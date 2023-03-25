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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 395-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:31

Украина пока не может начать контрнаступление из-за нехватки боеприпасов и оружия, заявил президент Владимир Зеленский. Он охарактеризовал обстановку на востоке страны как тяжелую.

«Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров», — сказал Зеленский. «Мы пока не можем начать [контрнаступление]», — добавил он.

Вчера 21:08

В акватории Черного моря неподалеку от берегов Крыма пролетели крупный стратегический разведывательный самолет ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и два многоцелевых истребителя четвертого поколения Eurofighter Typhoon, следует из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Начало маршрута разведывательного самолета с позывным RRR7224 не указано, тем не менее на карте отмечено, что он сделал круг над побережьем Румынии, оттуда направился в Черное море, а затем повернул обратно. Дальнейший маршрут судна проходит через восточную Европу, в частности Словакию и Чехию.

Истребители с позывными DREAD011 и DREAD012 после пролета в Черном море направились в сторону Турции. Когда самолеты находились неподалеку от Крыма примерно в 18:15 — 18:30 мск, они некоторое время двигались с выключенными транспондерами.

Вчера 20:47

Правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс рассматривают «все варианты, чтобы избежать исполнения ордера» Международного уголовного суда на арест президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.

В январе посол республики Мзувукиле Макетука заявил о намерении ЮАР пригласить Путина на саммит БРИКС в августе 2023 года.

Вчера 20:29

Глава финской Ассоциации оборонной промышленности Эса Рауталинько заявил, что его страна не готова поставлять Украине истребители Hornet. По его словам, Хельсинки нуждается в этих самолетах, потому что первые F-35 на замену им появятся лишь в 2026 году, сообщает Yle.

Ранее сообщалось, что Киев попросил Хельсинки начать трехсторонние переговоры с США о поставке этих самолетов.

Вчера 19:56

Село Гордеевка в Курской области оказалось под обстрелом, сообщил губернатор Роман Старовойт. Населенный пункт обесточен.

Вчера 19:33

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что посетит Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Макрон уже анонсировал поездку в КНР в конце февраля, но о совместном визите тогда речи не было. «Теперь Китай должен помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она никогда не использовала химическое или ядерное оружие <...> и прекратила эту агрессию в качестве предварительного условия для переговоров», — заявлял президент Франции.

Вчера 19:20

Исполком УЕФА на ближайшем заседании обсудит вопрос о возможном отстранении сборной Белоруссии от отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом говорится в письме президента союза Александера Чеферина, направленного депутатам Европарламента, которое имеется в распоряжении немецкого телеканала ARD.

«УЕФА давно собирался обсудить ситуацию в Белоруссии на заседании нашего исполкома. УЕФА внимательно следит за тревожными событиями, о которых вы упомянули в своем письме. Решения, которые необходимо принять в этом отношении, входят в исключительную компетенцию исполнительного комитета», — написал Чеферин в письме, адресованном члену Европарламента Томашу Франковски.

Вчера 18:55

В Абхазии проходят совместные тактические учения подразделений армий Абхазии и России, говорится в сообщении Минобороны республики. Их целью в Сухуме называют боевое слаживание.

«По масштабам учения охватывают действия общевойсковых подразделений в обороне и наступлении, проводимые во взаимодействии с различными родами войск Вооруженных сил Республики Абхазия, и проводятся одновременно на всех полигонах, а также на незнакомых для войск участках местности», — сообщили в Минобороны.

К учениям помимо кадровых войск привлекут также «резервные формирования военного времени».

Вчера 18:20

Москва не обсуждала с Ереваном признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков изданию «Подъем».

Отвечая на вопрос, разъяснил ли Ереван свою позицию, Песков сказал: «Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами».

Вчера 18:13

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать «клуб мира» с Китаем для урегулирования конфликта на Украине. Как рассказал в интервью The Financial Times министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра, необходимо, чтобы группа стран объединилась для поисков необходимого решения.

Вчера 18:00

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в парламенте, что новой войны его страна не выдержит. «Для нас, Грузии, начало новой войны означает начало Третьей мировой войны. Страна не может позволить себе еще одну войну», — цитирует Гарибашвили Interpress.ge.

