Главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в «доукомплектовании» и поэтому мобилизация на Украине будет продолжена. Все военнообязанные украинцы младше 60 лет могут ждать повестку.

«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан», — заявил он.

По его словам, рейды в Киеве, во время которых выдают повестки, будут продолжаться. Выписать повестку могут в любом месте и в любое время суток.