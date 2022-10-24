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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 243-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:51

Главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в «доукомплектовании» и поэтому мобилизация на Украине будет продолжена. Все военнообязанные украинцы младше 60 лет могут ждать повестку.

«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан», — заявил он.

По его словам, рейды в Киеве, во время которых выдают повестки, будут продолжаться. Выписать повестку могут в любом месте и в любое время суток.

09:17

В Херсоне начинается формировании территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе, сообщила администрация региона.

«Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города», — говорится в сообщении.

09:01
Власти США и Европы, помогая Киеву, становятся «спонсорами и пособниками ядерного терроризма», поскольку украинские силы продолжают обстрелы инфраструктуры атомных электростанций и намерены создать «грязную бомбу», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

«Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу». Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — заявил Володин. 
08:17

Правительства США, Великобритании и Франции не доверяют информации России о намерении Украины применять «грязную бомбу» на своей территории, говорится в совместном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, глав МИД Франции Катрин Колонны и МИД Великобритании Джеймса Клеверли. 

«Наши страны ясно дали понять, что мы все отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир раскусит любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации», — предупредили министры.

Информацию о планах Украины применить «грязную бомбу» (либо маломощный ядерный заряд) распространило утром 23 октября государственное агентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах». 

08:02

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что Россия участвует в обсуждении параметров защитной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

«Договоренности о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, ее параметры находятся в процессе обсуждения», — сказал Рябков, отметив, что процесс согласования этих параметров с МАГАТЭ «не просто возможен, а необходим». 

Вчера 20:02

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с российским коллегой Сергеем Шойгу заявил, что Лондон готов содействовать Москве и Киеву в достижении соглашения о прекращении боевых действий.

При этом Уоллес отметил, что Британия продолжит помогать Украине. В Лондоне заявили, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Шойгу предупредил коллегу о возможной провокации с использованием «грязной бомбы» со стороны украинских сил, сообщили ранее в Минобороны России.

В ответ Уоллес предостерег коллегу от использования таких заявлений в качестве «предлога к дальнейшей эскалации», сообщили в Минобороны Великобритании.

Вчера 18:50

Военкор Семен Пегов ранен под Донецком, сообщает проект WarGonzo, основанный журналистом. Его госпитализировали в республиканский травматологический центр с ранением ноги, пишет ТАСС со ссылкой на медиков.

Вчера 18:34

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином, сообщило Минобороны. Стороны обсудили ситуацию на Украине.

Ранее Шойгу поговорил с главами Минобороны Франции, Турции и Великобритании. При этом каждом случае, как следует из сообщений российского оборонного ведомства, министр выразил коллегам «озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». В сообщении о разговоре с главой Пентагона «грязная бомба» не упоминается.

О подготовке провокаций с «грязной бомбой» Украиной ранее писало госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники». Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил изданию Liga.net, что сообщения о подготовке провокации с «грязной бомбой» являются «абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом».
 

Вчера 16:46

Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Британии Уоллесом. Российский министр рассказал коллеге о возможной провокации с «грязной бомбой» со стороны Украины.

Ранее аналогичные беседы Шойгу провел с министрами обороны Турции и Франции.

О подготовке провокаций с «грязной бомбой» Украиной ранее писало госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники». По слвоам собеседников агентства, целью провокации является обвинить Россию в использовании ядерного оружия.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил изданию Liga.net, что сообщения о подготовке провокации с «грязной бомбой» являются «абсолютным и совершенно предсказуемым абсурдом».

Вчера 15:58

Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram Фото:vvgladkov / Telegram

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что скорее всего обратится в правительство за помощью после обстрела Щебекино, в результате которого погибли два человека, еще 13 пострадали.

Поводом для просьбы к кабмину стал обстрел коммерческих помещений. По словам Гладкова, пострадали три торговых центра, из них два «фактически перестали существовать».

