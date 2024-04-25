Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 792-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщило «Зеркало недели». По словам главы областной военной администрации Игоря Табуреца, поврежден инфраструктурный объект.
Утром воздушную тревогу объявляли в Сумской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях.
Импорт Великобританией очищенной нефти из Китая, Турции и Индии рекордно вырос на фоне перенаправления поставок российской сырой нефти для переработки в эти страны, пишет The Guardian со ссылкой на расчеты экологической группы Desmog.
По оценке Global Witness (она занимается борьбой с нарушениями прав человека со стороны государств, добывающих природные ресурсы), только в 2023 году Британия импортировала примерно 5,2 млн барр. нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти. В основном это был авиакеросин (4,6 млн барр.) — связанное с Россией топливо по статистике использовалось в одном из 20 авиарейсов в стране.
ЕС в 2023 году закупил 130 млн барр. с заводов, которые перерабатывают российскую нефть, подсчитали в Global Witness. Организация предположила, что эти поставки могли принести России около €1,1 млрд.
Суд в Ростове-на-Дону оставил без изменений приговор двум военнослужащим за нападение на полицейских в Херсонской области. Ефрейтор Максим Винокуров и старший прапорщик Александр Нечепуренко ранее были приговорены Севастопольским гарнизонным военным судом к пяти годам колонии.
По версии следствия, в ноябре 2022 года Винокуров и Нечепуренко на пересечении автомобильных дорог Новая Каховка — Скадовск—Таврийск в Херсонской области подошли к автомобилю Skoda Rapid (на нем был проблесковый маячок синего цвета) с полицейскими внутри, в том числе женщиной. Она отказалась передать военным свое служебное удостоверение, и тогда Нечепуренко и Винокуров, «желая наказать [ее] за проявленную дерзость», начали досмотр полицейских.
Они изъяли у них пистолеты Макарова, патроны, два телефона, служебные удостоверения, а также деньги — 35 тыс. руб. и 4 тыс. гривен из бумажника женщины-полицейского.
После этого Винокуров несколько раз ударил сотрудницу МВД, повалил ее на землю и угрожал пистолетом, чтобы она лежала на земле, а также говорил, что может убить ее. Нечепуренко угрожал автоматом второму полицейскому.
В итоге военные заставили сотрудников МВД идти пешком в Каховку, подгоняя их выстрелами из пистолета Макарова. Винокуров и Нечепуренко уехали на Skoda полицейских.
Польша готова помогать Киеву в поиске военнообязанных украинцев на своей территории, заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.
Комментируя решение МИД Украины о запрете оказывать консульские услуги военнообязанным в одном из паспортных центров Варшавы, он заявил, что Киев делает все для обеспечения фронта солдатами. Потребности в этом огромны, подчеркнул министр.
Украина будет обеспечена всем необходимым для победы, но это не гарантирует, что она одержит ее, пишет Politico со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
Один источник газеты называет целью на ближайшее время остановить потери Украины и помочь переломить ситуацию на поле боя. Другой собеседник издания говорит, что сейчас ведется много споров о том, что может быть финальной победой для Киева.
Заявления Вашингтона об обещании Украины не применять американские ракеты ATACMS для ударов по России циничны и являются ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
По его словам, передача ракет ATACMS Украине ставит под угрозу безопасность Крыма, новых российских регионов и других городов страны. Российские военные уже сбили несколько таких ракет и продолжат это делать, подчеркнул Антонов.
В Белом доме подтвердили распоряжение президента Джо Байдена передать Украине ракеты ATACMS.
«В феврале президент дал указание команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины», — сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Россия, несмотря на одобрение в США выделения военной помощи Украине, может добиться успехов в ходе боевых действий, заявили в Белом доме.
Последние полгода, пока в США шло согласование выделения помощи Украине, ВСУ были вынуждены «нормировать» использование боеприпасов, что привело к потере Киевом некоторых территорий на востоке страны — в том числе Авдеевки под Донецком (Россия взяла ее под контроль в феврале), отметил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Одобрение новой военной помощи он назвал «хорошей новостью для Украины».
