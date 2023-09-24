Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 578-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украина предложила Польше механизм, при котором экспорт в последнюю «фактически осуществляется вручную», сказал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка.
«Каждый украинский экспортер должен сначала подать заявку в Минэкономики, а мы, в свою очередь, свяжемся с нашими польскими коллегами и оценим, приемлема ли данная продукция для польского рынка», — пояснил замминистра. Он выразил надежду, что «в течение нескольких дней или недель» сторонам удастся договориться.
Германия планирует поставить на Украину 50 надводных дронов, сообщается на сайте немецкого Минобороны.
Ведомство на этой неделе анонсировало пакет военной помощи Киеву на €400 млн. В него могут войти зенитные самоходные установки Gepard, ракеты средней дальности IRIS-T, 30 тыс. 155-миллиметровых снарядов, 480 противотанковых мин АТ2, 200 бронемашин MRAP и др.
Спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти в субботу изменил свое решение исключить $300 млн, предназначенных на обучение украинских военных, из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год, который начинается в стране 1 октября, пишет The Hill. Еще в пятницу Маккарти заявлял, что уберет средства на подготовку украинских военных из оборонного бюджета США.
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Пострадавших нет. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий: пробита кровля. Оперативные и аварийные службы работают на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
Президент США Джо Байден после нескольких месяцев обсуждений решил поставить Украине американские ракеты ATACMS большой дальности, но публично Вашингтон не объявил об этом, чтобы «не предупреждать русских», пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Рогозин, передает ТАСС. Среди первоочередных задач он назвал взятие под контроль территории региона
Заксобрание Запорожской области избрало Евгения Балицкого главой региона, ранее он был временно исполняющим обязанности.
С начала военной операции России на Украине около 3,5 тыс. мужчин призывного возраста попросили убежища в Германии, одобрены около 90 заявок от россиян. Об этом пишет RND со ссылкой на данные Федерального министерства внутренних дел.
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в телеграм-канале, что для него «честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии». Так он прокомментировал сообщения о том, что его уже назначили сенатором от Запорожья.
О назначении Рогозина сенатора ранее писал портал «Блокнот». Внести кандидатуру на пост сенатора от Запорожской области должен глава региона, руководящий субъектом Евгений Балицкий пока остается в статусе временно исполняющего обязанности.
В Севастополе временно закрыли парк Учкуевка, там нашли часть от сбитой ракеты, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Парк сейчас закрыли, территория оцеплена, ждут прибытия спецслужб», — написал он в своем телеграм-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проверить укрытия в городе после жалоб на то, что некоторые из них были закрыты, когда власти объявляли об угрозе ракетного удара.
«Есть и человеческий фактор. Да, сейчас возникают точечные вопросы, где-то, например, ответственный, у которого ключи от подвала, уехал на выходные. Где-то старшие по дому решили при звуках тревоги оставаться в квартирах и не пошли открывать подвалы. Мы все эти вопросы решим. Поручил Евгению Сергеевичу Горлову начать обходы с УК по временным укрытиям и разбираться со всеми ситуациями», — написал он в телеграм-канале.
Развожаев добавил, что благоустроить все временные укрытия невозможно, «на это нужны миллиарды». «Подчеркиваю, укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны, в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол. Это тоже нужно понимать. И принимать», — сказал он.
Американские танки Abrams необходимо применять в «очень специфических, хорошо продуманных операциях», заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
По его словам, в условиях обычного общевойскового боя эти танки «не проживут очень долго». Он пояснил, что на передовой сосредоточено большой количество артиллерии и переносных противотанковых средств.
Губернатор Севастополя объявил об отбое ракетной опасности.
В Севастополе снова объявлена ракетная и воздушная опасность, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе объявили «отбой ракетной опасности», сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Севастополе объявлена «ракетная опасность», сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он призвал жителей закрыть окна и не подходить к ним, укрыться в комнатах с несущими стенами, сев подальше от окна.
В Севастополе сработала система ПВО, сообщали губернатор Михаил Развожаев.
«Ракетные обломки упали в районе причала в районе Сухарной балки. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал он в своем телеграм-канале.
ВСУ использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе, об этом телеканалу Sky News сообщили в украинских ВВС. Украинская армия получила Storm Shadow от Великобритании весной этого года.
Канада ввела новые санкции против России. В список попали 42 человека и 22 организации.
Среди попавших под санкции граждан:
- глава Минтруда Антон Котяков;
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков (внук и тезка бывшего премьера);
- уполномоченные по правам ребенка в регионах Марина Ежова (Дагестан), Туйаара Васильева (Якутия), Андрей Степанов (Тюменская область), Людмила Низамова (ХМАО — Югра), Екатерина Сморода (Ульяновская область), Данило Трубицын (ЯНАО), а также уполномоченный по правам человека в ХМАО — Югре Наталья Стребкова;
- губернатор ХМАО — Югры Наталья Комарова;
- глава Мордовии Артем Здунов;
- гимнаст, начальник главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный;
- председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов;
- гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Среди попавших под санкции организаций — «Юнармия», «Молодая гвардия Единой России», «Движение первых», департамент образования и науки ХМАО — Югры, оборонные предприятия Ковровский механический завод и «Точмаш», экспертные центры «Валдай», Российский совет по международным делам, Совет по внешней и оборонной политике, МГИМО и ВШЭ, издания «Комсомольская правда» и «Взгляд», Российское географическое общество.
Россия считает западные санкции незаконными. Кремль подчеркивал, что ограничительные меры никогда не заставляли какие-либо страны меняют свою политику.
Пожар в штабе флота Черноморского флота после ракетного удара ВСУ локализован, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.