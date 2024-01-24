Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 700-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Над селом Ближнее в Белгородской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Указ украинского президента Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России является абсурдным документом, заявила РБК представитель российского МИДа Мария Захарова. «Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки», — считает она.
Бельгия направит военную помощь Украине в размере €611 млн в 2024 году. Речь идет о передаче Киеву прибыли от российских активов, которые были заморожены в стране, уточнили в бельгийском правительстве.
Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Зеленского о российских регионах, «исторически населенных украинцами», сообщают «РИА Новости». По его словам, это попытка украинского президента «чем-то камуфлировать собственные проблемы». «Он поэтому пытается делать такие, мягко говоря, абсурдные, нелогичные какие-то идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать какие-то притязания на нашу территорию. Но невооруженным глазом видна несостоятельность всех этих потуг», - сказал пресс-секретарь президента.
Патриарх Кирилл призвал ввести законодательный запрет на мобилизацию отцов троих и более детей в мирное время.
Сделать это предлагается «в целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России». «У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя есть, и именно эта семья обеспечит воспроизводство населения», – считает он.
По действующему законодательству на отсрочку по мобилизации могут претендовать отцы четырех и более детей. В прошлом году Минобороны, говоря о директиве по отсрочкам для отцов троих детей, называло ее рекомендательной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прогоревшей инвестицией европейские траты на Украину. «Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер», - цитирует его агентство ТАСС.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Днепре.
Власти Польши пришли к выводу, что ракета, упавшая осенью 2022 года на востоке страны и убившая двух граждан, была украинской. Однако расследование прекращено из-за отсутствия сотрудничества со стороны киевских властей.
Основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш получил российский паспорт Он сфотографировался с документом на фоне портрета президента Владимира Путина и флага России. Бардаш родился в Алчевске Луганской области. После начала военной операции переехал в Грузию, а затем в Россию.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в селе Терезовка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля.
Общие потери ВСУ в Минобороны оценили более чем в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены шесть атак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Макеевка;
- на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, были отражены четыре атаки в районах Ямполовки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
- на Донецком направлении нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Григоровка, Андреевка;
- на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Пятихатки.
Министерство обороны России сообщило, что утром был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что хутор Балки Шебекинского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе.
«Пострадавших нет. В результате взрыва поврежден гражданский автомобиль», — написал Гладков в телеграм-канале.
Дмитрий Песков заявляет, что удары по целям на Украине не являются ответом России за воскресный обстрел Донецка, жертвами которого стали 27 человек.
«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — сказал Песков.
Офис генпрокурора Украины сообщил, что в настоящее время известно о трех погибших в результате взрывов в Харькове. Еще около 40 человек, по данным областной прокуратуры, получили травмы.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил о 20 пострадавших при взрывах в украинской столице.
О взрывах стало известно во вторник утром. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.
Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Польша «активировала» самолеты из-за активности российской авиации, сообщило оперативное командование Вооруженных сил страны.
«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.