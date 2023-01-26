Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 337-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
По мнению главы немецкого правительства, этот конфликт, скорее всего, не закончится в ближайшее время, а значит поддержка Киева Берлином не ослабнет.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна намерена отправить Украине 30 танков Т-72. Помимо этого в Братиславе задумались о поставках Киеву истребителей МиГ-29.
Член совета обладминистрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире телеканала НТС, что боевые действия в регионе ведутся по линии Каменское - Гуляйполе - Орехов. По его словам, почти везде вскрыта первая линия обороны ВСУ, а на некоторых участках украинские военные перебирались на третью линию или уходили чуть дальше. «Это говорит о том, что к нашему наступлению они не были готовы», - цитирует Рогова агентство ТАСС.
Немецкие танки Leopard шестой модификации, которые планируется поставить на Украину, более адаптированы к действиям в Восточной Европе, чем американские Abrams. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.
По его словам, Leopard более современная боевая машина. «У него удлиненная пушка, более высокая начальная скорость, показатели существенно выше, чем у Abrams», — сказал он.
Особенностью танка Картаполов назвал его вес — 60 тонн. «Не все мосты выдерживают такой вес, не все дорожное покрытие. В рекламных роликах мы их видели на полигонах, на ровной поверхности. Надо посмотреть, как они себя проявят в боевых условиях. Если доедут. Наша разведка будет следить, и свой бесславный путь они могут завершить уже на подъезде», — предполагает депутат.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям: нейтральный статус при строгих ограничениях.
На соревнования не будут допущены спортсмены, которые «выступали против миротворческой миссии МОК» и активно поддерживали спецоперацию на Украине. Кроме того, для допуска нужно, чтобы спортсмен полностью соблюдал Всемирный антидопинговый кодекс.
Все заявленные от Белоруссии и России спортсмены будут проходить индивидуальную проверку.
В соответствии с рекомендациями МОК российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований по большинству видов спорта.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки Leopard.
«Сейчас танки очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия не должна остаться в стороне», — сказал он.
По словам министра, в стране есть Leopard 2 модификации А4 (1985—1987 годы). Кроме того, Норвегия готова участвовать в обучении украинских военнослужащих, чтобы «максимально поддержать Украину в оборонительном бою».
Ранее издание Dagens Næringsliv сообщило, что Норвегия готова поставить Украине до восьми танков Leopard 2 из имеющихся у нее 36. Правительство также намерено закупить новые танки для своей армии.
Турецкие сухогрузы Ferahnaz и Tuzla получили повреждения шрапнелью из-за подорвавшегося снаряда в херсонском порту, сообщил агентству DHA представитель турецкой компании Çakıroğlu Shipping Хусейн Чеби. Эта компания управляет судном Ferahnaz.
По словам Чеби, накануне порт подвергся ракетной атаке, с чьей стороны, он не уточнил. «Суда стоят бок о бок в одном порту. Некоторые из них стоят у причала, а некоторые — на якорной стоянке. Tuzla был подбит», — сказал он.
Представители России и Украины не сообщали о взрывах в порту Херсона 24 января.
Джо Байден отверг предположения, что принять решение о поставке Украине танков Abrams его вынудила Германия.
«Германия не заставляла меня передумать. Мы должны были убедиться, что мы действуем сообща», — сказал президент США на брифинге.