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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 337-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:46
Российские военные закрепились на окраинах Угледара, сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
08:09
Украинские военные попытались форсировать Днепр у Новой Каховки и «скрыто прорваться» на российскую сторону, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Российская сторона в ответ открыла огонь.
 
07:49
Украина будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача», — сказал он.

 
07:31
Швеция не исключает, что может поставить Украине танки, пишет газета Svenska Dagbladet со ссылкой на заявление министра обороны страны Пола Йонсона. Речь идет о танках Stridsvagn 122, которые представляют собой модифицированный вариант немецкого танка Leopard.
06:30
Канада рассматривает возможность отправить Украине четыре танка Leopard 2, но окончательное решение еще не принято, сообщает CBC News со ссылкой на высокопоставленные источники. По словам одного из собеседников, Канада может поставить Украине вариант танка А4 — самый старый из имеющихся на вооружении, который был куплен у Нидерландов.
05:27
Двое граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Украины, погибли в бою 18 января, сообщил колумбийский МИД. Они с декабря  служили в 49-м пехотном батальоне украинской армии. Имена и фамилии военных не приводятся.
04:34
Движение München steht auf («Мюнхен встает») провело акцию протеста в связи с принятием Германией решения отправить Украине немецкие танки Leopard 2. Среди лозунгов, с которыми выступали участники акции, были «Заключите мир без оружия», «Нет немецким танкам на Украине».
02:27
В Запорожской области уничтожено командование 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил член главного совета областной администрации Владимир Рогов.
01:25
Танки Leopard 2, которые Германия согласилась отправить Украине, очень эффективны и будут полезны Киеву, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

По мнению главы немецкого правительства, этот конфликт, скорее всего, не закончится в ближайшее время, а значит поддержка Киева Берлином не ослабнет.
Вчера 23:13
Украина использует свои танки советской эпохи для огневой поддержки, а не в боевых действиях «танк на танк». Чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами танков Leopard 2 Киеву нужно разработать новую стратегию наступательных операций. Сила этих танков заключается в их количестве: Украина должна быть в состоянии управлять по крайней мере одной бронетанковой бригадой, состоящей из 100 танков Leopard 2, чтобы оказать значительное влияние на конфликт. Это будет чрезвычайно сложно, пишет Financial Times.
Вчера 22:06
Французская компания Legrand, которая производит электрооборудование от розеток и удлинителей до зарядок для электромобилей, объявила о намерении уйти из России. «В свете меняющейся ситуации, в частности растущих операционных трудностей и неопределенности, Legrand решила уйти из России и рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить передачу своего бизнеса на наилучших условиях», — говорится в заявлении компании.
Вчера 21:20

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна намерена отправить Украине 30 танков Т-72. Помимо этого в Братиславе задумались о поставках Киеву истребителей МиГ-29.

Вчера 21:17

Член совета обладминистрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире телеканала НТС, что боевые действия в регионе ведутся по линии Каменское - Гуляйполе - Орехов. По его словам, почти везде вскрыта первая линия обороны ВСУ, а на некоторых участках украинские военные перебирались на третью линию или уходили чуть дальше. «Это говорит о том, что к нашему наступлению они не были готовы», - цитирует Рогова агентство ТАСС.

Вчера 21:12
В Киеве и прилегающих областях в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу.
Вчера 21:02

Немецкие танки Leopard шестой модификации, которые планируется поставить на Украину, более адаптированы к действиям в Восточной Европе, чем американские Abrams. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.

По его словам, Leopard более современная боевая машина. «У него удлиненная пушка, более высокая начальная скорость, показатели существенно выше, чем у Abrams», — сказал он.

Особенностью танка Картаполов назвал его вес — 60 тонн. «Не все мосты выдерживают такой вес, не все дорожное покрытие. В рекламных роликах мы их видели на полигонах, на ровной поверхности. Надо посмотреть, как они себя проявят в боевых условиях. Если доедут. Наша разведка будет следить, и свой бесславный путь они могут завершить уже на подъезде», — предполагает депутат.

Вчера 20:58

МОК назвал условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям: нейтральный статус при строгих ограничениях.

На соревнования не будут допущены спортсмены, которые «выступали против миротворческой миссии МОК» и активно поддерживали спецоперацию на Украине. Кроме того, для допуска нужно, чтобы спортсмен полностью соблюдал Всемирный антидопинговый кодекс.

Все заявленные от Белоруссии и России спортсмены будут проходить индивидуальную проверку.

В соответствии с рекомендациями МОК российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта.

Вчера 20:46

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки Leopard.

«Сейчас танки очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия не должна остаться в стороне», — сказал он.

По словам министра, в стране есть Leopard 2 модификации А4 (1985—1987 годы). Кроме того, Норвегия готова участвовать в обучении украинских военнослужащих, чтобы «максимально поддержать Украину в оборонительном бою».

Ранее издание Dagens Næringsliv сообщило, что Норвегия готова поставить Украине до восьми танков Leopard 2 из имеющихся у нее 36. Правительство также намерено закупить новые танки для своей армии.

Вчера 20:28
Вчера 20:20

Турецкие сухогрузы Ferahnaz и Tuzla получили повреждения шрапнелью из-за подорвавшегося снаряда в херсонском порту, сообщил агентству DHA представитель турецкой компании Çakıroğlu Shipping Хусейн Чеби. Эта компания управляет судном Ferahnaz.

По словам Чеби, накануне порт подвергся ракетной атаке, с чьей стороны, он не уточнил. «Суда стоят бок о бок в одном порту. Некоторые из них стоят у причала, а некоторые — на якорной стоянке. Tuzla был подбит», — сказал он.

Представители России и Украины не сообщали о взрывах в порту Херсона 24 января.
 

Вчера 20:09

Джо Байден отверг предположения, что принять решение о поставке Украине танков Abrams его вынудила Германия.

«Германия не заставляла меня передумать. Мы должны были убедиться, что мы действуем сообща», — сказал президент США на брифинге.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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