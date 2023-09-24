Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить укрытия в городе после жалоб на то, что некоторые из них были закрыты, когда власти объявляли об угрозе ракетного удара.

«Есть и человеческий фактор. Да, сейчас возникают точечные вопросы, где-то, например, ответственный, у которого ключи от подвала, уехал на выходные. Где-то старшие по дому решили при звуках тревоги оставаться в квартирах и не пошли открывать подвалы. Мы все эти вопросы решим. Поручил Евгению Сергеевичу Горлову начать обходы с УК по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями», — написал он в телеграм-канале.

Развожаев добавил, что благоустроить все временные укрытия невозможно, «на это нужны миллиарды». «Подчеркиваю, укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать», — сказал он.