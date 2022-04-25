Российские ИT-компании столкнулись с трудностями при закупке серверов и систем хранения данных, пишет «Коммерсантъ». VK попросила Минцифры помочь найти вендора, который сможет продать «десятки тысяч серверов». Источник издания рассказал, что их невозможно купить даже на вторичном рынке.

Минцифры сообщило, что дефицита на рынке нет и ведомство приняло меры для организации поставок российских решений, в том числе серверов и систем хранения данных.