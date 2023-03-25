Боевые действия привели к падению доходов половины жителей Украины, свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологами Центра Разумкова.

20,8% опрошенных заявили, что доходы их семей после 24 февраля 2022 года значительно уменьшились, 31,8% — что несколько уменьшились. Еще 35,6% респондентов ответили, что доходы не изменились, а 6% — что в той или иной степени выросли.

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2023 года. В исследовании приняли участие 2020 человек. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. При этом социологи оговариваются, что возможны дополнительные отклонения, связанные с вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Оценивая нынешнее материальное положение своих семей, 14,2% украинцев заявили, что еле сводят концы с концами (летом 2021 года таковых было 9,2%). Доля тех, кому денег хватает только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, выросла с 38,3 до 42%.

Прирост в бедных категориях произошел за счет тех, кто ранее говорил, что на жизнь им хватает, но покупка вещей длительного потребления (мебель, холодильник, телевизор) уже вызывает затруднения. А в этой категории с лета 2021-го произошло сокращение на 10 п.п. — с 43,8 до 33,7%.

На вопрос, есть ли у вас родственники или близкие, которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов, утвердительно ответили 37,3% участников опроса.