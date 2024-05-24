ПВО минувшей ночью сбила три ракеты ATACMS над Крымом и два беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

Также авиация уничтожила три безэкипажных катера в Черном море, которые двигались в сторону Крыма, добавили в министерстве.

Ночью глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что дрон был сбит над Погарским районом области, пострадавших и разрушений, по его словам, нет.