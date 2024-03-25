Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 761-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Николаевской области поврежден энергетический объект, там произошел пожар, сообщило украинское оперативное командование «Юг».
В Одессе не работает городской электротранспорт, сообщили власти.
Над Ростовской областью ночью перехватили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны.
Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о поставках по линии ведомства минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах. Ведомство назвало их «фейками и дезинформацией».
«Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения в указанном направлении», — подчеркнули в министерстве.
В Одессе и Одесской области, спустя примерно 50 минут после объявления в регионе воздушной тревоги, прогремела серия взрывов. В Одессе повреждена энергетическая инфраструктура, в части города нет света, сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
В Белгороде и Белгородском районе пострадали четыре человека, сообщил губернатор Гладков. Он также осмотрел место попаданий в результате обстрела.
«Есть разрушения, но мы не видим проблем, которые бы нам не позволили в короткий срок выполнить восстановительные работы. Уже сейчас на каждом поврежденном объекте строители приступают к замерам и закрытию теплового контура по временной схеме. Мы стараемся всё максимально быстро восстановить», — сказал Гладков.
Повреждения получили 22 квартиры в семи домах, а также семь частных домов и 11 машин.
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев заявил, что силы ПВО наготове.
Курский губернатор Роман Старовойт объявил опасность атаки дронов и призвал жителей региона быть бдительными.
Над Белгородом и Белгородским районом уничтожены 22 снаряда РСЗО Vampire, сообщило Минобороны России.
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
Дрон атаковал село Цаповка Борисовского района Белгородской области, пострадал водитель автомобиля — у него осколочные ранения, сообщил губернатор Гладков. Водителя доставили в больницу.
Мужчина пострадал при обстреле ВСУ села Муром в Шебекинском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он госпитализирован.
Минобороны России сообщило о групповом ударе оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками по украинским объектам энергетики, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катров.
«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты», — говорится в сводке.
В результате удара по Севастополю есть три прямых попадания по жилым домам, сообщил губернатор Михаил Развожаев: на улицах Ялтинская, Гранатная и в районе Симферопольского шоссе. На Ялтинской погиб мужчина.
В Севастополе в результате ночной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура, сообщил губернатор Михаил Развожаев. У пяти катеров выбиты стекла, повреждены три пассажирских автобуса, 13 школьных и один тролейбус, а также машина социального такси.
«Благодаря тому, что недавно нам поступили новые автобусы, у нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты», — также сказал Развожаев.
В Днепропетровской области из-за ночных ударов наблюдаются отключения электроэнергии, заявил глава администрации региона Сергей Лысак. По его данным, в Кривом Роге повреждены линия электропередач и теплосети, из-за перепада напряжения отключились несколько котельных. Кроме того, поврежден энергообъект в Никопольском районе, без света остались более 6,4 тыс. абонентов в районе и более 3 тыс. — в административном центре Никополе. К утру электроснабжение восстановили, уточнил глава администрации.
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Пожар после взрывов произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Глава администрации не уточнил, какой именно объект загорелся. Пострадавших в результате ЧП нет.
В Севастополе погиб 65-летний мужчина, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской, сообщил ночью губернатор Михаил Развожаев.
«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время», — добавил он.
Кроме того, четыре человека пострадали.
Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть.
В Киеве сработала ПВО. Воздушная тревога была ночью объявлена над всей территорией Украины.
Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в столице нет пострадавших и разрушений.