В Воронежской области в ночь на 24 апреля сбили четыре беспилотника, сообщал губернатор Александр Гусев, один из дронов уничтожили в пригороде Воронежа.

Этой же ночью беспилотник упал в промзоне в Липецке, говорил губернатор области Игорь Артамонов.

Пожары возникли на топливно-энергетических объектах Смоленской области в результате атаки украинских беспилотников, сообщал губернатор Василий Анохин. Утром глава региона сказал, что жертв и пострадавших нет.