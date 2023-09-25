Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 578-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
За ночь российские военные сбили 8 беспилотников, отчиталось Минобороны. Так, ночью четыре украинских дрона попытались совершить атаки в Крыму, российские силы ПВО сбили их. Утром 25 сентября российские военные также пресекли попытку дронов нанести удар в Курской и Брянской областях, в обоих регионах были сбиты по два беспилотника, добавили в военном ведомстве.
После ночной атаки в Одессе повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие, заявил глава одесской ОВА Кипер. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк уточнила, что фактически уничтожен морской вокзал в Одессе
Силы ПВО уничтожили в небе над Курской областью беспилотник, сообщило Министерство обороны.
В Курском районе вновь сработало ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Польша готова обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны Азии и Африки. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP1.
«Я считаю, что правительство Польши поступило правильно, сохранив запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное, чтобы максимально обеспечить возможный транзит», — отметил Дуда.
По словам президента, Польше очень тяжело смириться с решением Евросоюза не продлевать эмбарго. «Фактически это преподносится так, будто Польша вообще не разрешила ввоз украинского зерна», — сказал Дуда. Он уточнил, что специальные транзитные коридоры уже подготовлены, и украинское зерно можно будет транспортировать через Польшу и отправлять «туда, где оно действительно необходимо».
В Курской области обстрелян Глушковский район, снаряды упали в деревне Елизаветовка и в поселке Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт.
В Белгородской области на подлете к столице региона сбит беспилотник, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
ВСУ нанесли по Токмаку «мощный ракетный удар», сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Новый в Волоконоском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Район расположен к востоку от Белгорода и граничит с Харьковской областью Украины.
Пострадал водитель КамАЗа, у него легкая контузия и осколочные ранения.
В Курском районе работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Сводка Минобороны России:
- В ДНР российские военные отразили атаки ВСУ у Веселого и, «используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение».
- На Запорожской направлении уничтожена американская САУ Paladin, на Купянском направлении — польская Krab, а также склад боеприпасов, на Херсонском — артиллерийская система М777 и полевой склад боеприпасов.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны Украины в Херсонской области, узлу связи ВСУ у Часова Яра в ДНР.
- ПВО сбили у Клещеевки украинский Ми-8.
В Забайкальском крае жены мобилизованных пожаловались на невозможность отправить посылки мужьям в зону военной операции из-за плохой работы сортировочного центра «Почты России», сообщило издание «Чита.ру».
В главном отделении женщинам объяснили, что проблемы связаны с нехваткой работников — мужчины начали массово увольняться из-за низких зарплат, а женщины не справляются с потоком. Там также отметили, что не стали уведомлять о проблемах в работе сортировочного центра, чтобы накопить посылки и «наглядно показать проблему главному филиалу в Москве».
В пресс-службе регионального отделения «Почты России» рассказали изданию, что некоторые сотрудники находятся в плановых отпусках и на больничных. В филиале открыты новые вакансии и уже есть кандидаты на должность сортировщиков, которых набрали заранее — перед стартом высокого сезона отправок в ноябре, добавили в отделении.
Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию по альтернативному зерновому коридору. Оно покинуло порт Черноморск в Одесской области 22 сентября.
Сухогруз Aroyat, который идет под флагом Палау, находился у южного выхода из пролива Босфор. Оно направляется в Египет с 17,6 тыс. т пшеницы.
Владимир Зеленский сообщил о встрече с крупными американскими бизнесменами и финансистами. Во встрече приняли участие Майкл Блумберг, Роберт Крафт, Кен Гриффин и другие.
«Обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов», — сообщил он.
Бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что страны Евросоюза могут столкнуться с разногласиями из-за обсуждения реформ в связи с присоединением новых членов, в том числе Украины.
Ранее Германия и Франция подготовили план реформ ЕС для постепенного включения новых членов в блок. Одно из предложений — переход от принципа единогласия в принятии решений к поддержке большинством стран-членов. В таком случае государства-члены ЕС не смогут накладывать вето на решения союза.
Баррозу выступил против таких изменений: «Посмотрите на очень сложные решения, которые мы принимали сейчас, включая санкции против России или вопросы, связанные с обороной. Разве это было невозможно, даже при [требовании] единогласной поддержки?»
Беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. Повреждена крыша, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Присоединение Украины к Евросоюзу станет окончанием «сонной сиесты» в вопросе расширения блока, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью The Guardian.
«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — сказал он.
Боррель отметил, что присоединение Киева к блоку будет трудным, поскольку на Украине продолжаются боевые действия. Страна еще до их начала провела множество реформ, но потребуется еще больше изменений.
Украина предложила Польше механизм, при котором экспорт в последнюю «фактически осуществляется вручную», сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
«Каждый украинский экспортер должен сначала подать заявку в Минэкономики, а мы, в свою очередь, свяжемся с нашими польскими коллегами и оценим, приемлема ли данная продукция для польского рынка», — пояснил замминистра. Он выразил надежду, что «в течение нескольких дней или недель» сторонам удастся договориться.
Германия планирует поставить на Украину 50 надводных дронов, сообщается на сайте немецкого Минобороны.
Ведомство на этой неделе анонсировало пакет военной помощи Киеву на €400 млн. В него могут войти зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов, 480 противотанковых мин АТ2, 200 бронемашин MRAP и др.
Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти в субботу изменил свое решение исключить $300 млн, предназначенных на обучение украинских военных, из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября, пишет The Hill. Еще в пятницу Маккарти заявлял, что уберет средства на подготовку украинских военных из оборонного бюджета США.
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.