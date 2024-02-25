Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 732-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Западные страны должны быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Такое мнение он выразил в колонке для The Times.
«Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов. Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — написал Сунак.
Средства ПВО около 20:00 мск сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Подпись президента США Билла Клинтона под Будапештским меморандумом ничего не стоила, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью The Times.
По его мнению, если Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, это станет сигналом другим странам, что единственный способ себя защитить — обзавестись ядерным оружием.
Заключенное в 1994 году соглашение предусматривало, что Киев отказывается от ядерного оружия, которое осталось у Украины после развала СССР, но получает взамен гарантии безопасности от Москвы, Лондона и Вашингтона. Помимо Клинтона документ подписали президент России Борис Ельцин, его украинский коллега Леонид Кучма, а также премьер Великобритании Джон Мейджор.
На территории НЛМК обезвредили части подавленного беспилотника, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано», — написал он в своем телеграм-канале.
Украина и Италия заключили соглашение о безопасности, сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с итальянским премьером Джорджией Мелони, которая посетила Киев в годовщину начала боевых действий.
Аналогичное соглашение Украина подписала с Канадой, премьер которой Джастин Трюдо также приехал в Киев 24 февраля.
Продолжение поставок оружия и боеприпасов Украине должно стать одним из приоритетов западных стран на фоне продолжающегося конфликта Москвы и Киева, говорится в статье глав МИД Великобритании и Польши Дэвида Кэмерона и Радослава Сикорского для Politico.
«Нам всем нужно прочесать наши запасы в поисках боекомплектов, срок годности которых приближается концу, большего количества оборудования времен СССР, таких систем, как ракеты большой дальности, и быстро доставить их на Украину», — считают министры. Они призвали западные государства нарастить расходы на оборону, что не только поможет Украине, но и создаст новые рабочие места.
При обстреле Ворошиловского района Донецка один человек погиб, еще один пострадал, сообщил мэр Алексей Кулемзин. Погибший — мужчина 1973 года рождения, пострадавшая — женщина 1955 года рождения.
Над Белгородской областью около 15:00 мск был сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны России.
Несколько банков предупредили правительство Великобритании о необходимости разработать правовые механизмы прежде чем приступать к конфискации замороженных активов России, чтобы затем использовать их для помощи Украине, передает Bloomberg.
Банкиры и юристы считают, что без должной подготовки и обоснований такой шаг приведет к потрясениям в финансовой системе, навредит репутации Лондона как мирового финансового центра и приведет к судебным разбирательствам.
Власти России предупреждали, что будут считать конфискацию активов воровством. В Кремле обещали оспорить в суде любую форму изъятия активов Москвы.
Странам НАТО следует рассмотреть введение обязательной службы в армии, так как это повысит обороноспособность Европы в случае нападения России, считает министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
«Это не замена профессиональной армии. Это усиление профессиональной армии», — отметил он.
Президент Владимир Путин заявлял, что для России нет смысла атаковать страны НАТО.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского в последние недели царит «довольно мрачная атмосфера разочарования» на фоне проблем с согласованием в конгрессе пакета помощи от США, пишет Politico со ссылкой на источник.
Вместе с тем собеседник издания отметил, что в Киеве все еще надеются на принятие законопроекта в конгрессе США о военной поддержке Украине в ближайшем будущем.
«Почти все убеждены, что помощь придет в ближайшее время, — приводит Politico слова источника, близкого к офису Зеленского.
Прокуроры расследуют более 50 уголовных дел, связанных с отправляемой Украине помощью, пока обвинений предъявлено не было, сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил в ответ на санкции мстить Западу «везде, где только можно».
По его словам, в России привыкли к ограничениям, но новые запреты направлены в том числе «против всего населения России» — к таким Медведев отнес включение в санкционные списки оператора карт «Мир» и девелоперов.
Медведев считает, что в ответ нужно создавать Западу трудности в экономике, «возбуждать общественное недовольство бездарной политикой западных властей», а также готовить и продвигать решения, «ущемляющие интересы западного мира».
«А также осуществлять на их территории иную активность, о которой не принято говорить публично. На войне как на войне», — заключил Медведев.
Чиновники в США и Европе исключают возможность заключения соглашения с Россией по Украине до американских президентских выборов в ноябре 2024 года, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Между странами Западной и Восточной Европы растет раскол из-за разногласий по вопросу поставок Украине артиллерийских снарядов и риска поражения ВСУ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По оценкам собеседников агентства в дипломатических кругах, если Россия победит Украину, страны Восточной Европы «не простят» страны Западной, и весь проект европейской интеграции, начавшийся с падением Берлинской стены, окажется под угрозой из-за «неизгладимого шрама». Правительства Западной Европы не понимают, что многие в восточной части континента больше никогда не будут им доверять, пояснил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.
Один европейский чиновник рассказал, что в случае победы России на фоне неспособности Европы нарастить поставки боеприпасов его страна откажется от оборонных контрактов с Францией, а предпочтет закупаться у США (даже при победе Дональда Трампа), Великобритании и стран Северной Европы, посчитав их более надежными союзниками.
В Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фод дер Ляйен. Она отметила, что Брюссель поддерживает Киев «больше, чем когда-либо».
«Финансово, экономически в военном плане, морально. Пока страна наконец не станет свободной», — написала она в Twitter.
Ночью над территорией Липецкой области перехватили два дрона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Около 4:00 мск он сообщал о пожаре в одном из цехов НЛМК. По словам главы региона, пострадавших нет, огонь потушен. Он добавил, что спецслужбы проверяют версию о падении беспилотника.
Пожар произошел в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — написал он в телеграм-канале.
Позже он уточнил, что ночью силы ПВО перехватили два украинских дрона в небе над регионом.
Сейм Латвии запретил ввоз в страну российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Исключение составит та продукция, которая предназначена для транзита в третьи страны.
Власти Никополя (Днепропетровская область) сообщили о повреждении в городе промышленного предприятия и повреждении линии электропередач.