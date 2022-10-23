В городе Запорожье задержали президента завода «Мотор Сич» 83-летнего Вячеслава Богуслаева, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник и лен совета администрации подконтрольной России части Запорожской области Владимир Рогов.

Завод «Мотор Сич» занимается разработкой, ремонтом и обслуживанием авиатехники. До включения Крыма в состав России предприятие поставляло Москве двигатели для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. В 2018-м Богуславский сообщил РБК, что предприятие продолжает отгрузку двигателей для России, за исключением военных контрактов.

Богуслаев в 2000-м получил звание Героя Украины за заслуги в развитии машиностроения. В 2016-м украинский Forbes включил его в сотню самых богатых граждан страны. В том же году главу «Мотор Сич» раскритиковали из-за визита в Валаамский монастырь за сутки до того, как его посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Богуславский открыл в монастыре памятник образу Валаамской Божией Матери, установленный на средства «Мотор Сич» и российского Фонда Андрея Первозванного, попечительский совет которого возглавляет экс-глава РЖД Владимир Якунин.

