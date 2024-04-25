Импорт Великобританией очищенной нефти из Китая, Турции и Индии рекордно вырос на фоне перенаправления поставок российской сырой нефти для переработки в эти страны, пишет The Guardian со ссылкой на расчеты экологической группы Desmog.

По оценке Global Witness (она занимается борьбой с нарушениями прав человека со стороны государств, добывающих природные ресурсы), только в 2023 году Британия импортировала примерно 5,2 млн барр. нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти. В основном это был авиакеросин (4,6 млн барр.) — связанное с Россией топливо по статистике использовалось в одном из 20 авиарейсов в стране.

ЕС в 2023 году закупил 130 млн барр. с заводов, которые перерабатывают российскую нефть, подсчитали в Global Witness. Организация предположила, что эти поставки могли принести России около €1,1 млрд.