Польша готова обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны Азии и Африки. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP1.

«Я считаю, что правительство Польши поступило правильно, сохранив запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное, чтобы максимально обеспечить возможный транзит», — отметил Дуда.

По словам президента, Польше очень тяжело смириться с решением Евросоюза не продлевать эмбарго. «Фактически это преподносится так, будто Польша вообще не разрешила ввоз украинского зерна», — сказал Дуда. Он уточнил, что специальные транзитные коридоры уже подготовлены, и украинское зерно можно будет транспортировать через Польшу и отправлять «туда, где оно действительно необходимо».