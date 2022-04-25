Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 61-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Российские военные и формирования ДНР в 14:00 мск прекратят боевые действия для выхода гражданских лиц, которые могут находиться на «Азовстали», заявили в Минобороны России.
Российские ИT-компании столкнулись с трудностями при закупке серверов и систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». VK попросила Минцифры помочь найти вендора, который сможет продать «десятки тысяч серверов». Источник издания рассказал, что их невозможно купить даже на вторичном рынке.
Минцифры сообщило, что дефицита на рынке нет и ведомство приняло меры для организации поставок российских решений, в том числе серверов и систем хранения данных.
В МИД России не располагают информацией о подготовке российскими властями какого-либо референдума в Херсоне.
«Не слышал ничего», — заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев в любом случае не намерен исключать из конституции пункт о вступлении в НАТО. По его словам, это положение останется даже в случае предоставления Украине гарантий безопасности.
В военном ведомстве рассказали, что за последние сутки ударами авиации были поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка
Минобороны сообщило об уничтожении на окраине Кременчуга объектов нефтеперерабатывающего завода и хранилищ с нефтепродуктами для украинской армии.
Следственный комитет запросит у Министерства обороны обнаруженные при занятии села Бугаевка (Харьковская область) документы Вооруженных сил Украины, содержащие данные о планируемом нападении на республики Донбасса. В ведомстве заявили, что «установят лиц, причастных к подготовке нападения с целью уничтожения мирного населения Донбасса».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ПВО сбили два украинских беспилотника. Инцидент произошел в 4:15 на территории села Боровское Рыльского района.
«Жертв, пострадавших и разрушений нет», — добавил губернатор.
На нефтебазе в Брянске произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС. «В 2:00 (мск) на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре на нефтебазе г. Брянск, АО «Транснефть Брянск — Дружба», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что никто не пострадал, эвакуировать местных жителей не планируется.
Источники «Интерфакса» и «РИА Новости» сообщили, что пожар произошел еще на одном нефтехранилище.
В Черном море нет военных кораблей стран не из этого региона, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.
«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. <...> Мы говорим, что какие бы намерения вы не имели, другая сторона увидит в этом провокации», — цитирует министра Hurriyet.
ЕС не пришел к общей позиции по введению эмбарго или пошлин на нефть и газ из России, сообщил в интервью Welt верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.
«Некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе», — сказал Боррель.
Следователи завели уголовное дело из-за обстрелов Курской области 23 апреля. По данным СК, стрельба из «минометных и артиллерийских орудий» произошла «со стороны Украины», она велась по сотрудникам погрануправления ФСБ.
Дело заведено по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, лишение свободы от 12 до 20 лет).