Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 670-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Заморозка активов частных российских инвесторов стала «очень болезненной темой» в списке санкций, которые были введены после начала военной операции на Украине против российской финансовой системы, сказала в интервью РБК председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Из-за сокращения военной помощи иностранных государств в украинкой армии растет тревожность, нехватка боеприпасов стала основной проблемой ВСУ, сообщает Independent со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.
Посредники по крайней мере с сентября посылают сигналы Западу, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров о прекращении огня на Украине, что заморозит боевые действия на нынешних позициях, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников.
Об открытости Москвы к переговорам по прекращению огня сообщил и высокопоставленный международный чиновник, который, как говорится в статье, минувшей осенью встречался с высшими российскими чиновниками. «Они хотят оставаться там, где они находятся на поле боя», — сказал собеседник издания.
Один из бывших высокопоставленных российских чиновников добавил, что президент не желает «отступать ни на метр».
NYT называет такой подход «оппортунистическим и импровизационным», который позволяет маневрировать, «чтобы снизить риски и сохранить возможности». Несколько американских чиновников сказали NYT, что сигналы Москвы могут быть попыткой ввести в заблуждение и не говорят о подлинной готовности к компромиссу.
В то же время Киев настаивает на урегулировании с помощью «Формулы мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск, пишет NYT. В Кремле заявляли, что об этом не может быть и речи.
«Концептуально эти тезисы, которые вы представили, неверны», — заявил газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Минобороны Украины рассматривает возможность рассылки электронных оповещений о вызове в военкомат, заявил в интервью «Суспільному» министр Руслан Умеров.
«Мы проанализировали различные базы данных. Решим, как эти данные учитывать. Потому что это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета — будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет. То есть это достаточно огромный механизм, который надо обсуждать пошагово», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бизнесмена Леонида Блаватника.
Мужчина погиб при обстреле села Алексеевка в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, в ходе обстрелов «в различной степени» пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, повреждена линия электропередачи.
В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают телеканал ТСН и издание «Страна».
Эстония готова при необходимости выдать Киеву тех украинцев, которые подлежат мобилизации на родине. Для этого стороны должны заключить отдельное двустороннее соглашение, сообщил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс.
Крымский мост временно закрыли для проезда автотранспорта.
Главное за ночь:
- Россия перехватила инициативу на большей части поля боя, о чем свидетельствует наступление ее сил под Авдеевкой, а также под Купянском, Бахмутом (Артемовском) и Марьинкой, пишет газета The New York Times.
- Украинские дроны дважды атаковали Бердянск, в результате удара один жилой дом был разрушен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Какое-либо западное оружие вряд ли способно оказать существенное влияние на исход военных действий на Украине, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко.
- Россия и Украина впервые провели обмен передачами и письмами для военнопленных от родственников, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Теребрено Краснояружского района. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный».
«Страна ua» со ссылкой на местные паблики сообщила о взрывах в Одессе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Pravda заявил, что конфликт между Россией и Украиной невозможно разрешить военным путем и введением санкций. По его словам, сейчас есть вероятность, что инициатива будет на стороне России.
Пять спасателей пострадали при обстреле с беспилотника во время тушения пожара в Кировском районе Донецка, сообщает МЧС. Раненых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
США запретили импорт из России лосося, трески, минтая и краба. Речь идет о продукции, которая была полностью или частично произведена на территории России или добыта судами под российским флагом, даже если она были существенно переработана за пределами страны.
Джо Байден подписал указ о мерах против иностранных банков, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК: в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.
Командование украинской группировки «Юг» объяснило инцидент с мужчиной, которого накануне затащили в машину «скорой», чтобы отвезти в военкомат, сообщает «Страна ua». Утверждается, что это были не сотрудники военкомата, а военные, которые действовали по заказу супруги мужчины. Она хотела напугать мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и делит имущество.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова передать Украине первые 18 истребителей F-16 и уже проинформировал об этом Владимира Зеленского.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле из миномета окраины Шебекино. «Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечен фасад в частном жилом доме», - написал он в Telegram.
В военном ведомстве сообщили, что на этой неделе подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю.