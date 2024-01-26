ФСБ задержала в Ростове-на-Дону двух россиян, которые передавали данные о российских военных спецслужбам Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как считает следствие, задержанные установили контакт с представителем украинских спецслужб и согласились собирать и передавать информацию о российских военных подразделениях, участвующих в спецоперации.

«Выполняя задание иностранной разведки путем визуального наблюдения, собрали и передали представителю спецслужбы Украины данные о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

По информации спецслужбы, за передачу этих данных задержанные получили денежное вознаграждение. Суд отправил их под стражу. В отношении них заведено уголовное дело по статье о госизмене (максимальное наказание — до 20 лет или пожизненное лишение свободы).

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