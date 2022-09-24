Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 213-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Приложение картографического сервиса 2ГИС пропало из AppStore. В Google Play оно все еще доступно. Основным владельцем сервиса является Сбербанк, который приобрел 72% компании в 2020 году.
Правительство заложило на 2023 год повышение оплаты труда военнослужащих и силовиков на 10,5%, что превосходит планируемую индексацию для гражданских служащих, следует из материалов к проекту бюджета а ближайшую трехлетку, которые есть в распоряжении РБК.
- Индексация в 10,5% коснется военных и «приравненных к ним лиц», то есть сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСО, ФСО, а также Службы внешней разведки.
- Зарплаты работников федеральных государственных учреждений, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов, а также судей, прокурорских работников и сотрудников Следственного комитета планируется в 2023 году поднять на 5,5%, в 2024 и 2025 годах — на 4%.
С 2012 года лишь один раз зарплаты военных росли сильнее, чем у чиновников – в 2021-м, когда правительство пропустило ежегодную индексацию зарплат госслужащих в связи с бюджетной экономией в пандемию. Военным тогда подняли оклады на 3,7%.
Главное за ночь:
- Минцифры к 26 сентября опубликует рекомендуемый перечень специалистов, подходящих под критерии отсрочки от мобилизации. Ранее было объявлено, что это сотрудники ИТ, телеком-компаний и медиа.
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Помимо резервистов у России есть «колоссальный штат сотрудников» с хорошей физподготовкой и навыками владения оружием, напомнил глава Чечни Рамзан Кадыров. В качестве примера он привел МЧС, Федеральную службу судебных приставов, ФСБ и ФСО, Службу внешней разведки, ФСИТ, Федеральную таможенную службу, прокуратуру и Следственный комитет. «Вместе с силовыми и военными ведомствами — это примерно 5 млн человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесет любую западную армию. И резерв не понадобится», — заявил он.
Кадыров также обратился к тем, кто уклоняется от частичной мобилизации, назвав их «дармоедами, лентяями, тунеядцами, иждивенцами». Они, по его мнению, «никакой пользы никогда не принесут».
- США и Турция заявили, что не признают итоги референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.
- Украинские хакеры устроили DDoS-атаку на российскую платежную систему «Мир» и ее оператора — Национальную систему платежных карт, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке кибербезопасности. Злоумышленники рассчитывают вызвать перебои в прохождении платежей и работе терминалов.
- Венгрия продолжит выдавать россиянам визы, заявил глава МИ Петер Сийярто. Кроме того, Венгрия не даст согласие на включение в санкционные списки компаний, которые обеспечивают поставки энергии в страну. «Мы никогда не согласимся с включением «Росатома» или «Газпрома» в санкционный список», — сказал Сийярто.
Референдумы о вхождении в состав России проходят 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской области, которая контролируется российскими военными.
Венгрия не откажется от выдачи шенгенских виз россиянам, в том числе многократных, заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. «Есть ясная методология, как выдавать визы туристам из стран, с которыми нет соглашения об облегчении визового режима. <...> Конечно, мы продолжим выдавать визы в соответствии с процедурой», — сказал он в интервью ТАСС.
Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что референдумы в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях «полностью соответствуют международному праву».
По ее словам, голосование является «реализацией законных прав жителей этих территорий на самоопределение и организацию жизни в соответствии с собственными цивилизационными, культурными и религиозными традициями».
Захарова также назвала высказывания Жозепа Борреля, осудившего проведение референдумов, «абсолютно лишенным объективности и оторванным от реальности».
По предварительным данным, явка на референдуме в Запорожской области в первый день составила 20,52%, сообщил член ВГА Запорожья Владимир Рогов.
А ЦИК ДНР заявляет, что в республике проголосовали уже 23,64% жителей.
Рамзан Кадыров написал в телеграме «обращение к уклонистам». В своем посте глава Чечни назвал их «рабами» и «людьми второго сорта».
«Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав, и любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот. Но когда государству нужна твоя поддержка и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству и верный народу защитник. Ты обычный трус, раб своей заячьей души», — написал Кадыров.
Он подчеркнул, что никакие оправдания «не смоют этот позор», в том числе «сказки» про неприемлемость «идеи войны» или насилия. «Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику <...> Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта», — заявил он.
В Москве «для удобства горожан» откроют временные пункты мобилизации, сообщает агентство «Москва».
Временные пункты мобилизации появятся в:
- Дарвиновском музее;
- Театре Виктюка;
- Музее Москвы;
- Музее Героев России и Советского Союза.
«Также для удобства мобилизованных будет организован транспорт от зданий военкоматов, к которым они приписаны, до временных пунктов мобилизации», — сообщает агентство.
Явка в первый день референдума по вхождению ЛНР в состав России составила 21,97%, сообщает ЦИК республики.
В свою очередь, избирком Херсонской области отчитался о явке в 15,31%. «Явных нарушений» в ходе голосования комиссия не увидела.
Страны ЕС готовятся ввести новые санкции против России в ответ на частичную мобилизацию и референдумы на Донбассе. РБК Pro разобрался, какие направления российской экономики могут пострадать на этот раз.
Финская таможня зафиксировала резкий рост числа въехавших россиян: за последние два дня — 21 и 22 сентября в Финляндию через сухопутные границы въехали как минимум 15832 россиянин. Об этом сообщили РБК в Пограничном округе Юго-Восточной Финляндии.
Количество россиян, которые пересекли границу за день, в среднем в 1,5 раза больше, чем в предыдущие дни (5 436 человек 14 сентября, 5 728 — 15 сентября, 5 435 — 19 сентября, 5 701 — 20 сентября).
«Есть очередь до пограничной станции «Нуямаа». Последние несколько недель таких очередей не наблюдалось, но ситуация не стала более загруженной, чем до пандемии. Загружено больше, чем на прошлой неделе, но не слишком», — уточнили в пограничной охране Финляндии.
Финляндия в ближайшие дни запретит въезд и транзит для российских туристов. При этом будет разрешено посещение родственников в этой стране.
Таможенники зафиксировали рекордную с начала года очередь на границе России и Грузии. На пропускном пункте Верхний Ларс утром в пятницу, 23 сентября, выстроилась очередь из 1715 машин.
Поток машин на финской границе тоже вырос. Рекорды для этого года были зафиксированы 22 сентября в двух пунктах на границе с Финляндией: Торфяновка — 989 легковых автомобилей (предыдущий пик был 15 августа, 973 машины) и Брусничное — 890 (в предыдущий пик 21 августа границу пересекли 796 машин).
Любительский клуб «СтавропольАгроСоюз» не сможет продолжить участие в Кубке России из-за мобилизации трех футболистов команды. Об этом заявил главный тренер Кирилл Эйдельнант.
«Три наших футболиста уже в списки [на мобилизацию] попали. Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги 13 игроками. Это безумие. Не знаю, как это будет. У нас 4 октября игра. Как готовитmся, в каком режиме — я не представляю. Есть ребята с боевым опытом. Крайний защитник у нас на контракте [в армии] — сказал тренер «СтавропольАгроСоюза».
Повестки из военкомата, направленные через соцсети или мессенджеры, не имеют юридической силы и отсутствие реакции на них не влечет за собой никакой ответственности. Об этом РБК сообщили на горячей линии по мобилизации, организованной правительством.
«Нет, вам должны только лично предоставить повестку под роспись, повестка, присланная через телеграм, не несет юридической ценности», — сообщил оператор горячей линии.
Ранее читатели рассказали РБК о получении повесток через мессенджер телеграм от пользователя «Военный комиссариат».
Власти Финляндии приняли «принципиальное решение» об ограничении въезда россиян в страну, сообщила канцелярия президента страны.
Решение принято «на основании серьезного ущерба международному положению Финляндии», говорится в сообщении.