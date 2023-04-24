В Подмосковье нашли упавший беспилотник, начиненный взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Он был обнаружен недалеко от садового товарищества в Богородском округе.

SHOT сообщает, что речь идет о дроне UJ-22 Airborn украинского производства у которого закончилось топливо. Внутри находилось 30 брикетов взрывчатки C4 массой по 570 граммов.