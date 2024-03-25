В Белгороде и Белгородском районе пострадали четыре человека, сообщил губернатор Гладков. Он также осмотрел место попаданий в результате обстрела.

«Есть разрушения, но мы не видим проблем, которые бы нам не позволили в короткий срок выполнить восстановительные работы. Уже сейчас на каждом поврежденном объекте строители приступают к замерам и закрытию теплового контура по временной схеме. Мы стараемся всё максимально быстро восстановить», — сказал Гладков.

Повреждения получили 22 квартиры в семи домах, а также семь частных домов и 11 машин.