Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 702-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Черные ящики военно-транспортного самолета Ил-76, разбившегося в Белгородской области, доставили в Москву, с ними начата работа, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По словам собеседника «РИА Новости», их состояние хорошее и пригодно для расшифровки.
ФСБ задержала в Ростове-на-Дону двух россиян, которые передавали данные о российских военных спецслужбам Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как считает следствие, задержанные установили контакт с представителем украинских спецслужб и согласились собирать и передавать информацию о российских военных подразделениях, участвующих в спецоперации.
«Выполняя задание иностранной разведки путем визуального наблюдения, собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
По информации спецслужбы, за передачу этих данных задержанные получили денежное вознаграждение. Суд отправил их под стражу. В отношении них заведено уголовное дело по статье о госизмене (максимальное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы).
Гладков сообщил, что системой ПВО две воздушные цели были сбиты над селом Красный Куток Борисовского района. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. В Минобороны уточнили, что речь шла о снарядах, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».
Следственный комитет назвал предварительной причиной крушения Ил-76 в Белгородской области атаку зенитной ракетой. В ведомстве сообщили, что устанавливают причастных к совершению этого теракта.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с квадрокоптера в хуторе Лозовая Рудка погибла мирная жительница. «Это произошло не во время обстрела, а было сделано целенаправленно оператором БПЛА, просто, чтобы убить женщину», - написал он в своем Telegram.
В день выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года несколько западных лидеров призвали его не возвращаться в Киев и начать формировать правительство в изгнании. Об этом в книге об украинском президенте The Showman, с которой ознакомился РБК, написал корреспондент журнала Time Саймон Шустер.
Предложение бежать из страны, говорится в книге, усилило впечатление Зеленского о том, что даже его ближайшие союзники списали его со счетов. Перед речью в Мюнхене у Зеленского была встреча с американской делегацией во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Тогда, по словам участников встречи, американцы сообщили, что «вторжение неизбежно».
Как пишет Шустер, украинское руководство не верило американским разведданным, но считало, что это хорошая возможность получить от Запада больше поддержки. Зеленский просил ввести против России экономические и финансовые санкции, а также дать Украине вооружения. Но ни одно из этих предложений не показалось Харрис приемлемым, отмечает биограф украинского президента.
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве не пытаются уговорить страны ЕС сократить помощь беженцам, чтобы они вернулись на родину. Об этом накануне сообщало издание Politico. При этом она признала, что диалог по социальным выплатам украинцам с Брюсселем ведется.
Минпромторг предложил продлить упрощенное оформление машин по параллельному импорту до 31 декабря 2027 года, однако при этом внести в него новшества. Так, например, ввозимые машины должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-3. Также в министерстве предложили сделать обязательным с 2025 года оснащение системами пассивной безопасности.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 900 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе воcемь танков, две артиллерийские системы М777, три САУ Krab, САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика», боевая машина РСЗО RM-70 Vampire, боевая машина РСЗО «Град».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражены четыре атаки трех бригад ВСУ в районах Макеевки и Синьковки;
- на краснолиманском направлении отражены две атаки в районах Ямполовки и Червоной Дибровы;
- на донецком направлении российские подразделения улучшили положение по переднему краю, в районе Клещеевки отражены три атаки ВСУ;
- на южнодонецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Старомайорского и Новомихайловки;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Работино, Юрковка, Вербовое.
Дарью Трепову приговорили к 27 годам колонии по делу о гибели военкора Владлена Татарского.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе города ранены женщины 1960 и 1968 годов рождения.
France Info со ссылкой на французский военный источник сообщила о том, что Ил-76 над Белгородской областью был сбит ракетой из американской системы ПВО Patriot.
Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК).
Дмитрий Песков заявил, что военные предоставили Владимиру Путину общую информацию по поводу того, что произошло с Ил-76 под Белгородом. По его словам, в Кремле теперь ждут результаты расследования.
Киев опроверг готовность к продлению контракта с Россией на транзит газа через территорию Украины.
«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге», — заявили в пресс-службе правительства Украины.
В то же время там упомянули, что могут обсуждать с этой европейской страной вопрос об использовании газотранспортной сети Украины.
Контракт между Москвой и Киевом на транзит газа истекает в конце 2024 года.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что переговоры с Украиной по обмену пленными будут продолжаться даже после катастрофы Ил-76. Как заявляло Минобороны России, самолет с пленными военнослужащими ВСУ, которых везли в Белгород для обмена, был сбит украинскими ракетами.
«Мы не можем бросить наших ребят. Поэтому будем разговаривать хоть с чертом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать. У нас нет другого выхода, будем разговаривать», — сказал Картаполов (цитата по ТАСС).
Благодаря действиям летчиков Ил-76 самолет не упал на село Яблоново в Белгородской области, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители», — отметил он, выразив соболезнования их семьям.
На предприятии в Криворожском районе Днепропетровской области произошел пожар, были зафиксированы разрушения конструкций, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.
«На одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили», — написал Лысак, уточнив, что погибших и пострадавших нет.
Название предприятия он не назвал.
В ночь на 25 января в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявляли воздушную тревогу.