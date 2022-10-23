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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 242-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:30

В городе Запорожье задержали президента завода «Мотор Сич» 83-летнего Вячеслава Богуслаева, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник и лен совета администрации подконтрольной России части Запорожской области Владимир Рогов.

Завод «Мотор Сич» занимается разработкой, ремонтом и обслуживанием авиатехники. До включения Крыма в состав России предприятие поставляло Москве двигатели для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. В 2018-м Богуславский сообщил РБК, что предприятие продолжает отгрузку двигателей для России, за исключением военных контрактов.

Богуслаев в 2000-м получил звание Героя Украины за заслуги в развитии машиностроения. В 2016-м украинский Forbes включил его в сотню самых богатых граждан страны. В том же году главу «Мотор Сич» раскритиковали из-за визита в Валаамский монастырь за сутки до того, как его посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Богуславский открыл в монастыре памятник образу Валаамской Божией Матери, установленный на средства «Мотор Сич» и российского Фонда Андрея Первозванного, попечительский совет которого возглавляет экс-глава РЖД Владимир Якунин.
 

09:21

Украинский производитель известково-аммиачной селитры «Ривнеазот» сообщил, что 22 октября произошло частичное обесточивание и аварийная остановка ключевых цехов по производству удобрений. Компания назвала причиной повреждение объектов энергетической инфраструктуры.

В «Ривнеазоте» добавили, что экологическая ситуация находится в пределах нормы и пообещали выполнить все обязательства по контрактам.

08:55

Главное за ночь:

  • Главе пензенского управления Следственного комитета вынесено неполное служебное соответствие после возбуждения первого в России дела об уклонении от призыва по мобилизации, сообщил юрист Павел Чиков, приложив фотографии решения по делу. Дело открыли в начале октября, но отменили через несколько дней.
  • Власти Украины не смогут выплачивать пенсии и зарплаты без обещанного Евросоюзом транша в $9 млрд, предупредил украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, любая задержка выплаты приведет к «ужасным последствиям».
  • В преддверии вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС Россия начала готовить «теневой флот» и уже закупила 240 судов, пишет Bloomberg. Эмбарго вступит в силу с 5 декабря, по данным агентства, Москва и близкие к ней компании скупают суда, перевозившие иранскую и венесуэльскую нефть.
  • Санкции против России и поставки оружия Украине не поддерживают от 20% до 30% немцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что очень многие при этом поддерживают курс правительства, но мнение противников нужно учитывать, «если мы хотим держаться вместе как общество».
  • В Белгородской области начали устанавливать оборонные сооружения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он опубликовал фото бетонных сооружений, внешне похожих на «зубы дракона» времен Второй мировой войны — их использовали как преграду на пути бронетехники.
Вчера 21:37

Шольц также рассказал, что, по его ощущению, от 20% до 30% населения Германии не поддерживают санкции против России и поставки оружия Украине. Пусть большинство и считают курс правительства верным, нужно учитывать различные мнения, считает канцлер.

Вчера 20:34

В ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине нельзя допускать неосторожных шагов, а между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

В ходе интервью Шольца спросили, угрожал ли ему когда-нибудь президент России Владимир Путин военной эскалацией. Канцлер ответил, что это не так.

Вчера 19:54

США могут вмешаться в вооруженный конфликт на Украине, если Россия предпримет «шокирующие и ужасные» действия, заявил бывший глава ЦРУ, экс-командующий американскими войсками в Афганистане Дэвид Петреус. Петреус не стал уточнять, что именно подразумевает под такими действиями, но допустил, что страны Запада могли бы на них отреагировать «как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО».

Вчера 18:59

В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вчера 18:00

В Валуйском городском округе водитель комбайна пострадал при наезде на мину, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв. Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой», — написал Гладков.

Вчера 17:01
Из-за повреждения энергетических объектов Украины без электроснабжения остались почти 1,5 млн абонентов в семи областях на юге, в центральной и западной частях страны, сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Вчера 16:23

Снабжение Шебекино, попавшего под обстрел в Белгородской области, водой, теплом и электричеством восстановлено, сообщил губернатор Гладков

Вчера 15:20

По предварительным данным, один из погибших в Шебекино — несовершеннолетний, сообщили в СК.

Вчера 15:15

Власти Херсонской области призвали мирных жителей незамедлительно покинуть Херсон «из-за напряженной ситуации на фронте» и опасности обстрелов города. «Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», — говорится в сообщении.

Жителям города рекомендуется перебраться на другой берег речными катерами из Речпорта.

Вчера 15:09

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать прямую телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей.

«Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный», — сообщили в СК.

Аналогичная линия будет создана территориальными следственными управлениями и Главным военным следственным управлением.

Вчера 14:35

В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 14:23

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 11 многодетных отцов собираются демобилизовать, окончательный список будет утвержден в понедельник. 25-26 октября их вернут домой, «будет произведена ротация демобилизуемых за счет дополнительно призванных граждан».

Вчера 14:18
Число пострадавших в Шебекино увеличилось до 11 человек, четыре находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
Вчера 13:47

Брифинг Минобороны России:

  • В Харькове ВКС нанесли удары по цехам оборонного предприятия «Коммунар», на них уничтожены головные части для противокорабельных ракет «Нептун».
  • На Купянском направлении (Харьковская область) ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в направлении села Куземовка в ЛНР. Российские войска отразили атаку, потери Украины оценены в более 20 человек, один танк, один БТР и три автомобиля.
  • На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлении Нововодяного и Червонопоповки (оба — ЛНР), атаки отражены. Потери Украины составили 80 человек, шесть танков, четыре бронированные машины и пять пикапов.
  • На Южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск у Балки Соленой и Времевского Выступа (ДНР). Россия открыла артиллерийский огонь. Потери ВСУ оценены в 25 военнослужащих, два танка, три БМП и два автомобила.
  • На Николаево-Криворожском направлении ВСУ пытались прорвать оборону в направлении шести населенных пунктов Херсонской области. Потери Украины составили более 130 военнослужащих, два танка, девять бронированных машин, 13 автомобилей, сообщили в Минобороны.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Харьковской области и в Запорожье. Уничтожены украинские склады вооружения и военной техники в ДНР и в Запорожье.
  • В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тыс. тонн топлива для военной техники ВСУ.
  • ВКС сбили в Николаевской области украинский Миг-29.
Вчера 12:52

Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ранены пять мирных жителей.

Губернатор также сообщил, что пострадали гражданские объекты.

Вчера 12:30
Масштаб повреждений украинских энергетических объектов 22 октября «сопоставим или может превышать последствия» российских ударов по ним, совершенным в период с 10 по 12 октября. Такую оценку привело «Укрэнерго». Компания сообщила об ограничении энергоснабжения в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской Запорожской и Кировоградской областях.

Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и в Киевской области тревога звучит в третий раз с начала дня.
Вчера 11:51

Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и обороны Кристина Ламбрехт требуют больше денег от министра финансов Кристиана Линднера на военную поддержку Украины, пишет Spiegel со ссылкой на письмо, адресованное последнему. Бербок и Ламбрехт просят направить на это €2,2 млрд — и критикуют то, что в бюджете на 2023 год на эти цели заложено только €697 млн.

Они считают выделение средств важным и приводят в пример то, как Берлин заплатил за танки, которые Чехия и Греция получили взамен более старой технике, которую эти страны направили Украине.

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Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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