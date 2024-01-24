Патриарх Кирилл призвал ввести законодательный запрет на мобилизацию отцов троих и более детей в мирное время.

Сделать это предлагается «в целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России». «У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя есть, и именно эта семья обеспечит воспроизводство населения», – считает он.

По действующему законодательству на отсрочку по мобилизации могут претендовать отцы четырех и более детей. В прошлом году Минобороны, говоря о директиве по отсрочкам для отцов троих детей, называло ее рекомендательной.