Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 760-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Пожар после взрывов произошел на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Глава администрации не уточнил, какой именно объект загорелся. Пострадавших в результате ЧП нет.
В Севастополе погиб 65-летний мужчина, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской, сообщил ночью губернатор Михаил Развожаев.
«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время», — добавил он.
Кроме того, четыре человека пострадали.
Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть.
В Киеве сработала ПВО. Воздушная тревога была ночью объявлена над всей территорией Украины.
Глава киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что, по предварительным данным, в столице нет пострадавших и разрушений.
Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона в Белгородской области. Беспилотник около 19:30 мск сбили средства ПВО.
За почти две недели в Белгородской области от атак ВСУ пострадали 152 человека, в том числе 11 детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Погибли 24 мирных жителя, среди которых два ребенка. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.
Около 16:00 над Белгородской областью уничтожили беспилотник, сообщило Минобороны.
Над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Богомаз. Дроны сбили над Климовским и Выгоничским районами.
По словам Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет.
Около 15:00 мск над Белгородской областью уничтожили еще один украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
Средства ПВО около 14:30 сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Красное в ДНР, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Около 11:30 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность», — написал он в телеграм-канале.
В Белгороде один человек погиб, пятеро пострадали в результате воздушной атаки ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Главное к 9:00 мск:
- Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки беспилотников на Чернянский район Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
- В ночь на 23 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в Самарской области, сообщил губернатор Дмитрий Азаров. В результате на Куйбышевском НПЗ загорелась колонна первичной переработки нефти; по словам Азарова, жертв и пострадавших нет.
- Ночью 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами, сообщает Минобороны. По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской, передает ведомство.
- Утром 23 марта над Белгородской областью были сбиты 11 снарядов РСЗО Vampire.
Министр обороны Дании Троельс Поульсен пообещал увеличить производство дронов для Украины. Также планируются работы по подготовке для Киева средств радиоэлектронной борьбы.
Украинская инфраструктура столкнулась с «серьезными разрушениями» после массированного удара российских сил, поражено около 20 подстанций, электростанции, в частности Днепровская ГЭС, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Шмыгаль назвал удар одним из крупнейших за время конфликта и самым масштабным за этот «осенне-зимний период». По его словам, под удары попали Харьковская, Сумская, Полтавская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Ивано-Франковская, Львовская, Хмельницкая и Николаевская области, а также подконтрольная Киеву часть Запорожской области.
Минобороны России сообщило, что за неделю с 16 по 22 марта по украинским объектам нанесли 49 «ударов возмездия» с использованием в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников. Удары наносились в ответ на обстрелы российской территории, а также попытки прорыва и захвата российских приграничных населенных пунктов, отметили в ведомстве.
В это число входит и массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ, нанесенный в ночь на 22 марта.
МИД включил в российский «стоп-лист» 56 граждан Канады. Им запрещается въезд в Россию.
Как заявляли в министерстве, в списке фигурируют лица, которые вовлечены «в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников» из ОУН-УПА (признаны экстремистскими и запрещены в России) и дивизии «Галичина», а также бизнесмены и главы компаний, которые причастны к поставкам вооружений ВСУ.
Село Сергеевка Глушковского района было обстреляно со стороны Украины, сообщил курский губернатор Роман Старовойт.
«К счастью, пострадавших нет. Повреждены пять единиц сельскохозяйственной техники, задействованной в работах на поле недалеко от населенного пункта», — написал Старовойт в телеграм-канале.
Полузащитник «Шахтера» и сборной Таджикистана Хусрав Тоиров будет оштрафован на месячную зарплату за то, что поставил лайк посту о победе сборной России. Об этом сообщили в украинском клубе.
19-летний Тоиров накануне поставил лайк посту в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) sports.ru, который был посвящен победе сборной России над командой Сербии в товарищеском матче. Россияне выиграли со счетом 4:0.
«Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будем отчитываться», — сказали в «Шахтере».
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала информацию Financial Times, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений роста мировых цен на нефть.
«Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения», — сказала вице-премьер.