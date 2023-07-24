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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 516-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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07:58

Беспилотники ВСУ атаковали Крым, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — написал он в своем телеграм-канале.

07:21

Что известно об атаке дронов в Москве к 7:00:

  • Два беспилотника атаковали столицу около 4:00 мск. Удары пришлись на нежилые здания — дом № 17 на Комсомольском проспекте и бизнес-центр на проспекте Лихачева.
  • Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
  • Минобороны сообщило, что два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали.
  • Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто.
Вчера 21:19

Украинские подразделения теряют на минных полях «очень много» саперов, некоторые военные выражают мнение, что достигнутое продвижение не стоит потраченных человеческих ресурсов и техники, пишет Kyiv Post.

Вчера 20:04

В Курской области под обстрел опять попал поселок Тёткино, повреждены крыши двух домов, сообщил губернатор Роман Старовойт. Обстрелян и другой поселок — Краснооктябрьский. Он обесточен.

Вчера 19:11

Украина получит американские истребители F-16, но даже если решение об этом было бы принято завтра, то передача самолетов и начало их применение Киевом заняли бы месяцы, заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Вчера 18:44

Следующая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пройти в конце июля и продлиться до середины августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, форсируя Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию.

Вчера 18:28

Президентская библиотека 42-го президента США Билла Клинтона рассекретила письмо, отправленное ему в апреле 1994 года 37-м американским лидером Ричардом Никсом. В нем политик предупредил Клинтона о риске потери власти первым президентом России Борисом Ельциным и заявил о «взрывоопасной ситуации» на Украине.

Никсон писал, что после декабрьских выборов (в конце 1993 года в России избирали Госдуму, больше всех набрала ЛДПР — 22%, поддерживающий президента «Выбор России» — 15%, КПРФ — 12%) Ельцин «стал другим человеком».

«Его запои становятся более продолжительными, а периоды депрессии — более частыми. Наиболее вызывает беспокойство то, что он больше не может выполнять свои обязательства перед вами и другими западными лидерами во все более антиамериканской обстановке в Думе и в стране», — писал экс-президент США.

Отдельно в своем письме Никсон упоминает ситуацию на Украине, называя ее «взрывоопасной». «Если этому позволить выйти из-под контроля, то Босния [речь идет о межэтническом вооруженном конфликте в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 гг.] покажется нам утренником в детском саду», — писал он.

Вчера 17:43

Италия предложила Украине помощь в восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе и других поврежденных объектов архитектурного наследия на Украине, говорится в заявлении Рима.

Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Городской совет сообщил о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора. Минобороны России заявило, что не наносило ударов по району, в котором расположен собор, а его повреждение объяснило тем, что, вероятно, в него попала украинская ракета «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО»

Вчера 17:09

В Брянской области под обстрел ВСУ попал поселок Полевые Новоселки, сообщил губернатор Александр Богомаз. Поселок расположен рядом с границей с Украиной. Поврежден один жилой дом, свет пропал в этом поселке и селе Павловичи.

Вчера 16:53

Украина не получила четких заявлений о приглашении в НАТО на саммите в Вильнюсе (проходил 11–12 июля) из-за позиции Германии и давления Берлина на Белый дом, однако смогла добиться незначительных изменений в итоговом коммюнике, сообщили источники Newsweek. По данным журнала, в преддверии саммита в Вильнюсе решение не приглашать Украину в альянс было уже принято, однако Киев настаивал, чтобы в итоговое коммюнике добавили строчку о том, что «помощь, которая оказывается и будет оказываться Украине, не является заменой членства». 

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в итоге согласились внести изменения в коммюнике, однако в США высказались против идеи, отметив, что для них это «красная черта». Newsweek пишет, что при этом немцы подталкивали администрацию Джо Байдена не соглашаться на эту формулировку, хотя и говорили представителям Киева, что она их устраивает.

Москва требовала от стран НАТО отказа от продвижения альянса на восток, в том числе за счет Украины.

Вчера 16:02

Одесская областная администрация выступила против идеи национализации здания российского консульства, сочтя ее нецелесообразной. Депутат городского совета Петр Обухов говорил, что он вместе с коллегами обращался к кабинету министров с просьбой национализировать российское консульство. Правительство перенаправило решение вопроса к областной администрации.

Российское консульство в Одессе расположено на Гагаринском плато, 14.

Вчера 15:01

Заседание совета Украина — НАТО пройдет в среду, 26 июля, на нем будет обсуждаться вывоз украинского зерна. Цель — «проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», сообщила официальный представитель блока Оана Лунгеску. Она уточнила, что совет пройдет на уровне послов.

Вчера 14:38

Когда Украина начала контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева не было достаточного количества оружия и снарядов, но надеялись, что мужество и находчивость украинцев возобладают, пишет газета The Wall Street Journal. Однако этого не произошло.

Вооруженные силы Украины рискуют зайти в тупик, растратив свои силы без существенных сдвигов. Поскольку вероятность какого-либо крупного прорыва Киева в этом году снижается, перед Вашингтоном и его союзниками встает перспектива затяжных боев, что потребует больших средств, пишет издание.

Вчера 12:46

Президент Белоруссии пообещал показать Путину карту «о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства». Одна из польских бригад расположена в 40 км от Бреста, заявил Лукашенко. «Стояли километров 500, перебросили на 40 километров», — добавил он.

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Вчера 12:34

Лукашенко заявил, что «нам неприемлемо» расчленение Украины и передача ее западных земель Польше. «И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», — сказал он на встрече с Путиным.

Вчера 12:26

Путин заявил, что потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления превысили 26 тыс. человек. До этого Лукашенко сказал, что только за один бой было уничтожено более 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley.

Вчера 12:11

Лукашенко на встрече с Путиным:

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих».

Вчера 11:54

Спасо-Преображенский храм в Одессе был разрушен, вероятнее всего, в результате падения украинской зенитной управляемой ракеты «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО», заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что все объекты, по которым наносились удары ночью 23 июля, были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса».

Вчера 11:46

Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Лукашенко заявил, что «контрнаступления нет», на что Путин ответил, что «оно есть, но оно провалилось».

Вчера 11:13

Вооруженные силы России нанесли ночью удар оружием большой дальности по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы, заявили в Министерстве обороны России. Там добавили, что на объектах, по которым были нанесены удары, находились иностранные наемники.

Все цели были уничтожены, говорится в сообщении.

Также в сводке Минобороны сообщило, что ВСУ приняли попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в сообщении они названы безуспешными.

На Донецком направлении потери ВСУ оцениваются в размере до 370 человек, на Крансолиманском — более 130 человек, на Южно-Донецком и Запорожском — свыше 160 человек, на Купянском — до 30 человек, на Херсонском — до 60-ти.

За сутки российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Запорожской области, ЛНР и ДНР. В Запорожской области также уничтожен склад горючего 33-й механизированный бригады ВСУ.

У Веролюбовки в ДНР сбит украинский Су-25.

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