Депутаты Одесского городского совета не поддержали переименование проспекта Гагарина, улиц Жуковского и Бунина, передает «Страна».
Другие улицы все же переименовали. Екатерининская улица и площадь стали Европейскими. Парк им. Максима Горького переименовали в парк Марка Твена.
Лидерсовский бульвар, названный в честь участника Наполеоновских войн и Крымской войны генерала Александра Лидерса, переименовали в бульвар Гетмана Сагайдачного (он жил в конце XVI — начале XVII века, организовывал походы реестровых казаков против Крымского ханства, Османской империи и Русского царства на стороне Польско-Литовского государства).
Переулок Александра Матросова стал переулком Валерия Лобановского, так зовут экс-тренера киевского «Динамо».
В течение 24 апреля несколько населенных пунктов в Курской области подверглись обстрелам и атакам беспилотников, сообщил глава региона Роман Старовойт.
Под обстрел попали: село Обуховка, хуторы Олешня и Отруба, деревня Елизаветовка. В поселке Теткино и деревне Куриловка перехватили дроны.
В Госдуму внесли законопроект о праве на досрочное увольнение со службы мобилизованных граждан, семьям которых был присвоен статус многодетных в течение одного года с момента призыва на военную службу.
Действующее законодательство уже предусматривает некоторые правовые способы защиты многодетных семей, но они реализуются исключительно в рамках отсрочки от призыва, не учитывая аналогичную возможность в качестве основания для увольнения с военной службы, говорится в пояснительной записке.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины взыскал в доход государства активы губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его родственников, сообщает пресс-служба суда в телеграм-канале.
Накануне, 23 апреля, коллегия судей ВАКС частично удовлетворила административный иск Минюста Украины к Балицкому, а также к его отцу и сыну, которых обвинили в сотрудничестве с Россией. Решение было принято согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 закона «О санкциях». В нем идет речь о блокировке активов — временном ограничении права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
В списке конфискованного имущества оказались:
- три квартиры, жилой дом и два земельных участка в Мелитополе;
- четыре легковых автомобиля;
- пять самолетов;
- самодельное туристическое судно;
- средства на банковских счетах;
- доли в девяти компаниях.
Украинцы призывного возраста (с 18 до 60 лет) больше не смогут получить паспорта и загранпаспорта за пределами Украины. Соответствующее постановление украинского правительства было опубликовано в среду.
«Пересылка таких паспортов в обособленные подразделения или зарубежные дипломатические учреждения Украины для организации их выдачи не производится», — сказано в документе.
Венгрия поддерживает выдвинутый в феврале 2023 года план Китая по урегулированию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с главой МИД КНР Ван И.
Встреча длилась более трех часов, они обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества, а также международные проблемы, включая ситуацию на Украине, рассказал глава венгерского МИДа.
«Мы поддерживаем китайский мирный план просто потому, что он существует», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).
Соединенные Штаты в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, и Киев уже использовал их, сообщают Reuters, Politico и AP со ссылкой на американских чиновников.
По данным изданий, в мартовский пакет помощи на сумму $300 млн вошло «значительное» количество таких ракет. Власти США и Украины об этом до сих пор не сообщали.
ВСУ впервые применили ракеты утром 17 апреля, пишет Reuters.
19 апреля российское Минобороны отчиталось, что ПВО сбила три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем.
Россия осуждает военную помощь Украине со стороны других государств.
Минобороны США сообщило о предоставлении пакета военной помощи Украине, в который войдут ракеты для систем ПВО, БМП Bradley, снаряды для артиллерии и РСЗО, а также противотанковые комплексы и Stinger.
Джо Байден подписал пакет законов о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что во время обстрела Кировского района возле шахты им. Скочинского ранен мужчина 1972 года рождения.
Издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумах.