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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 578-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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08:27

За ночь российские военные сбили 8 беспилотников, отчиталось Минобороны. Так, ночью четыре украинских дрона попытались совершить атаки в Крыму, российские силы ПВО сбили их. Утром 25 сентября российские военные также пресекли попытку дронов нанести удар в Курской и Брянской областях, в обоих регионах были сбиты по два беспилотника, добавили в военном ведомстве.

08:25

После ночной атаки в Одессе повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие, заявил глава одесской ОВА Кипер. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк уточнила, что фактически уничтожен морской вокзал в Одессе

Вчера 21:01

Силы ПВО уничтожили в небе над Курской областью беспилотник, сообщило Министерство обороны.

Вчера 20:45

В Курском районе вновь сработало ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вчера 17:58

Польша готова обеспечить транзит украинского зерна в нуждающиеся страны Азии и Африки. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP1.

«Я считаю, что правительство Польши поступило правильно, сохранив запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. С другой стороны, я абсолютно убежден, что необходимо сделать все возможное, чтобы максимально обеспечить возможный транзит», — отметил Дуда.

По словам президента, Польше очень тяжело смириться с решением Евросоюза не продлевать эмбарго. «Фактически это преподносится так, будто Польша вообще не разрешила ввоз украинского зерна», — сказал Дуда. Он уточнил, что специальные транзитные коридоры уже подготовлены, и украинское зерно можно будет транспортировать через Польшу и отправлять «туда, где оно действительно необходимо».

Вчера 15:05

В Курской области обстрелян Глушковский район, снаряды упали в деревне Елизаветовка и в поселке Теткино, сообщил губернатор Роман Старовойт.

В Белгородской области на подлете к столице региона сбит беспилотник, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Вчера 14:55

ВСУ нанесли по Токмаку «мощный ракетный удар», сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вчера 14:26

В Белгородской области под обстрел ВСУ попал поселок Новый в Волоконоском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Район расположен к востоку от Белгорода и граничит с Харьковской областью Украины.

Пострадал водитель КамАЗа, у него легкая контузия и осколочные ранения.

Вчера 14:25

В Курском районе работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вчера 13:35

Сводка Минобороны России:

  • В ДНР российские военные отразили атаки ВСУ у Веселого и, «используя результаты огневого поражения противника, решительными контратакующими действиями российские войска улучшили свое тактическое положение».
  • На Запорожской направлении уничтожена американская САУ Paladin, на Купянском направлении — польская Krab, а также склад боеприпасов, на Херсонском — артиллерийская система М777 и полевой склад боеприпасов.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны Украины в Херсонской области, узлу связи ВСУ у Часова Яра в ДНР.
  • ПВО сбили у Клещеевки украинский Ми-8.
Вчера 12:11

В Забайкальском крае жены мобилизованных пожаловались на невозможность отправить посылки мужьям в зону военной операции из-за плохой работы сортировочного центра «Почты России», сообщило издание «Чита.ру».

В главном отделении женщинам объяснили, что проблемы связаны с нехваткой работников — мужчины начали массово увольняться из-за низких зарплат, а женщины не справляются с потоком. Там также отметили, что не стали уведомлять о проблемах в работе сортировочного центра, чтобы накопить посылки и «наглядно показать проблему главному филиалу в Москве».

В пресс-службе регионального отделения «Почты России» рассказали изданию, что некоторые сотрудники находятся в плановых отпусках и на больничных. В филиале открыты новые вакансии и уже есть кандидаты на должность сортировщиков, которых набрали заранее — перед стартом высокого сезона отправок в ноябре, добавили в отделении.

Вчера 12:08

Второе судно с украинским зерном прибыло в Турцию по альтернативному зерновому коридору. Оно покинуло порт Черноморск в Одесской области 22 сентября.

Сухогруз Aroyat, который идет под флагом Палау, находился у южного выхода из пролива Босфор. Оно направляется в Египет с 17,6 тыс. т пшеницы.

Вчера 11:04

Владимир Зеленский сообщил о встрече с крупными американскими бизнесменами и финансистами. Во встрече приняли участие Майкл Блумберг, Роберт Крафт, Кен Гриффин и другие.

«Обсудили перспективы привлечения бизнеса к восстановлению Украины и реализации инвестиционных проектов», — сообщил он.

Вчера 10:37

Бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что страны Евросоюза могут столкнуться с разногласиями из-за обсуждения реформ в связи с присоединением новых членов, в том числе Украины.

Ранее Германия и Франция подготовили план реформ ЕС для постепенного включения новых членов в блок. Одно из предложений — переход от принципа единогласия в принятии решений к поддержке большинством стран-членов. В таком случае государства-члены ЕС не смогут накладывать вето на решения союза.

Баррозу выступил против таких изменений: «Посмотрите на очень сложные решения, которые мы принимали сейчас, включая санкции против России или вопросы, связанные с обороной. Разве это было невозможно, даже при [требовании] единогласной поддержки?»

Вчера 10:21

Беспилотник атаковал административное здание в центре Курска. Повреждена крыша, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вчера 09:58

Присоединение Украины к Евросоюзу станет окончанием «сонной сиесты» в вопросе расширения блока, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью The Guardian.

«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», — сказал он.

Боррель отметил, что присоединение Киева к блоку будет трудным, поскольку на Украине продолжаются боевые действия. Страна еще до их начала провела множество реформ, но потребуется еще больше изменений.

Вчера 09:28

Украина предложила Польше механизм, при котором экспорт в последнюю «фактически осуществляется вручную», сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.

«Каждый украинский экспортер должен сначала подать заявку в Минэкономики, а мы, в свою очередь, свяжемся с нашими польскими коллегами и оценим, приемлема ли данная продукция для польского рынка», — пояснил замминистра. Он выразил надежду, что «в течение нескольких дней или недель» сторонам удастся договориться.

Вчера 09:23

Германия планирует поставить на Украину 50 надводных дронов, сообщается на сайте немецкого Минобороны.

Ведомство на этой неделе анонсировало пакет военной помощи Киеву на €400 млн. В него могут войти зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов, 480 противотанковых мин АТ2, 200 бронемашин MRAP и др.

Вчера 09:07

Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти в субботу изменил свое решение исключить $300 млн, предназначенных на обучение украинских военных, из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября, пишет The Hill. Еще в пятницу Маккарти заявлял, что уберет средства на подготовку украинских военных из оборонного бюджета США.

23.09 20:29

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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