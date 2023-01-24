Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 335-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Госдеп допустил, что Берлин в ближайшее время сделает новые заявления по поводу поставки немецких танков Украине. По словам представителя ведомства Неда Прайса, такое впечатление у него сложилось после просмотра новостных заголовков.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в свою очередь заявил, что Вашингтон пока не принял решение о поставках Киеву своих танков Abrams.
Под украинские санкции попали 22 иерарха Русской православной церкви. Указ о введении в действие решения СНБО опубликован на сайте президента Украины. Санкции предусматривают среди прочего блокировку активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов. Санкции введены на пять лет.
Среди попавших под санкции оказался племянник патриарха Кирилла Михаил Гундяев. Он является представителем РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов дал первое после назначения командующим войсками на Украине интервью. Он заявил, что система мобилизации в России не была готова к выполнению задач и «все пришлось исправлять на ходу».
«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу», — сказал Герасимов.
Евгений Пригожин разместил в Telegram канале видеозапись разрушенных зданий в окрестностях Соледара. «В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару», - говорится в сообщении.
МИД Латвии потребовал от посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля.
Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов, сообщают источники РБК.
- Генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
- Западный военный округ, которым ранее командовал Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.
Заместитель председателя Совета безопасности России, глава «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что нужно исключить из политического ландшафта те политические силы, которые пытаются занимать антигосударственную позицию за рубежом. Его слова приводятся в телеграм-канале партии.
По словам Медведева, «Единая Россия» может помочь другим парламентским партиям выстроить отношения «с идеологически близкими» иностранными партнерами. Он отметил, что борьба против «внешнего врага» сейчас имеет более важное значение, чем межпартийные разногласия.
На «Госуслугах» начался прием заявок на отсрочку от срочной службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля, сообщает Минцифры.
Сотрудники аккредитованных компаний смогут подать заявление с 23 января по 6 февраля.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле села Волфино Глушковского района.
«Обесточено несколько населённых пунктов района: сёла Волфино и Попово-Лежачи, посёлки Тёткино и Краснооктябрьский. Бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела: электроснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки», — написал глава региона.
Слова бывшего главы МИД Польши о возможности обсуждения в правительстве в феврале-марте 2022 года раздела Украины вызвали политический скандал. Поводом стали слова бывшего главы МИДа Радослава Сикорского, находящегося сейчас в оппозиции.
Экс-министра спросили, верит ли он, что правительство думало о возможности раздела Украины после начала российской спецоперации. Сикорский ответил: «Я думаю, что был момент колебаний в первые десять дней войны, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет».
Действующий премьер Матеуш Моравецкий призвал оппозицию отмежеваться от заявлений Сикорского, назвал их позорными и относящимися к «российской пропаганде». В ответ Сикорский напомнил предложение правящей партии о вводе войск на запад Украины вопреки позиции НАТО, которое отверг президент Украины. «Это вы дали питательную среду российской пропаганде», — написал Сикорский.
Общий объем сырой нефти, которая экспортируется из России морским путем, за прошедшую неделю сократился на 22% (820 тыс. барр. в сутки), до 2,98 млн барр., сообщает Bloomberg.
Наибольший спад, согласно проанализированным агентством данным, пришелся на поставки из тихоокеанских портов. Менее значительным было снижение в Черном море, а поставки через Балтийское море остались стабильными.
Несмотря на падение экспорта за неделю, средний объем поставок за четыре недели остался на уровне чуть выше 3 млн барр. в сутки. Этот показатель соответствует уровню экспорта, который наблюдался большую часть второй половины 2022 года, отмечает Bloomberg.
Министры иностранных дел стран ЕС одобрили военную помощь Украине на €500 млн, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Деньги будут выделены из Европейского фонда мира, который финансирует поставки оружия из ЕС с начала российской военной операции. Транш станет седьмым по счету. Министры также решили предоставить еще €45 млн на «нелетальное оборудование» для миссии по обучению украинских военных, рассказал один из собеседников агентства.
В странах Запада пока отсутствует консенсус по вопросу изъятия российских активов, однако вероятность этого события есть. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику в ходе дискуссии «От заморозки к конфискации: риски для российских активов на Западе» на площадке клуба «Валдай».
«Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет. Но тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные», — сказал чиновник.
К «радикально настроенным» Кику отнес Канаду и Польшу.
Правительство ФРГ пока не получало от партнеров запросы на реэкспорт танков Leopard 2 на Украину. Как сообщил спикер кабмина Штеффен Хебештрайт, которого цитирует ARD, как только такой запрос поступит, будет запущена процедура согласования.
В германском МИДе, в свою очередь, напомнил, что о намерении поставить на Украину свои танки Leopard ранее заявила Польша.