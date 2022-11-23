Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 273-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Молдавия засекретила информацию о работе энергосетей по рекомендации властей Украины, заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица.
«У нас были беседы с рядом европейских коллег, в том числе и с партнерами на Украине. Украинская сторона рекомендовала нам не публиковать такую информацию по соображению безопасности», — пояснила она.
«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы все скорее закончилось и Украина сдалась», — сказал он. Немецкие представители объясняли свою позицию «вескими экономическими причинами», добавил политик. Французские власти, по словам экс-премьера, «до самого последнего момента отрицали» возможность вооруженного столкновения
По ее информации, 16 сенаторов направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором указали, что «долгосрочная выгода передачи Grey Eagle MQ-1 °C существенна» и поставки подобной техники могут изменить ход боевых действий в пользу Украины.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram уточнил, что два украинских беспилотника были сбиты силами ПВО при попытке подлета к Балаклавской ТЭС. Еще три БПЛА были сбиты силами флота над акваторией. «Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности».
Власти Севастополя сообщили, что движение морского пассажирского транспорта в городе остановлено. Ранее глава города Михаил Развожаев заявил о налете беспилотников.
Дмитрий Песков заявил агентству «РИА Новости», что в Кремле пока не видели обращения фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Карелии к президенту Владимиру Путину с просьбой подписать указ о завершении частичной мобилизации. Ранее Песков заявлял, что необходимости в таком документе нет.
Группа американских сенаторов призвала администрацию США и президента Джозефа Байдена пересмотреть решение не предоставлять Украине современные беспилотники, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на письмо, направленное 22 ноября министру обороны Ллойду Остину сенаторами от обеих партий. Законодатели просят администрацию передать Украине разведывательно-ударные БПЛА MQ-1 с продолжительностью полета до 30 часов, способные нести ракеты Hellfire, Stinger или бомбы.
«Долгосрочные преимущества от предоставления Украине MQ-1 высоки», — отмечают в письме сенаторы, считая, что передача Киеву подобной технологии могла бы помочь украинским военным «набрать обороты на поле боя».
Президент Польши Анджей Дуда действительно поговорил с пранкерами, подтвердила канцелярия главы государства в Twitter. «После взрыва ракет в Пшеводуве в период постоянных разговоров с главами государств и правительств был звонок от человека, выдававшего себя за президента Франции Эмманюэля Макрона», — говорится в сообщении.
В канцелярии указали, что Дуда «по необычной манере ведения разговора собеседника» догадался, что происходит розыгрыш, и прекратил разговор.
В Кемеровской области идет проверка по факту драки с участием мобилизованных в клубе в Юрге, сообщили РБК в пресс-службе администрации региона. «На данный момент известно, что участниками инцидента были мобилизованные из Иркутской области», — сказали в правительстве.
По данным телеграм-канала Baza, драка произошла 19 ноября в заведении под названием «Грабли». В потасовке участвовали примерно десять человек. Одного из мобилизованных пришлось госпитализировать.
Еврокомиссия может в течение нескольких дней разработать директиву, которая позволит конфисковывать замороженные в ЕС российские активы, сообщил изданию Irish Times еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, данная норма также сделает уклонение от санкций в Евросоюзе преступлением, подпадающим под критерии «отмывания» денег. Еврокомиссар отметил, что комиссия готова ускорить изменения в законодательстве, чтобы в течение нескольких месяцев и «как можно скорее перейти к правоприменению».
Художественный директор миланского «Ла Скала» Доминик Майер заявил на пресс-конференции, что театр не отказался от планов начать новый сезон с постановки оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов». Против этого выступал украинский консул Андрей Картыш.
«Зачем мы должны ее снимать. Это же не пропаганда действий Владимира Путина. И против Украины в ней ничего нет», - цитирует Майера агентство Reuters.
Украинский телеканал ICTV сообщил о смерти в Германии в возрасте 89 лет Юрия Шухевича – сына Романа Шухевича, лидера Украинской повстанческой армии (экстремистская организация, запрещена в России), воевавшей против Красной армии во время Великой Отечественной войны.
Дмитрий Песков опроверг агентству «РИА Новости» информацию о том, что Владимиру Путину перед саммитом G20 передавали какие-либо проекты мирного соглашения с Украиной.