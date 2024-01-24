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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 700-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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10:41

Над селом Ближнее в Белгородской области сбили беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

10:06

Средства ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в Орловской области, сообщило Минобороны. По словам мэра Юрия Парахина, в Орле в нескольких многоэтажных домах в Северном и Железнодорожном районах выбило стекла, полный объем повреждений выясняется.
 

Вчера 21:46

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 21:07

Указ украинского президента Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России является абсурдным документом, заявила РБК представитель российского МИДа Мария Захарова. «Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой. Отсюда абсурдные документы и нелепые поступки», — считает она.

Вчера 20:36

Бельгия направит военную помощь Украине в размере €611 млн в 2024 году. Речь идет о передаче Киеву прибыли от российских активов, которые были заморожены в стране, уточнили в бельгийском правительстве.

Вчера 19:43

Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Зеленского о российских регионах, «исторически населенных украинцами», сообщают «РИА Новости». По его словам, это попытка украинского президента «чем-то камуфлировать собственные проблемы». «Он поэтому пытается делать такие, мягко говоря, абсурдные, нелогичные какие-то идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать какие-то притязания на нашу территорию. Но невооруженным глазом видна несостоятельность всех этих потуг», - сказал пресс-секретарь президента.

Вчера 18:52

Вчера 18:11

Патриарх Кирилл призвал ввести законодательный запрет на мобилизацию отцов троих и более детей в мирное время.

Сделать это предлагается «в целях народосбережения и стимулирования рождаемости в России». «У нас не так много семей с четырьмя детьми, а с тремя есть, и именно эта семья обеспечит воспроизводство населения», – считает он.

По действующему законодательству на отсрочку по мобилизации могут претендовать отцы четырех и более детей. В прошлом году Минобороны, говоря о директиве по отсрочкам для отцов троих детей, называло ее рекомендательной.

Вчера 17:40

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прогоревшей инвестицией европейские траты на Украину. «Европейцы это очень хорошо понимают, что деньги выбросили на ветер», - цитирует его агентство ТАСС.

Вчера 17:13

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Днепре.

Вчера 16:56

Власти Польши пришли к выводу, что ракета, упавшая осенью 2022 года на востоке страны и убившая двух граждан, была украинской. Однако расследование прекращено из-за отсутствия сотрудничества со стороны киевских властей.

Вчера 16:38

Основатель групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш получил российский паспорт Он сфотографировался с документом на фоне портрета президента Владимира Путина и флага России. Бардаш родился в Алчевске Луганской области. После начала военной операции переехал в Грузию, а затем в Россию.

Вчера 14:57

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе в селе Терезовка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, повреждены частный жилой дом и два гражданских автомобиля.

Вчера 13:56

Общие потери ВСУ в Минобороны оценили более чем в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе три танка, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация».

Вчера 13:44

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены шесть атак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка, Макеевка;
  • на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, были отражены четыре атаки в районах Ямполовки, Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества;
  • на Донецком направлении нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка, Григоровка, Андреевка;
  • на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Новомихайловки;
  • на Запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Пятихатки.
Вчера 13:22

Министерство обороны России сообщило, что утром был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.

Вчера 12:56

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что хутор Балки Шебекинского городского округа подвергся атаке дрона-камикадзе.

«Пострадавших нет. В результате взрыва поврежден гражданский автомобиль», — написал Гладков в телеграм-канале.

Вчера 12:48

Дмитрий Песков заявляет, что удары по целям на Украине не являются ответом России за воскресный обстрел Донецка, жертвами которого стали 27 человек.

«Мы продолжаем нашу специальную военную операцию, и наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам и не бьют по мирному населению в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима», — сказал Песков.

Вчера 12:20

Офис генпрокурора Украины сообщил, что в настоящее время известно о трех погибших в результате взрывов в Харькове. Еще около 40 человек, по данным областной прокуратуры, получили травмы.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко заявил о 20 пострадавших при взрывах в украинской столице.

О взрывах стало известно во вторник утром. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
 

Вчера 11:01

Польша «активировала» самолеты из-за активности российской авиации, сообщило оперативное командование Вооруженных сил страны.

«Запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, ситуация постоянно отслеживается. Предупреждаем, что активирована польская и союзническая авиация, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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