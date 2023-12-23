Германия не будет принуждать находящихся в стране украинцев ехать на Украину на военную службу, заявил глава Минюста Марко Бушман. По его словам, «непредставимо, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках». Министр отметил, что по Конституции Германии граждане «не обязаны этого делать против их воли».

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что годных к военной службе мужчин от 25 до 60 лет, покинувших страну, могут попросить явиться в призывные пункты. Он добавил, что украинские власти все еще обсуждают, что произойдет, если адресаты не явятся добровольно.

В украинскую армию наберут то количество людей, которое «нужно, чтобы защитить Украину», заявил сегодня спикер Минобороны Илларион Павлюк. «Механизмами рекрутинга или механизмами мобилизации – все равно придется добирать», — отметил он.