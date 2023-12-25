Посредники по крайней мере с сентября посылают сигналы Западу, что президент России Владимир Путин открыт для переговоров о прекращении огня на Украине, что заморозит боевые действия на нынешних позициях, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на двух бывших высокопоставленных российских чиновников, близких к Кремлю, а также американских и международных чиновников.



Об открытости Москвы к переговорам по прекращению огня сообщил и высокопоставленный международный чиновник, который, как говорится в статье, минувшей осенью встречался с высшими российскими чиновниками. «Они хотят оставаться там, где они находятся на поле боя», — сказал собеседник издания.



Один из бывших высокопоставленных российских чиновников добавил, что президент не желает «отступать ни на метр».



NYT называет такой подход «оппортунистическим и импровизационным», который позволяет маневрировать, «чтобы снизить риски и сохранить возможности». Несколько американских чиновников сказали NYT, что сигналы Москвы могут быть попыткой ввести в заблуждение и не говорят о подлинной готовности к компромиссу.



В то же время Киев настаивает на урегулировании с помощью «Формулы мира», которая в том числе предусматривает вывод российских войск, пишет NYT. В Кремле заявляли, что об этом не может быть и речи.



«Концептуально эти тезисы, которые вы представили, неверны», — заявил газете пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.