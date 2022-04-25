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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 61-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
12:43

Российские военные и формирования ДНР в 14:00 мск прекратят боевые действия для выхода гражданских лиц, которые могут находиться на «Азовстали», заявили в Минобороны России.

12:35
Перспективная зенитная ракетная система С-500 «Прометей» разработки концерна ВКО «Алмаз-Антей» запущена в серийное производство и поступит в войска в установленные государственным оборонным заказом сроки, сообщил гендиректор компании Ян Новиков в интервью журналу «Национальная оборона».
12:24

Российские ИT-компании столкнулись с трудностями при закупке серверов и систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». VK попросила Минцифры помочь найти вендора, который сможет продать «десятки тысяч серверов». Источник издания рассказал, что их невозможно купить даже на вторичном рынке.

Минцифры сообщило, что дефицита на рынке нет и ведомство приняло меры для организации поставок российских решений, в том числе серверов и систем хранения данных.

12:07

В МИД России не располагают информацией о подготовке российскими властями какого-либо референдума в Херсоне.

«Не слышал ничего», — заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

12:01

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев в любом случае не намерен исключать из конституции пункт о вступлении в НАТО. По его словам, это положение останется даже в случае предоставления Украине гарантий безопасности.

11:49
Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что очная встреча делегаций России и Украины будет рассматриваться в случае, если будут содержательные договоренности. По его словам, пока их нет.
11:37
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе находятся около 400 иностранных наемников.
11:23
Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что военнослужащие республики заняли поселок Новотошковское (к северо-востоку от Попасной), который был превращен украинской армией в укрепленный район.
11:08
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене российского этапа Гран-при по фигурному катанию в 2022 году. В организации сообщили, что международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться «до особого распоряжения».
10:40

В военном ведомстве рассказали, что за последние сутки ударами авиации были поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка

10:31

Минобороны сообщило об уничтожении на окраине Кременчуга объектов нефтеперерабатывающего завода и хранилищ с нефтепродуктами для украинской армии.

10:21

Следственный комитет запросит у Министерства обороны обнаруженные при занятии села Бугаевка (Харьковская область) документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на республики Донбасса. В ведомстве заявили, что «установят лиц, причастных к подготовке нападения с целью уничтожения мирного населения Донбасса».

09:36

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ПВО сбили два украинских беспилотника. Инцидент произошел в 4:15 на территории села Боровское Рыльского района.

«Жертв, пострадавших и разрушений нет», — добавил губернатор.

08:18

На нефтебазе в Брянске произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС. «В 2:00 (мск) на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на нефтебазе г. Брянск, АО «Транснефть Брянск — Дружба», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что никто не пострадал, эвакуировать местных жителей не планируется.

Источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили, что пожар произошел еще на одном нефтехранилище.

08:16

В Черном море нет военных кораблей стран не из этого региона, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. <...> Мы говорим, что какие бы намерения вы не имели, другая сторона увидит в этом провокации», — цитирует министра Hurriyet.

07:44

ЕС не пришел к общей позиции по введению эмбарго или пошлин на нефть и газ из России, сообщил в интервью Welt верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе», — сказал Боррель.

07:10
Киев посетили глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщил в ночь на 25 апреля советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович. По данным Reuters, в ходе посещения украинской столицы они пообещали вернуть дипломатов в страну и выделить очередную военную помощь.
Вчера 19:27

Следователи завели уголовное дело из-за обстрелов Курской области 23 апреля. По данным СК, стрельба из «минометных и артиллерийских орудий» произошла «со стороны Украины», она велась по сотрудникам погрануправления ФСБ.

Дело заведено по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, лишение свободы от 12 до 20 лет).

Вчера 18:35
Село Отрадное в Белгородском районе одноименной области обстреляли, заявил глава районной администрации Владимир Перцев во «ВКонтакте». «Прилетел» один снаряд, повреждений, как и пострадавших, нет, проинформировал он.
Вчера 18:27
Папа римский Франциск поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой, назвал его братом и призвал молиться друг за друга. «Да преобразит наши сердца Дух Святой и да соделает нас истинными миротворцами, особенно для раздираемой войной Украины, дабы как можно скорее великий пасхальный переход от смерти к новой жизни во Христе стал реальностью для украинского народа, жаждущего новой зари, которая положит конец тьме войны», — говорится в сообщении понтифика.
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