Вчера 17:48

Минфин США расширил санкции против Белоруссии. Под санкции попали в том числе БелАЗ и МАЗ. Также под ограничения попал самолет президента Александра Лукашенко Boeing 737.

Вчера 17:21

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что после передачи активов «Леруа Мерлен» от французской управляющей компании локальному менеджменту сеть продолжит работать и будет открывать новые магазины, сообщает ТАСС.

Вчера 17:09

Минтруда утвердило новый список профессий и должностей, на которых могут быть заняты те, кто решил проходить альтернативную гражданскую службу вместо военной. Всего в нем 149 пунктов, в их числе — санитар, швея, токарь, пекарь.

Вчера 17:00

Боевые действия привели к падению доходов половины жителей Украины, свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологами Центра Разумкова.

20,8% опрошенных заявили, что доходы их семей после 24 февраля 2022 года значительно уменьшились, 31,8% — что несколько уменьшились. Еще 35,6% респондентов ответили, что доходы не изменились, а 6% — что в той или иной степени выросли.

Опрос проводился с 22 февраля по 1 марта 2023 года. В исследовании приняли участие 2020 человек. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. При этом социологи оговариваются, что возможны дополнительные отклонения, связанные с вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Оценивая нынешнее материальное положение своих семей, 14,2% украинцев заявили, что еле сводят концы с концами (летом 2021 года таковых было 9,2%). Доля тех, кому денег хватает только на питание и приобретение необходимых недорогих вещей, выросла с 38,3 до 42%.

Прирост в бедных категориях произошел за счет тех, кто ранее говорил, что на жизнь им хватает, но покупка вещей длительного потребления (мебель, холодильник, телевизор) уже вызывает затруднения. А в этой категории с лета 2021-го произошло сокращение на 10 п.п. — с 43,8 до 33,7%. 

На вопрос, есть ли у вас родственники или близкие, которые погибли или были ранены в результате военных действий или обстрелов, утвердительно ответили 37,3% участников опроса.

Вчера 16:40
Вчера 16:20

Патрульные корабли ВМС Дании и Швеции находились в районе у газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года, за четыре дня до взрывов, пишет The Times.

По данным газеты, датский корабль P524 Nymfen 21 сентября направился в дальний район Балтийского моря, где отключил транспондер и в течение нескольких часов не обнаруживался международными системами. The Times отмечает, что корабль «впервые за много лет» обогнул остров Борнхольм, рядом с которым находятся газопроводы, и направился на северо-восток.

После того как Nymfen отключил транспондер, в район, где он находился, направился шведский корабль в сопровождении разведывательного самолета ВВС Швеции.

Вчера 16:01

Правительство Германии сообщило, что направило Украине новый пакет военной помощи. В него вошли:

  • три инженерные бронемашины Dachs (представляет собой бронеэкскаватор на шасси танка Leopard 1);
  • запчасти к танкам Leopard-2 и БМП Marder;
  • 70 пулеметов MG3;
  • 30 систем обнаружения дронов.
Вчера 15:36

Конституционный суд Армении признал соответствующим Основному закону страны признание задним числом юрисдикции Международного уголовного суда и соответствующих обязательств Еревана перед ним.

Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента опубликования.

Армения подписала Римский статут (договор о Международном уголовном суде, МУС) в 1999 году, но не ратифицировала его. В 2004 году Конституционный суд Армении признал договор противоречащим Основному закону.

С тех пор Конституция Армении поменялась дважды. Правительство страны в конце 2022 года одобрило проект закона о ратификации Римского статута и решило вновь обратиться за разъяснениями в Конституционный суд, отмечает Arminfo. Вместе с законопроектом правительство одобрило и декларацию о ретроактивном признании юрисдикции МУС.

Вчера 15:10

Российскую Leroy Merlin передадут локальному менеджменту, такое решение приняла владелец — французская группа ADEO. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Он подчеркнул, что смена владельца не повлияет на бизнес компании ни во взаимоотношениях с партнерами и клиентами, ни в том, что касается работы сотрудников. Все рабочие места будут сохранены, а компания продолжит работу в рабочем режиме, заверил собеседник.

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