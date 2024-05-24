Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 821-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ПВО минувшей ночью сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
Также авиация уничтожила три безэкипажных катера в Черном море, которые двигались в сторону Крыма, добавили в министерстве.
Ночью глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что дрон был сбит над Погарским районом области, пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в июньской встрече лидеров G7 в Италии, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Впервые Зеленский поучаствовал во встрече «Большой семерки» в мае прошлого года, когда она проводилась в Японии.
Переговоры России и США необходимы для урегулирования конфликта на Украине и для всей европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Конфликт Москвы и Киева — не просто противостояние двух стран, за Украиной стоит весь Запад, считает Орбан. По его словам, на украинской территории западные страны ведут войну против России. Боевые действия на Украине движутся к эскалации, считает венгерский премьер.
Первая группа украинских летчиков завершила обучение управлению американскими истребителями F-16 в штате Аризона. Об этом Politico сообщила пресс-секретарь Национальной гвардии Аризоны капитан Эрин Ханниган.
Пилоты проходили подготовку на 162-й базе американских ВВС в Тусоне. Количество украинских военных, проходивших обучение на базе, капитан не назвала «из соображений безопасности». Окончание обучения является решающим шагом на пути к выводу F-16 в небо Украины, подчеркнула Ханниган.
Ученые и политики из Европы в преддверии июньских выборов в Европарламент призвали к немедленным переговорам по Украине. Их письмо опубликовала газета Corriere della Sera.
Решение конфликта Москвы и Киева должно начаться с соглашения о прекращении огня и поставок оружия, говорится в обращении. По мнению подписантов, стороны могут проводить переговоры напрямую или через посредников — в письме названа Турция.
Письмо, в частности, подписали:
- экс-депутат Европарламента Лучана Кастеллина;
- бывший генсек Международного бюро мира Колин Арчер;
- директор отдела социальных наук Центра научных исследований Франции Михаэль Леви;
- профессор международных отношений Университета Хельсинки Хейкки Патомяки;
- профессор социологии Института социсследований Макса Планка Вольфганг Стрик.
Погибшие при ракетном обстреле в Симферопольском районе Крыма были строителями, сказал «Известиям» местный житель.
«Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства — им прямо под ноги прилет был», — сообщил Николай Удовиченко.
Мужчина находился дома во время атаки и вышел на улицу, когда услышал хлопок. По словам Удовиченко, у соседей от удара вылетели окна.
В Симферопольском районе Крыма двое прохожих погибли в результате ракетного обстрела ВСУ, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале.
«В районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС», — добавил Аксенов, попросив жителей сохранять спокойствие.
В Харькове раздались несколько взрывов, сообщил в телеграм-канале мэр Игорь Терехов. Спустя несколько минут он сообщил о повторных взрывах.
Суд заочно приговорил экономиста Константина Сонина (признал Минюстом иноагентом) к восьми с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в распространении фейков о российской армии.
Сонин — бывший проректор ВШЭ и профессор Чикагского университета. Дело о фейках против него завели в марте прошлого года. Из России экономист уехал в 2015 году.
Командующего 20-й армией Сухраба Ахмедова вывели в распоряжение, сообщил источник РБК, знакомый с кадровым решением.
Ранее о снятии с должности Ахмедова и выводе в распоряжение сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
Польша усиливает безопасность аэропорта Жешув-Ясёнка, через который проходят поставки военной помощи Украине, сообщил глава МВД страны Томаш Семоняк.
Аэропорт находится менее чем в 100 км от границы с Украиной. Через него проходит до 90% западной военной техники, направляемой ВСУ. Аэропорт также стал основным пунктом остановки иностранных чиновников, посещающих Украину.
«Мы столкнулись с иностранным государством, которое совершает враждебные <...> действия на территории Польши», — заявил Семоняк. Как именно усиливают меры безопасности в аэропорту, он не уточнил.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об авиационной опасности в регионе.
Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила агентству ТАСС, что высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская», снабжающая электростанцию, снова включена.
Источник агентства ТАСС в силовых структурах сообщил, что в результате сегодняшнего удара на станции Люботин в Харьковской области был поражен железнодорожный состав с десятью танками. Еще один удар был нанесен в районе спортивного аэродрома, где тренировались операторы беспилотников.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о том, что удары были нанесены по Харькове и Дергачам. Об их последствиях он не уточнил.
Украинский дрон-камикадзе атаковал школу в селе Безымено в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате взрыва никто из жителей не пострадал — детей и взрослых в здании не было, в селе введен удаленный формат обучения.
У здания повреждена кровля и выбиты окна на двух этажах, также выбито окно в одной квартире соседнего многоквартирного дома.
Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Татарстаном.
Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1700 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, две САУ М109 Paladin, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация», три боевые машины РСЗО «Град», станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Минобороны сообщило о следующих изменениях на различных направлениях:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Константиновки и Гранова, отражены две контратаки в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Ивановка, Новосадовое, отражены четыре контратаки в районах Нововодяного, Белогоровки и Григоровки;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Раздоловка, Часов Яр;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Семеновки и Новгородского, отражены пять контратак в районах Очеретино, Соловьево и Уманского;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удар по позициям бригады ВСУ в районе Макаровки;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Веселого и Работино.