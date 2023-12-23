Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 668-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Главное за ночь:
- Россия перехватила инициативу на большей части поля боя, о чем свидетельствует наступление ее сил под Авдеевкой, а также под Купянском, Бахмутом (Артемовском) и Марьинкой, пишет газета The New York Times.
- Украинские дроны дважды атаковали Бердянск, в результате удара один жилой дом был разрушен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- Какое-либо западное оружие вряд ли способно оказать существенное влияние на исход военных действий на Украине, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко.
- Россия и Украина впервые провели обмен передачами и письмами для военнопленных от родственников, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Теребрено Краснояружского района. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный».
«Страна ua» со ссылкой на местные паблики сообщила о взрывах в Одессе.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Pravda заявил, что конфликт между Россией и Украиной невозможно разрешить военным путем и введением санкций. По его словам, сейчас есть вероятность, что инициатива будет на стороне России.
Пять спасателей пострадали при обстреле с беспилотника во время тушения пожара в Кировском районе Донецка, сообщает МЧС. Раненых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
США запретили импорт из России лосося, трески, минтая и краба. Речь идет о продукции, которая была полностью или частично произведена на территории России или добыта судами под российским флагом, даже если она были существенно переработана за пределами страны.
Джо Байден подписал указ о мерах против иностранных банков, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК: в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.
Командование украинской группировки «Юг» объяснило инцидент с мужчиной, которого накануне затащили в машину «скорой», чтобы отвезти в военкомат, сообщает «Страна ua». Утверждается, что это были не сотрудники военкомата, а военные, которые действовали по заказу супруги мужчины. Она хотела напугать мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и делит имущество.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова передать Украине первые 18 истребителей F-16 и уже проинформировал об этом Владимира Зеленского.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле из миномета окраины Шебекино. «Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечен фасад в частном жилом доме», - написал он в Telegram.
В военном ведомстве сообщили, что на этой неделе подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю.
Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в районе Подольска уничтожен украинский беспилотник, который летел на Москву. По его словам, по предварительной информации жертв и разрушений нет.
Еще один украинский беспилотник, по данным военного ведомства, уничтожен над территорией Московской области.
Минобороны сообщило, что около 14:00 еще два украинских беспилотника были перехвачены над территорией Калужской области. Один дежурные средства ПВО сбили над территорией Брянской области.
Минобороны сообщило, что около 13:50 дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил обсудить с другими странами отказ в пособиях и временном виде на жительство для граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.
Россия никогда не оставит в покое инициаторов изъятия ее замороженных активов, если этот сценарий будет реализован, заявил Дмитрий Песков.
Это будет иметь юридические последствия, Москва реализует право на оспаривание в суде. Кроме того, российская сторона изучит, что можно конфисковать в ответ, отметил пресс-секретарь.
Германия не будет принуждать находящихся в стране украинцев ехать на Украину на военную службу, заявил глава Минюста Марко Бушман. По его словам, «непредставимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках». Министр отметил, что по Конституции Германии граждане «не обязаны этого делать против их воли».
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что годных к военной службе мужчин от 25 до 60 лет, покинувших страну, могут попросить явиться в призывные пункты. Он добавил, что украинские власти все еще обсуждают, что произойдет, если адресаты не явятся добровольно.
В украинскую армию наберут то количество людей, которое «нужно, чтобы защитить Украину», заявил сегодня спикер Минобороны Илларион Павлюк. «Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать», — отметил он.
Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая военная эскалация могут стать причиной для разрыва отношений России с США, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».
«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться», — подчеркнул он.
Два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью около 10 часов утра, сообщило Минобороны России.