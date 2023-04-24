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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 425-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:45

В Подмосковье нашли упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Он был обнаружен недалеко от садового товарищества в Богородском округе.

SHOT сообщает, что речь идет о дроне UJ-22 Airborn украинского производства у которого закончилось топливо. Внутри находилось 30 брикетов взрывчатки C4 массой по 570 граммов.

07:40

Румыния с 00:00 понедельника (совпадает с московским) начала опломбировывать украинские транзитные грузы с сельскохозяйственной продукцией. Такое решение было принято по итогам встречи министра сельского хозяйства Украины Николая Сольского и его румынского коллеги Петре Дая.

Евросоюз в 2022 году ввел беспошлинный режим на ввоз украинской сельхозпродукции. Но в апреле страны Восточной Европы начали жаловаться, что поставки украинского зерна и другой сельхозпродукции угрожают местным фермерам.

07:17

Украина не станет отказываться от удержания Артемовска (укр. — Бахмут), поскольку потеря этого города может открыть российским войскам плацдарм для наступления. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, ситуация в городе остается сложной для ВСУ, однако военные не намерены отступать. «Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это поможет [России] расширить фронт», — подчеркнул Зеленский. 

07:13
Ночью надводные морские беспилотники атаковали Севастополь. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, а второй взорвался сам. Флот находится в состоянии боевой готовности.
Вчера 20:42

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке бойцов 94-го полка 46-й отдельной бригады ооперативного назначения Росгвардии в зону проведения военной операции на Украине.

Для них приобрели 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов».

Вчера 17:24

Главным препятствием для контрнаступления Украины сейчас является дождливая погода, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По его словам, может пройти еще месяц, прежде чем можно будет говорить о реальном контрнаступлении.

Дождливая погода затрудняет переброску тяжелой техники. Если погода улучшится, то наступление может начаться раньше.

Вчера 14:58

Илон Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн. Так он ответил писателю Стивену Кингу, предложившему отдать подаренную синюю галку в Twitter украинскому благотворительному фонду.

Кинг отметил, что галка, которую теперь дают платным подписчикам соцсети, стоит всего $8. «Так что наверное мистер Маск может немного добавить», — написал он.

«Я пожертвовал Украине $100 млн, а сколько пожертвовали вы?», — спросил в ответ Маск, прикрепив к сообщению пост главы министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который в прошлом году благодарил бизнесмена за поставленные Киеву системы спутниковой связи Starlink.

Вчера 14:15

Если страны G7 введут полный запрет на экспорт товаров в Россию, Москва ответит прекращением импорта товаров по наиболее чувствительным для G7 категориям, а зерновая сделка будет завершена, написал в своем-телеграм канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям. В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются. Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове — лишь м'яке жовто-блакитне гівно», — заявил Медведев.

Вчера 14:08

Село Муром в Белгородской области вновь подверглось обстрелу, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть разрушения в трех частных домовладениях: выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Все оперативные службы находятся на месте. Подомовой обход продолжается», — рассказал он.

Вчера 13:22
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал ложью сообщения о высадке украинских военных на левом берегу Днепра для создания «плацдарма». По его словам, всю левобережную часть контролируют российские военные.
Вчера 12:29

Белгородский губернатор сообщил об обстреле сел Сподарюшино и Муром. Пострадавших нет. В Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки, в Муроме снаряд повредил забор частного дома.

Вчера 10:00

Министры сельского хозяйства «Большой Семерки» (G7) призвали к «продлению, полному исполнению и расширению» зерновой сделки.

«Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения», — говорится в документе, подписанном министрами G7.

В последний раз зерновую сделку продлили до 18 мая. Москва обвиняет страны Запада в неисполнении обязательств по снятию ограничений с российских сельхозтоваров.

Вчера 09:01

Главное за ночь:

  • Бразилия не собирается кому-либо угождать своим мнением по конфликту на Украине, ее цель — побудить Москву и Киев начать переговоры, заявил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции во время визита в Португалию.
  • Украина благодарна западным союзникам за предоставление военной помощи, но ей нужно в 10 раз больше, чтобы завершить конфликт в 2023 году, сообщил заместитель главы украинского МИДа, бывший посол страны в Германии Андрей Мельник.
  • Кипр заблокировал банковские счета физлицам и организациям, которые помогали «российским олигархам» обходить санкции Великобритании и США, заявил финансовый комиссар республики Павлос Иоанну.



     
22.04 20:01
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай рассказал, что работал в ЧВК «Вагнер» и проходил службу в зоне военной операции на Украине. О службе в частной военной компании сына Пескова под другим ФИО ранее сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
22.04 19:07
В локомотивном депо Мелитополя произошел взрыв, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий, обвинил в произошедшем украинскую сторону.
22.04 16:11
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет, за исключением линии электропередачи. 
22.04 16:08

Украине необходимо гарантировать право на самооборону, но в то же время следует пытаться добиться переговоров между Москвой и Киевом, заявил в интервью La Stampa министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Италия движется по двум основным направлениям. Первое — это помощь: мы должны гарантировать Украине право на самооборону. С другой стороны нужно постоянно и ежедневно пытаться создать стол для переговоров», — сказал министр. 

22.04 14:41

В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского склада боеприпасов в Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

22.04 12:04

Киев рискует потерять контроль над своим воздушным пространством из-за нехватки зенитных ракет, пишет The Times. Согласно слитым секретным документам Пентагона, Украина из-за заканчивающихся ракет может оказаться не в состоянии сдержать российские самолеты и потерять контроль над своим небом «уже в следующем месяце».

22.04 10:12

В небе над Крымом отработали силы ПВО, повреждений и пострадавших нет — глава Крыма Аксенов.

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