Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с днем независимости страны и пожелал, чтобы на украинской земле воцарился мир. В поздравлении говорится о чертах характера, которые объединяют украинцев и белорусов: трудолюбие, усердие, уважение к старшим и традициям, к культуре.

«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам», — говорится в поздравлении Лукашенко.