Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 62-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
МИД сообщил, что объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Швеции в России.
Этот шаг стал ответом на аналогичную высылку российских дипломатов из Стокгольма.
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за новостями, которые поступают из Приднестровья.
Контактов с президентом Молдавии Майей Санду Владимир Путин пока не планирует, добавил он.
Генпрокурор Игорь Краснов предложил прописать в законах ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики, в том числе флагов.
«Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг георгиевской ленты, которая бесспорно является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях — флаги, значки и др. Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование», — сказал генпрокурор, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.
При обстреле Грайворонского городского округа в Белгородской области, который произошел в ночь на 26 апреля, повреждения получили 92 дома и 29 автомобилей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, местные жители не пострадали.
Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков заявил, что миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, сообщает агентство «РИА Новости».
Власти Польши ввели санкции против ряда российских компаний. Среди них «Газпром», НОВАТЭК, «ФосАгро», Wildberries, «Лаборатория Касперского».
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «Азовсталь» после завершения военных действий будет восстановлена, но не в качестве предприятия. По его словам, комбинат строился без учета экологических норм и не позволял Мариуполю стать курортным городом.
«Большое количество онкозаболеваний. Мы обсуждаем с жителями Мариуполя, они должны иметь решающий голос, как и каким образом предприятие будет восстановлено», — сказал Пушилин.
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что после занятия Донецкой области необходимо начинать второй этап спецоперации. Он объяснил это последними событиями в Приднестровье и ситуацией с обстрелами приграничных регионов России.
Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ракет «Точка У» над населенными пунктами Токмак и Сватово. Помимо этого в районах Веселого и Пришиба уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ». В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.
Следственный комитет завел уголовное дело против заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Герасименко. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
По данным СК, Герасименко и другие военнослужащие бригады обстреляли гражданскую инфраструктуру в Донецке из артиллерии.
Необходимо признать, что «Украина — террористическое государство», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после данных о готовящемся покушении на Владимира Соловьева.
«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии», — заявил он.