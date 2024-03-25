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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 761-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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08:31

В Николаевской области поврежден энергетический объект, там произошел пожар, сообщило украинское оперативное командование «Юг».

08:13

В Одессе не работает городской электротранспорт, сообщили власти.

07:18

Над Ростовской областью ночью перехватили 11 украинских дронов, сообщило Минобороны.

02:18

Министерство оборонной промышленности Азербайджана опровергло сообщения о поставках по линии ведомства минометных снарядов Украине в 2022 и 2023 годах. Ведомство назвало их «фейками и дезинформацией».

«Азербайджан не отправлял никакой продукции военного назначения в указанном направлении», — подчеркнули в министерстве.

02:00

В Одессе и Одесской области, спустя примерно 50 минут после объявления в регионе воздушной тревоги, прогремела серия взрывов. В Одессе повреждена энергетическая инфраструктура, в части города нет света, сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

Вчера 19:59

В Белгороде и Белгородском районе пострадали четыре человека, сообщил губернатор Гладков. Он также осмотрел место попаданий в результате обстрела.

«Есть разрушения, но мы не видим проблем, которые бы нам не позволили в короткий срок выполнить восстановительные работы. Уже сейчас на каждом поврежденном объекте строители приступают к замерам и закрытию теплового контура по временной схеме. Мы стараемся всё максимально быстро восстановить», — сказал Гладков.

Повреждения получили 22 квартиры в семи домах, а также семь частных домов и 11 машин.

Вчера 19:57

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Гусев заявил, что силы ПВО наготове.

Вчера 19:44

Курский губернатор Роман Старовойт объявил опасность атаки дронов и призвал жителей региона быть бдительными.

Вчера 18:39

Над Белгородом и Белгородским районом уничтожены 22 снаряда РСЗО Vampire, сообщило Минобороны России.

Вчера 17:52

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Вчера 15:37

Дрон атаковал село Цаповка Борисовского района Белгородской области, пострадал водитель автомобиля — у него осколочные ранения, сообщил губернатор Гладков. Водителя доставили в больницу.

Вчера 15:11

Мужчина пострадал при обстреле ВСУ села Муром в Шебекинском округе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Он госпитализирован.

Вчера 14:03

Минобороны России сообщило о групповом ударе оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками по украинским объектам энергетики, а также местам сборки и испытаний безэкипажных катров.

«В результате удара дезорганизована работа предприятий промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов, а также уничтожена военная техника и средства поражения иностранного производства, переданные Украине странами НАТО. Все цели удара достигнуты», — говорится в сводке.

Вчера 13:58

В результате удара по Севастополю есть три прямых попадания по жилым домам, сообщил губернатор Михаил Развожаев: на улицах Ялтинская, Гранатная и в районе Симферопольского шоссе. На Ялтинской погиб мужчина.

Вчера 12:07

В Севастополе в результате ночной ракетной атаки частично повреждена транспортная инфраструктура, сообщил губернатор Михаил Развожаев. У пяти катеров выбиты стекла, повреждены три пассажирских автобуса, 13 школьных и один тролейбус, а также машина социального такси.

«Благодаря тому, что недавно нам поступили новые автобусы, у нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли, для пассажиров никаких изменений нет. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты», — также сказал Развожаев.

Вчера 11:54

В Днепропетровской области из-за ночных ударов наблюдаются отключения электроэнергии, заявил глава администрации региона Сергей Лысак. По его данным, в Кривом Роге повреждены линия электропередач и теплосети, из-за перепада напряжения отключились несколько котельных. Кроме того, поврежден энергообъект в Никопольском районе, без света остались более 6,4 тыс. абонентов в районе и более 3 тыс. — в административном центре Никополе. К утру электроснабжение восстановили, уточнил глава администрации.

Вчера 10:36

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Вчера 09:27

Пожар после взрывов произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Глава администрации не уточнил, какой именно объект загорелся. Пострадавших в результате ЧП нет.

Вчера 08:25

В Севастополе погиб 65-летний мужчина, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской, сообщил ночью губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время», — добавил он.

Кроме того, четыре человека пострадали.

Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть.

Вчера 08:18

В Киеве сработала ПВО. Воздушная тревога была ночью объявлена над всей территорией Украины.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в столице нет пострадавших и разрушений.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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