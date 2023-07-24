Президентская библиотека 42-го президента США Билла Клинтона рассекретила письмо, отправленное ему в апреле 1994 года 37-м американским лидером Ричардом Никсом. В нем политик предупредил Клинтона о риске потери власти первым президентом России Борисом Ельциным и заявил о «взрывоопасной ситуации» на Украине.

Никсон писал, что после декабрьских выборов (в конце 1993 года в России избирали Госдуму, больше всех набрала ЛДПР — 22%, поддерживающий президента «Выбор России» — 15%, КПРФ — 12%) Ельцин «стал другим человеком».



«Его запои становятся более продолжительными, а периоды депрессии — более частыми. Наиболее вызывает беспокойство то, что он больше не может выполнять свои обязательства перед вами и другими западными лидерами во все более антиамериканской обстановке в Думе и в стране», — писал экс-президент США.

Отдельно в своем письме Никсон упоминает ситуацию на Украине, называя ее «взрывоопасной». «Если этому позволить выйти из-под контроля, то Босния [речь идет о межэтническом вооруженном конфликте в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 гг.] покажется нам утренником в детском саду», — писал он.