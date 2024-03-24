В Севастополе погиб 65-летний мужчина, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской, сообщил ночью губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время», — добавил он.

Кроме того, четыре человека пострадали.

Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть.