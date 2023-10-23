Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 607-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Киеве включили сирены воздушной тревоги, жителей попросили срочно проследовать в убежища, заявил глава киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко. «На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях!» — сказал он.
По сведениям телеканала ТСН, взрывы слышны на севере и юге Киевской области. Телеканал сообщает со ссылкой на местных жителей, что взрывы звучат в Вышгороде — городе в 1 км к северу от украинской столицы, расположенном на побережье Киевского водохранилища.
Издание «Думская» сообщило о взрывах в Одессе.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о взрыве в городе.
«Выкладывают видео о якобы «взрыве» чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было», — написал он в своем телеграм-канале.
По словам Развожаева, сообщения о том, что в городе отработали средства ПВО, также не соответствуют действительности.
«Силы ПВО находились в боевой готовности, но до нас никаких воздушных целей сегодня не долетало. Это такой способ у вражеских каналов хайповать и держать аудиторию в напряжении», — заявил он.
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор Развожаев.
В Севастополе второй раз за вечер объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В Херсонской области с 16:45 до 17:30 сбили три ракеты, летевшие в сторону Крыма, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор Развожаев.
Губернатор Михаил Развожаев предупредил, что дым в районе Севастопольской бухты — это «табельные средства маскировки», которые используют военные.
«Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — написал Развожаев в своем телеграм-канале.
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Поселок Теткино в Курской области обстреляли со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Пострадавших нет, часть населенного пункта осталась без света — в результате обстрела повреждена линия электропередачи.
«Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения. Осколками нанесен ущерб одному из домовладений. Обязательно окажем помощь в ремонте», — написал Старовойт в своем телеграм-канале.
Министерство обороны Германии выразило обеспокоенность тем, что в представленном немецким Минфином проекте бюджета на 2024 год не хватает €5,22 млрд на военную помощь Украине, пишет Bild со ссылкой на конфиденциальный документ министерства.
Главное из сводки Минобороны России:
- В Хмельницкой области нанесен удар по аэродрому Староконстантинов, уничтожены авиационные средства поражения ВСУ.
- За сутки силы ПВО сбили три украинских истребителя МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях.
- В Херсонской области российские военные предотвратили попытку украинских диверсионно-разведывательных групп пересечь Днепр в районе населенных пунктов Приднестровское, Тягинка и Крынки.
Первая группа украинских пилотов в ближайшее время начнет полеты на F-16 вместе с инструкторами, ранее летчики занимались на тренажерах, сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Глава украинской городской администрации Херсона Роман Мрочко сообщил о взрывах в городе.
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, как что из $61,4 млрд нового пакета помощи Киеву от Вашингтона, около $46,1 млрд — оборонные расходы, а $11,8 млрд — прямая бюджетная поддержка.
Главное к 9:00 мск:
- Ночью в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги, повреждено здание отделения почты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Погибли 6 человек, пострадали 14, написал в телеграм-канале глава областной администрации Олег Синегубов.
- Военнослужащие из Корпуса королевских инженеров в составе британской армии обучили украинских специалистов защите критической инфраструктуры. Украинским инженерам рассказали, как определять наиболее уязвимые элементы критической инфраструктуры и оценивать возможные последствия воздействия различного оружия и взрывчатых веществ, где лучше размещать средства защиты объектов.
- Ракету от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, обнаруженную после обстрела Донецка, отправят специалистам ОПК в Москву, сообщил ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.
Месячная зарплата участников военной операции на Украине с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим составит от 210 тыс. руб. Об этом говорится в материале газеты «Красная звезда» (ведомственная газета Минобороны).
Сейчас минимальная сумма выплат военным составляет 204 тыс. руб. в месяц. Зарплата зависит от того, на какой должности военный. Суммы, выплачиваемые военнослужащим, Минобороны называло в мае. Так, вместе с доплатами заместитель командира взвода — командир отделения получает от 242 тыс. руб. в месяц; старший сапер — от 216 тыс. руб. в месяц; пулеметчик — от 211 тыс. руб. в месяц и так далее.
Конфликт на Украине можно было урегулировать еще в 2022 году при выполнении ряда условий, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Berliner Zeitung. Он считает, что положить конец конфликту на Украине можно было бы, если бы не были затронуты геополитические интересы. США, по его мнению, единственные, кто мог бы решить вопрос с урегулированием.
Украинские власти, по представлению Шредера, не пошли на договоренности с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что «им не разрешили». «Мое впечатление: ничего не могло случиться, потому что дальше все решили в Вашингтоне», — считает бывший немецкий канцлер.
В МИД России вызван временный поверенный в делах Чешской Республики в Российской Федерации Ян Ондржейка, говорится в сообщении МИДа. Ему был заявлен протест в связи с позицией Праги по ситуации на Украине.
Как говорится в сообщении МИДа, «в ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины, в т.ч. в контексте подхваченных Прагой украинских измышлений о мнимой причастности Вооруженных сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в населенном пункте Гроза».
12 октября министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал посла России Александра Змеевского в связи с ударом в Грозе.
Калининский район Донецка подвергся обстрелу, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, возникло задымление. Под обстрелом также Ворошиловский и Куйбышевский районы, пишет он.
После обстрела ВСУ из реактивных систем залпового огня возникли пожары на оптовых складах на востоке города, передает «Донецкое агентство новостей». Оно также опубликовало фотографии горящих легковушек на Красногвардейском проспекте. В результате обстрела, которому подверглось местное автотранспортное предприятие, пострадали несколько машин, включая транспорт МЧС и скорая помощь, пишет агентство.
По словам Кулемзина, в Калининском районе временно приостановлено движение по участку троллейбусного маршрута №7 из-за обрыва контактного провода в результате обстрела.
ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по гражданским объектам, под прямой удар попали торговые склады и СТО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Российские военные отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях в зоне спецоперации, из них десять — на краснолиманском, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
Потери противника на этом направлении Минобороны оценило примерно в 100 человек убитыми и ранеными. Там же украинская сторона потеряла две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30, сказано в сообщении.
На купянском направлении военные отразили пять украинских атак, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих и три пикапа, подсчитали в ведомстве.
Еще три атаки военные отразили на запорожском направлении, говорится в сводке. Потери Киева там составили до 20 человек. Также Киев лишился двух танков, трех автомобилей, гаубиц FH-70, М119 и Д-20.