Правительство заложило на 2023 год повышение оплаты труда военнослужащих и силовиков на 10,5%, что превосходит планируемую индексацию для гражданских служащих, следует из материалов к проекту бюджета а ближайшую трехлетку, которые есть в распоряжении РБК.

Индексация в 10,5% коснется военных и «приравненных к ним лиц», то есть сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСО, ФСО, а также Службы внешней разведки.

Зарплаты работников федеральных государственных учреждений, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов, а также судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета планируется в 2023 году поднять на 5,5%, в 2024 и 2025 годах — на 4%.

С 2012 года лишь один раз зарплаты военных росли сильнее, чем у чиновников – в 2021-м, когда правительство пропустило ежегодную индексацию зарплат госслужащих в связи с бюджетной экономией в пандемию. Военным тогда подняли оклады на 3,7%.