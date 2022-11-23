Группа американских сенаторов призвала администрацию США и президента Джозефа Байдена пересмотреть решение не предоставлять Украине современные беспилотники, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на письмо, направленное 22 ноября министру обороны Ллойду Остину сенаторами от обеих партий. Законодатели просят администрацию передать Украине разведывательно-ударные БПЛА MQ-1 с продолжительностью полета до 30 часов, способные нести ракеты Hellfire, Stinger или бомбы.

«Долгосрочные преимущества от предоставления Украине MQ-1 высоки», — отмечают в письме сенаторы, считая, что передача Киеву подобной технологии могла бы помочь украинским военным «набрать обороты на поле боя».