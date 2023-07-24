Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 516-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Беспилотники ВСУ атаковали Крым, есть попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — написал он в своем телеграм-канале.
Что известно об атаке дронов в Москве к 7:00:
- Два беспилотника атаковали столицу около 4:00 мск. Удары пришлись на нежилые здания — дом № 17 на Комсомольском проспекте и бизнес-центр на проспекте Лихачева.
- Пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Минобороны сообщило, что два дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали.
- Движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева перекрыто.
Украинские подразделения теряют на минных полях «очень много» саперов, некоторые военные выражают мнение, что достигнутое продвижение не стоит потраченных человеческих ресурсов и техники, пишет Kyiv Post.
В Курской области под обстрел опять попал поселок Тёткино, повреждены крыши двух домов, сообщил губернатор Роман Старовойт. Обстрелян и другой поселок — Краснооктябрьский. Он обесточен.
Украина получит американские истребители F-16, но даже если решение об этом было бы принято завтра, то передача самолетов и начало их применение Киевом заняли бы месяцы, заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.
Следующая фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) может пройти в конце июля и продлиться до середины августа, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, ВСУ могут попытаться открыть вторую линию фронта, форсируя Днепр в районе Никополя Днепропетровской области в сторону Энергодара, чтобы захватить Запорожскую атомную электростанцию.
Президентская библиотека 42-го президента США Билла Клинтона рассекретила письмо, отправленное ему в апреле 1994 года 37-м американским лидером Ричардом Никсом. В нем политик предупредил Клинтона о риске потери власти первым президентом России Борисом Ельциным и заявил о «взрывоопасной ситуации» на Украине.
Никсон писал, что после декабрьских выборов (в конце 1993 года в России избирали Госдуму, больше всех набрала ЛДПР — 22%, поддерживающий президента «Выбор России» — 15%, КПРФ — 12%) Ельцин «стал другим человеком».
«Его запои становятся более продолжительными, а периоды депрессии — более частыми. Наиболее вызывает беспокойство то, что он больше не может выполнять свои обязательства перед вами и другими западными лидерами во все более антиамериканской обстановке в Думе и в стране», — писал экс-президент США.
Отдельно в своем письме Никсон упоминает ситуацию на Украине, называя ее «взрывоопасной». «Если этому позволить выйти из-под контроля, то Босния [речь идет о межэтническом вооруженном конфликте в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 гг.] покажется нам утренником в детском саду», — писал он.
Италия предложила Украине помощь в восстановлении Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе и других поврежденных объектов архитектурного наследия на Украине, говорится в заявлении Рима.
Минувшей ночью в Одессе дважды объявлялась воздушная тревога. Городской совет сообщил о повреждении Спасо-Преображенского кафедрального собора. Минобороны России заявило, что не наносило ударов по району, в котором расположен собор, а его повреждение объяснило тем, что, вероятно, в него попала украинская ракета «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО»
В Брянской области под обстрел ВСУ попал поселок Полевые Новоселки, сообщил губернатор Александр Богомаз. Поселок расположен рядом с границей с Украиной. Поврежден один жилой дом, свет пропал в этом поселке и селе Павловичи.
Украина не получила четких заявлений о приглашении в НАТО на саммите в Вильнюсе (проходил 11–12 июля) из-за позиции Германии и давления Берлина на Белый дом, однако смогла добиться незначительных изменений в итоговом коммюнике, сообщили источники Newsweek. По данным журнала, в преддверии саммита в Вильнюсе решение не приглашать Украину в альянс было уже принято, однако Киев настаивал, чтобы в итоговое коммюнике добавили строчку о том, что «помощь, которая оказывается и будет оказываться Украине, не является заменой членства».
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в итоге согласились внести изменения в коммюнике, однако в США высказались против идеи, отметив, что для них это «красная черта». Newsweek пишет, что при этом немцы подталкивали администрацию Джо Байдена не соглашаться на эту формулировку, хотя и говорили представителям Киева, что она их устраивает.
Москва требовала от стран НАТО отказа от продвижения альянса на восток, в том числе за счет Украины.
Одесская областная администрация выступила против идеи национализации здания российского консульства, сочтя ее нецелесообразной. Депутат городского совета Петр Обухов говорил, что он вместе с коллегами обращался к кабинету министров с просьбой национализировать российское консульство. Правительство перенаправило решение вопроса к областной администрации.
Российское консульство в Одессе расположено на Гагаринском плато, 14.
Заседание совета Украина — НАТО пройдет в среду, 26 июля, на нем будет обсуждаться вывоз украинского зерна. Цель — «проконсультироваться о последних событиях и обсудить транспортировку украинского зерна через Черное море», сообщила официальный представитель блока Оана Лунгеску. Она уточнила, что совет пройдет на уровне послов.
Когда Украина начала контрнаступление, западные военные чиновники знали, что у Киева не было достаточного количества оружия и снарядов, но надеялись, что мужество и находчивость украинцев возобладают, пишет газета The Wall Street Journal. Однако этого не произошло.
Вооруженные силы Украины рискуют зайти в тупик, растратив свои силы без существенных сдвигов. Поскольку вероятность какого-либо крупного прорыва Киева в этом году снижается, перед Вашингтоном и его союзниками встает перспектива затяжных боев, что потребует больших средств, пишет издание.
Президент Белоруссии пообещал показать Путину карту «о переброске вооруженных сил Польши к границам Союзного государства». Одна из польских бригад расположена в 40 км от Бреста, заявил Лукашенко. «Стояли километров 500, перебросили на 40 километров», — добавил он.
Лукашенко заявил, что «нам неприемлемо» расчленение Украины и передача ее западных земель Польше. «И, если нужно будет западному населению Украины, мы, конечно, будем их поддерживать. Я прошу, чтобы вы обсудили и продумали этот вопрос», — сказал он на встрече с Путиным.
Путин заявил, что потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления превысили 26 тыс. человек. До этого Лукашенко сказал, что только за один бой было уничтожено более 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley.
Лукашенко на встрече с Путиным:
«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».
«Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих».
Спасо-Преображенский храм в Одессе был разрушен, вероятнее всего, в результате падения украинской зенитной управляемой ракеты «в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО», заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что все объекты, по которым наносились удары ночью 23 июля, были расположены «на безопасной дистанции от храмового комплекса».
Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Лукашенко заявил, что «контрнаступления нет», на что Путин ответил, что «оно есть, но оно провалилось».
Вооруженные силы России нанесли ночью удар оружием большой дальности по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров, а также по местам их изготовления в районе Одессы, заявили в Министерстве обороны России. Там добавили, что на объектах, по которым были нанесены удары, находились иностранные наемники.
Все цели были уничтожены, говорится в сообщении.
Также в сводке Минобороны сообщило, что ВСУ приняли попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, в сообщении они названы безуспешными.
На Донецком направлении потери ВСУ оцениваются в размере до 370 человек, на Крансолиманском — более 130 человек, на Южно-Донецком и Запорожском — свыше 160 человек, на Купянском — до 30 человек, на Херсонском — до 60-ти.
За сутки российские войска нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Запорожской области, ЛНР и ДНР. В Запорожской области также уничтожен склад горючего 33-й механизированный бригады ВСУ.
У Веролюбовки в ДНР сбит украинский Су-25.