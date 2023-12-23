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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 668-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:04

Главное за ночь:

  • Россия перехватила инициативу на большей части поля боя, о чем свидетельствует наступление ее сил под Авдеевкой, а также под Купянском, Бахмутом (Артемовском) и Марьинкой, пишет газета The New York Times.
  • Украинские дроны дважды атаковали Бердянск, в результате удара один жилой дом был разрушен, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
  • Какое-либо западное оружие вряд ли способно оказать существенное влияние на исход военных действий на Украине, считает секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко.
  • Россия и Украина впервые провели обмен передачами и письмами для военнопленных от родственников, сообщила российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.



 

Вчера 20:49

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Теребрено Краснояружского района. «По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный».

Вчера 20:17

«Страна ua» со ссылкой на местные паблики сообщила о взрывах в Одессе.

Вчера 20:05

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью изданию Pravda заявил, что конфликт между Россией и Украиной невозможно разрешить военным путем и введением санкций. По его словам, сейчас есть вероятность, что инициатива будет на стороне России.

Вчера 19:57

Пять спасателей пострадали при обстреле с беспилотника во время тушения пожара в Кировском районе Донецка, сообщает МЧС. Раненых госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.

Вчера 17:43

США запретили импорт из России лосося, трески, минтая и краба. Речь идет о продукции, которая была полностью или частично произведена на территории России или добыта судами под российским флагом, даже если она были существенно переработана за пределами страны.

Вчера 17:26

Джо Байден подписал указ о мерах против иностранных банков, причастных к сделкам, связанным с поставками для российского ОПК. В документе говорится, что министр финансов после консультации с госсекретарем «уполномочен применить к иностранной финансовой организации санкции» при установлении того, что она содействует сделкам, связанным с российским ОПК: в сфере технологий, обороны, строительства, аэрокосмической, обрабатывающей отраслей.

Вчера 16:53

Командование украинской группировки «Юг» объяснило инцидент с мужчиной, которого накануне затащили в машину «скорой», чтобы отвезти в военкомат, сообщает «Страна ua». Утверждается, что это были не сотрудники военкомата, а военные, которые действовали по заказу супруги мужчины. Она хотела напугать мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и делит имущество.

Вчера 15:59

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна готова передать Украине первые 18 истребителей F-16 и уже проинформировал об этом Владимира Зеленского.

Вчера 15:36

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле из миномета окраины Шебекино. «Пострадавших нет. Взрывной волной выбиты окна и посечен фасад в частном жилом доме», - написал он в Telegram.

Вчера 15:24

В военном ведомстве сообщили, что на этой неделе подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю.

Вчера 15:07

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в районе Подольска уничтожен украинский беспилотник, который летел на Москву. По его словам, по предварительной информации жертв и разрушений нет.

Вчера 14:52

Еще один украинский беспилотник, по данным военного ведомства, уничтожен над территорией Московской области.

Вчера 14:37

Минобороны сообщило, что около 14:00 еще два украинских беспилотника были перехвачены над территорией Калужской области. Один дежурные средства ПВО сбили над территорией Брянской области.

Вчера 14:13

Минобороны сообщило, что около 13:50 дежурные средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области.

Вчера 13:48

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил обсудить с другими странами отказ в пособиях и временном виде на жительство для граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.

Вчера 12:52

Россия никогда не оставит в покое инициаторов изъятия ее замороженных активов, если этот сценарий будет реализован, заявил Дмитрий Песков.

Это будет иметь юридические последствия, Москва реализует право на оспаривание в суде. Кроме того, российская сторона изучит, что можно конфисковать в ответ, отметил пресс-секретарь.

Вчера 12:30

Германия не будет принуждать находящихся в стране украинцев ехать на Украину на военную службу, заявил глава Минюста Марко Бушман. По его словам, «непредставимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках». Министр отметил, что по Конституции Германии граждане «не обязаны этого делать против их воли».

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что годных к военной службе мужчин от 25 до 60 лет, покинувших страну, могут попросить явиться в призывные пункты. Он добавил, что украинские власти все еще обсуждают, что произойдет, если адресаты не явятся добровольно.

В украинскую армию наберут то количество людей, которое «нужно, чтобы защитить Украину», заявил сегодня спикер Минобороны Илларион Павлюк. «Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать», — отметил он.

Вчера 12:16

Конфискация замороженных российских активов и дальнейшая военная эскалация могут стать причиной для разрыва отношений России с США, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством... Что касается триггера возможного витка конфронтации с потенциалом разрыва отношений, триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться», — подчеркнул он.

Вчера 11:56

Два украинских беспилотника были уничтожены над Брянской областью около 10 часов утра, сообщило Минобороны России.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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