Quest говорится, что приложение — «это комплексное решение для всех видов активного отдыха и спорта». В нем можно пользоваться и хранить большое количество топографических карт, а также загружать свои карты. Кроме того, в Alpine Quest можно добавлять свои «ориентиры». Приложение позволяет отслеживать свой путь, получать расширенную статистику и интерактивную графику. Кроме того, Alpine Quest может работать без интернета.

Вчера 19:02
Вчера 18:30

Страны Восточной Европы в 2023 году взяли в долг около $32 млрд — втрое больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты.

По данным агентства, в пятерку крупнейших заемщиков развивающихся рынков (речь идет о выпуске государственных долговых валютных обязательств) впервые за десять лет вошли Польша (около $9 млрд, вторая позиция), Румыния (около $6 млрд, четвертая), Венгрия (около $5 млрд, пятая). 

Дэниэл Вуд из инвестиционной компании William Blair International отметил, что конфликт на Украине «ударил по дефициту бюджета с обеих сторон», поскольку снижаются экономический рост и доходы стран, а при этом правительства увеличивают расходы, чтобы бороться с негативными последствиями ситуации. 
 

Вчера 17:58

Украина предлагает прекратить прямые поставки газа из России в Евросоюз, если потоки идут в обход украинской газотранспортной системы. Предложение разработала комиссия, которую возглавляют руководитель офиса президента Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол (комиссия Ермака — Макфола).

«Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему», — говорится в документе.

В комиссии отметили, что это «положит конец использованию «Турецкого потока». Киев также предложил запретить импорт российского сжиженного природного газа.

Вчера 17:45

С 1 июня 2023 года прекращается действие выданных в России страховых сертификатов для автовладельцев «Зеленая карта» в странах Евросоюза, Швейцарии и Великобритании. Такие же «Зеленые карты» Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекратят действие на территории России независимо от указанного в сертификате срока действия. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

В отношении Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Сербии и Турции российские «Зеленые карты» продолжат действовать без ограничений.

Вчера 17:36

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко. Он является фигурантом дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной — дочери политолога и философа Александра Дугина.

Степаненко заочно предъявлено обвинение в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти, он объявлен в международный розыск.

Автомобиль с 29-летней Дугиной был взорван вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вязёмы. СК счел ее гибель заказным убийством, уже 22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой.

По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. Последняя приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина, утверждают в ФСБ. Ведомство обвинило украинские спецслужбы в организации убийства журналистки.

Вчера 17:11
Верховный суд ДНР приговорил к 22 годам лишения свободы младшего сержанта ВСУ Андрея Петренко. Как сообщает ТАСС, он был признан виновным в том, что в марте прошлого года застрелил из снайперской винтовки мирного жителя Мариуполя, которого посчитал участником военной операции.
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