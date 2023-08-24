Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 547-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Причина приостановки не называется.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
Александр Лукашенко поздравил «братский украинский народ» с днем независимости страны и пожелал, чтобы на украинской земле воцарился мир. В поздравлении говорится о чертах характера, которые объединяют украинцев и белорусов: трудолюбие, усердие, уважение к старшим и традициям, к культуре.
«Получив независимость более трех десятилетий тому назад, обе страны выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего, ради которого мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона. Мы должны использовать ценность нашего соседства ради прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам», — говорится в поздравлении Лукашенко.
Венгрия вступит в переговоры по предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским «формуле мира». Об этом сообщила венгерский президент Каталин Новак.
Россия настаивает на признании «новых территориальных реалий», прекращении поставок на Украину оружия и нейтральном статусе соседней страны. В Кремле не раз заявляли, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом сейчас нет.
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что считает необходимым вернуться к переговорам о мирном урегулировании военного конфликта России и Украины.
По мнению Саркози, нужно перестать «говорить о покупке самолетов, боеприпасов, танков» для Киева; он также считает, что обсуждение возможного вступления Украины в НАТО обостряет ситуацию. «По моему мнению, мир и Европа танцуют на краю вулкана. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. Смертей было достаточно. Мне кажется, что путь дипломатии и дискуссии не использован до конца, и сейчас уместно им воспользоваться», — призывает Саркози.
Бывший французский лидер заявил, что необходимо найти решение, которое будет отвечать интересам Украины, и при этом учитывать, что «Россия никуда не денется».
В Брянской области под обстрел попал поселок Белая Березка, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его данным, пострадавших нет, в поселке перебои со светом.
Еще один беспилотник сбили над Брянской областью, сообщило Минобороны.
Система ПВО сбила беспилотник над территорией Козельского района Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Росавиация опубликовала список пассажиров, которые, по данным авиакомпании, были на борту самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ), разбившегося в Тверской области.
Среди них были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин. Также в списке значатся пассажиры:
- Сергей Пропустин;
- Евгений Макарян;
- Александр Тотмин;
- Валерий Чекалов;
- Николай Матусеев.
Минобороны России сообщило, что около 22:00 мск над территорией Брянской области средствами ПВО были уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа.
Член администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что бойцы ЧВК «Вагнер», с которыми он пообщался, подтверждают, что Евгений Пригожин погиб при крушении самолета в Тверской области. По его словам, вместе с Пригожиным погиб командир ЧВК Дмитрий Уткин.
Ксения Собчак в своем телеграм-канале также пишет, что, по данным ее источников, Пригожин был на борту. О гибели предпринимателя также пишет близкий к нему и к ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Самолет, в списке пассажиров которого, по данным Росавиации, был Евгений Пригожин, упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. Это северо-запад Тверской области, на полпути от Твери до Великого Новгорода. Расстояние до Москвы — около 300 км.
СК сообщил, что возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, следствие рассматривают различные версии крушения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие», технические неполадки и ошибку пилота. По данным Mash, Baza и SHOT, спецслужбы проверяют в том числе версию о теракте.
Главное, что известно о крушении самолета к этому часу, можно почитать здесь.
Росавиация сообщила, что в самолете Embraer, который разбился в Тверской области, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.
Начальник пресс-центра российской группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что в районе Урожайного уничтожено три пункта временной дислокации ВСУ, пресечена эвакуация подбитой техники. Помимо этого, артиллерией нанесен удар по опорному пункту северо-восточнее Никольского, а также несколько пикапов в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки.
Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, отверг идею переброски войск с восточного фланга на южное направление. По его мнению, через два дня после этого российские подразделения возьмут Славянск и Краматорск, а затем двинутся на Павлоград и Днепр.
Военное командование Украины хочет расширить охват мобилизации, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на форуме «Крымская платформа».
«Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать. Больше пока ничего не могу вам сказать», — сказал глава государства.
Канада вводит санкции против четырех физических лиц и 29 организаций из России, связанных с вооруженными силами, ядерной сферой, промышленностью и финансами. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо, выступая по видеосвязи на украинском форуме «Крымская платформа».
Он не уточнил, против кого именно вводятся санкции, но отметил, что принимаемые меры призваны убедить Россию покинуть территорию Украины.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе простились с двумя воинами. Младший сержант Артем Старчиков погиб в Работино. «Благодаря его решительным действиям удалось спасти девять человек, но сам он получил смертельное ранение», — написал Развожаев. Снайпер стрелкового отделения сержант Иван Кужекин также погиб в боях за Работино.
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в ходе разговора Владимир Путин ему подтвердил, что «Россия еще ничего не начинала». «Осенью будет очень много интересного», — сказал он.
Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram, что российским подразделениям на Запорожском направлении удалось «отдавить противника» на северо-восток поселка Работино.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки украинских беспилотников на Москву и другие регионы России являются «преступными действиями неонацистского киевского режима»: «Мы не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты таких беспилотников. В этом контексте уместно напомнить о зафиксированном накануне над Черным морем полете двух разведывательно-ударных беспилотников США MQ-9 Reaper и оперативно-тактического беспилотника ТВ2 Bayraktar производства Турции, осуществлявших сбор таких данных в районе Крымского полуострова».