«При этом собственник объектов один. Что плохо? Имущество было не застраховано. На предприятие кредит. При собственнике ТЦ созвонился с руководством банка, договорились об отсрочке выплат по кредиту на год», — рассказал Гладков.

Он отметил, что деньги на восстановление квартир, домов и личного имущества выделяются из бюджета региона, но «здесь полностью коммерческая история», а потери «катастрофические».

«Скорее всего, буду обращаться за помощью в Правительство Российской Федерации. Сами мы уже эти объемы не сможем вытянуть. Администрация округа поможет собственнику с разборкой завалов и эти затраты возьмет на себя», — заявил глава региона.

Вчера 15:30

Российские военные, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают прибывать в Белоруссию, сообщило Минобороны соседнего государства.

«Напомним, решение о создании региональной группировки войск (сил) принято и реализуется исключительно в интересах усиления охраны и обороны Государственной границы Союзного государства на территории Беларуси и продиктовано это решение непрекращающейся активностью в приграничных с нами районах», — добавило оборонное ведомство Белоруссии.

Вчера 14:50

Главное из брифинга Минобороны России:

  • Российские силы отразили атаки армии Украины в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.
  • Военные продолжили наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины, все назначенные цели поражены.
  • В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с дизельным топливом для техники ВСУ. В Черкасской области уничтожен склад горючего со 100 тыс. т авиатоплива ВСУ.
Вчера 13:36

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с французским коллегой, сообщает российское оборонное ведомство. Стороны обсудили ситуацию на Украине, «которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации».

В частности, Шойгу выразил главе Минобороны Франции озабоченность по поводу возможных провокациях Украины с использованием «грязной бомбы».

Ранее о подготовке таких провокаций властями Украины писало госагентство «РИА Новости» со ссылкой на «заслуживающие доверия источники», официальный Киев эти сообщения пока не комментировал.

Вчера 13:12

Томским мобилизованным подарили гитару и флаги, их отправила мэрия города. Их передали в учебный центр, где мобилизованные проходят подготовку.

Вчера 12:44

«Громкие звуки» в Севастополе вызваны учениями мобилизованных на полигоне, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе.У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы. Сохраняем спокойствие!», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 12:06

В Курской области завершили строительство и укомплектование двух усиленных линий обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области. Третья линия будет готова до 5 ноября. Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию», — рассказал он.

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Вчера 11:52

Экс-президент Франции Николя Саркази заявил, что поддерживает решение нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона поддерживать диалог с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению Саркози, Париж должен сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.

Вчера 11:48
Над восстановлением пострадавшего после взрыва грузовика Крымского моста круглосуточно работают свыше 400 человек и 40 единиц техники, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в начале ноября должны стать известны сроки восстановления поврежденной железнодорожной части моста.
Вчера 11:17

Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов, сейчас на них устанавливают отечественные силовые установки, сообщил РБК представитель «Ростеха», комментируя задержание президента украинского предприятия «Мотор Сич», героя Украины Вячеслава Богуслаева, которого СБУ обвиняет в поставках Москве двигателей для военных вертолетов.

«Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — заявили в «Ростехе».

Близкий к «Ростеху» источник назвал задержание Богуслаева отражением «конфликта между местными элитами».

Вчера 09:49

СБУ подтвердила задержание президента завода «Мотор Сич», героя Украины Вячеслава Богуслаева. Также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.

Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о «коллаборационной деятельности» (ст. 111-1 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2). Руководство завода обвиняют в незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По версии СБУ, президент и глава департамента завода «действовали в сговоре» с представителями российской корпорации «Ростех» и наладили оптовые поставки авиадвигателей. Полученную продукцию, как утверждают в Киеве, «использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов», включая Ми-8 «Сапсан», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник».

Как заявили в СБУ, украинское предприятие поставляло технику подконтрольным организаторам схемы компаниям в странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, которые затем передавали двигатели России.

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Украина Россия Донбасс спецоперация
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