Западные страны должны быть смелее в вопросе конфискации замороженных российских активов, считает премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Такое мнение он выразил в колонке для The Times.

«Мы должны быть смелее в конфискации сотен миллиардов замороженных российских активов. Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. А затем, вместе с G7, мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине», — написал Сунак.