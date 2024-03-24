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Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
На объекте критической инфраструктуры во Львовской области начался пожар Политика, 09:28
Минобороны Польши сообщило о залетевшей на 39 секунд ракете Политика, 09:19
Кто такие террористы из запрещенной в России «Вилаят Хорасан» Политика, 09:12
Теракт в «Крокус сити». Хроника событий Общество, 09:05
Теракт в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:41
Агаларов оценил работу службы безопасности и систем тушения в «Крокусе» Общество, 08:08
Путин обязал детсады, колледжи и вузы поднимать флаг на своих территориях Общество, 07:54
Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити» превысило 150 человек Политика, 07:46
Из завала на руднике в Приамурье вывезли 182 куб. м грунта Общество, 07:27
Reuters сообщило о попытке «Аль-Каиды» убить Клинтона в 1996 году Политика, 06:49
В Воронежской области объявили об опасности атаки дронов Политика, 06:47
Для разбора завалов в «Крокусе» прибыла тяжелая техника Общество, 06:36
В Киеве раздались взрывы Политика, 06:20