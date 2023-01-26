Немецкие танки Leopard шестой модификации, которые планируется поставить на Украину, более адаптированы к действиям в Восточной Европе, чем американские Abrams. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.

По его словам, Leopard более современная боевая машина. «У него удлиненная пушка, более высокая начальная скорость, показатели существенно выше, чем у Abrams», — сказал он.

Особенностью танка Картаполов назвал его вес — 60 тонн. «Не все мосты выдерживают такой вес, не все дорожное покрытие. В рекламных роликах мы их видели на полигонах, на ровной поверхности. Надо посмотреть, как они себя проявят в боевых условиях. Если доедут. Наша разведка будет следить, и свой бесславный путь они могут завершить уже на подъезде», — предполагает депутат.