Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве в городе.

«Выкладывают видео о якобы «взрыве» чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Развожаева, сообщения о том, что в городе отработали средства ПВО, также не соответствуют действительности.

«Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении», — заявил он.