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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 62-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
13:55
Глава Приднестровья Вадим Красносельский отменил экзамены в школах, в том числе ЕГЭ. 
13:44

МИД сообщил, что объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Швеции в России.

Этот шаг стал ответом на аналогичную высылку российских дипломатов из Стокгольма.

13:29
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин учредил медаль «За освобождение Мариуполя». Ее планируют вручать тем, кто «особо отличился» в боях за город.
13:10
Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции» на Украине.
12:50
Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 26 апреля провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Украине, сообщил Дмитрий Песков.
12:47

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за новостями, которые поступают из Приднестровья.

Контактов с президентом Молдавии Майей Санду Владимир Путин пока не планирует, добавил он.

12:45
В Москве начались переговоры главы МИДа Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерриша.
12:29

Генпрокурор Игорь Краснов предложил прописать в законах ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики, в том числе флагов.

«Сегодня в ряде зарубежных стран на фоне истерии вокруг георгиевской ленты, которая бесспорно является символом нашей общей воинской славы, отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. У нас в стране соответствующие нормы имеются, однако они не касаются иной символики, используемой в экстремистских целях — флаги, значки и др. Считаю, что целесообразно четко прописать в законе ответственность за ее пропаганду и публичное демонстрирование», — сказал генпрокурор, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

12:15

При обстреле Грайворонского городского округа в Белгородской области, который произошел в ночь на 26 апреля, повреждения получили 92 дома и 29 автомобилей, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, местные жители не пострадали. 

11:55
В совете безопасности Приднестровья назвали террористическими атаками обстрел здания МГБ в Тирасполе, воинской части в селе Парканы и вышек радиотелецентра. В этой связи в ПМР введен красный уровень террористической опасности.
11:43

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии Олег Беляков заявил, что миротворческие силы в Приднестровье полностью контролируют ситуацию в зоне безопасности, сообщает агентство «РИА Новости».

11:36

Власти Польши ввели санкции против ряда российских компаний. Среди них «Газпром», НОВАТЭК, «ФосАгро», Wildberries, «Лаборатория Касперского».

11:22
Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совбеза в связи с последними событиями в Приднестровье.
11:00

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «Азовсталь» после завершения военных действий будет восстановлена, но не в качестве предприятия. По его словам, комбинат строился без учета экологических норм и не позволял Мариуполю стать курортным городом.

«Большое количество онкозаболеваний. Мы обсуждаем с жителями Мариуполя, они должны иметь решающий голос, как и каким образом предприятие будет восстановлено», — сказал Пушилин.

10:50

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что после занятия Донецкой области необходимо начинать второй этап спецоперации. Он объяснил это последними событиями в Приднестровье и ситуацией с обстрелами приграничных регионов России.

10:45
В военном ведомстве заявили, что оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 87 объектов Украины. «Уничтожены около 500 человек личного состава противника, 59 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей, а также в районе населенного пункта Рубцы Донецкой Народной Республики более 60 боевиков националистического формирования «Донбасс».
10:41

Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских ракет «Точка У» над населенными пунктами Токмак и Сватово. Помимо этого в районах Веселого и Пришиба уничтожены две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса АКМ». В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два украинских зенитных ракетных комплекса С-300, пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и станция радиоэлектронной борьбы.

10:19
Финский производитель молочных продуктов Valio объявил о продаже российского бизнеса группе «Велком». Стоимость сделки стороны решили не разглашать.
09:11

Следственный комитет завел уголовное дело против заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Герасименко. Дело возбуждено по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

По данным СК, Герасименко и другие военнослужащие бригады обстреляли гражданскую инфраструктуру в Донецке из артиллерии.

08:55

Необходимо признать, что «Украина — террористическое государство», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин после данных о готовящемся покушении на Владимира Соловьева.

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии», — заявил он.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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