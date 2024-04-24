Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 790-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В течение минувшей ночи в российских регионах сбили восемь беспилотников: три в Курской, по два — в Белгородской и Воронежской и один — в Смоленской области, сообщили в Минобороны.
Сенат конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $60,64 млрд на военную помощь Украине. Документ поддержали 75 сенаторов, 17 — выступили против. Ранее билль одобрила палата представителей.
Президент США Джо Байден пообещал уже сегодня подписать документ, чтобы отправка военной помощи Киеву могла начаться на этой неделе.
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил благодарность американским конгрессменам за одобрение законопроекта о помощи Киеву.
Великобритания согласовала кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины, он вступит в должность в ближайшие несколько недель, сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В Воронежской области в ночь на 24 апреля сбили четыре беспилотника, сообщал губернатор Александр Гусев, один из дронов уничтожили в пригороде Воронежа.
Этой же ночью беспилотник упал в промзоне в Липецке, говорил губернатор области Игорь Артамонов.
Пожары возникли на топливно-энергетических объектах Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщал губернатор Василий Анохин. Утром глава региона сказал, что жертв и пострадавших нет.
В течение 23 апреля несколько населенных пунктов в Курской области попали под обстрел со стороны Украины, удары были нанесены по поселкам Теткино и Новый Путь, а также по деревням Елизаветовка и Успеновка, селу Горналь, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Накануне вечером беспилотник был сбит Белгородской области, сообщали в Минобороны. Губернатор Вячеслав Гладков позже сообщил, что средства ПВО сбили дрон в Чернянском районе, в селе Волконовка повреждена кровля и выбиты окна в частном доме.
Накануне вечером взрывы прозвучали в Днепре, писало «Суспильне», в ночь на 24 апреля они также прогремели в Николаеве, сообщала «Страна». В Харькове после взрывов оказался поврежден газопровод, перекрывали снабжение в одном из микрорайонов, говорил мэр Игорь Терехов.
Утром взрывы прогремели в Одессе, передают ТСН, «Суспільне» и «Страна». В городе объявили воздушную тревогу, жителей попросили пройти в укрытия, заявил глава областной администрации Олег Кипер. В некоторых районах пропал свет, сообщил «24 канал».
Ракетная опасность объявлена в Курске.
Ранее беспилотники сбили над Воронежской и Белгородской областями.
Полномасштабные бои в Донбассе развиваются не в пользу Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — сказал Кирби.
Губернатор Гладков сообщил о повторной атаке беспилотника на город Шебекино.
«В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, загорелся легковой автомобиль. Еще три машины посечены осколками. В многоквартирном доме выбиты окна в двух квартирах», — написал белгородский губернатор в телеграм-канале.
Главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская оштрафована на 30 тыс. руб. по делу о дискредитации армии России, сообщила РБК глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Такое решение принял Дзержинский районный суд.
Журналистка опубликовала в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором, как заявили в суде, содержалась информация, дискредитирующая использование вооруженных сил.
Как уточняет телеканал «78», театральный критик в интернете критиковала власти России, выражала поддержку украинскому народу и людям, признанным в России иностранными агентами.
Трое мужчин пострадали в Шебекино из-за сдетонировавшего дрона-камикадзе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов размещать ядерное оружие в Польше. О готовности принять американское ядерное оружие ранее заявлял польский президент Анджей Дуда.
Агентство Reuters сообщило, что общая стоимость первого после перерыва пакета военной помощи Украине со стороны США составит $1 млрд.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве в городе на фоне сигнала воздушной тревоги.
Минобороны сообщило, что около 15.20 мск дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1000 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, две САУ «Гвоздика», САУ Caesar.
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли удар по позициям бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы;
- подразделения группировки «Юг» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Парасковиевка, Острое;
- подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак в районах населенных пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи, Семеновка;
- подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, Водяное, Урожайное;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Берислав, Золотая Балка.
Несколько участников группы «Би-2» вместе с членами семьи подали документы на молдавское гражданство, рассказал руководитель офиса президента страны Адриан Бэлуцел.
Имена конкретных музыкантов, подавших прошение, он не назвал.
Бэлуцел заявил, что страна готова помогать тем, «кто выступает за мир». Проблемы у группы «Би-2» начались после того, как музыканты выступили против военной операции России на Украине, отметил он.
Минобороны заявило, что российская ПВО за сутки сбила 104 украинских беспилотника.