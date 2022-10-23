Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 242-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В городе Запорожье задержали президента завода «Мотор Сич» 83-летнего Вячеслава Богуслаева, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник и лен совета администрации подконтрольной России части Запорожской области Владимир Рогов.
Завод «Мотор Сич» занимается разработкой, ремонтом и обслуживанием авиатехники. До включения Крыма в состав России предприятие поставляло Москве двигатели для самолетов, вертолетов и промышленных газотурбинных установок. В 2018-м Богуславский сообщил РБК, что предприятие продолжает отгрузку двигателей для России, за исключением военных контрактов.
Богуслаев в 2000-м получил звание Героя Украины за заслуги в развитии машиностроения. В 2016-м украинский Forbes включил его в сотню самых богатых граждан страны. В том же году главу «Мотор Сич» раскритиковали из-за визита в Валаамский монастырь за сутки до того, как его посетили президент Владимир Путин и патриарх Кирилл. Богуславский открыл в монастыре памятник образу Валаамской Божией Матери, установленный на средства «Мотор Сич» и российского Фонда Андрея Первозванного, попечительский совет которого возглавляет экс-глава РЖД Владимир Якунин.
Украинский производитель известково-аммиачной селитры «Ривнеазот» сообщил, что 22 октября произошло частичное обесточивание и аварийная остановка ключевых цехов по производству удобрений. Компания назвала причиной повреждение объектов энергетической инфраструктуры.
В «Ривнеазоте» добавили, что экологическая ситуация находится в пределах нормы и пообещали выполнить все обязательства по контрактам.
Главное за ночь:
- Главе пензенского управления Следственного комитета вынесено неполное служебное соответствие после возбуждения первого в России дела об уклонении от призыва по мобилизации, сообщил юрист Павел Чиков, приложив фотографии решения по делу. Дело открыли в начале октября, но отменили через несколько дней.
- Власти Украины не смогут выплачивать пенсии и зарплаты без обещанного Евросоюзом транша в $9 млрд, предупредил украинский премьер Денис Шмыгаль. По его словам, любая задержка выплаты приведет к «ужасным последствиям».
- В преддверии вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС Россия начала готовить «теневой флот» и уже закупила 240 судов, пишет Bloomberg. Эмбарго вступит в силу с 5 декабря, по данным агентства, Москва и близкие к ней компании скупают суда, перевозившие иранскую и венесуэльскую нефть.
- Санкции против России и поставки оружия Украине не поддерживают от 20% до 30% немцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он отметил, что очень многие при этом поддерживают курс правительства, но мнение противников нужно учитывать, «если мы хотим держаться вместе как общество».
- В Белгородской области начали устанавливать оборонные сооружения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он опубликовал фото бетонных сооружений, внешне похожих на «зубы дракона» времен Второй мировой войны — их использовали как преграду на пути бронетехники.
Шольц также рассказал, что, по его ощущению, от 20% до 30% населения Германии не поддерживают санкции против России и поставки оружия Украине. Пусть большинство и считают курс правительства верным, нужно учитывать различные мнения, считает канцлер.
В ситуации вокруг вооруженного конфликта на Украине нельзя допускать неосторожных шагов, а между Россией и НАТО не должно быть прямого конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
В ходе интервью Шольца спросили, угрожал ли ему когда-нибудь президент России Владимир Путин военной эскалацией. Канцлер ответил, что это не так.
США могут вмешаться в вооруженный конфликт на Украине, если Россия предпримет «шокирующие и ужасные» действия, заявил бывший глава ЦРУ, экс-командующий американскими войсками в Афганистане Дэвид Петреус. Петреус не стал уточнять, что именно подразумевает под такими действиями, но допустил, что страны Запада могли бы на них отреагировать «как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО».
В Белгородской области начали устанавливать защитные сооружения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Валуйском городском округе водитель комбайна пострадал при наезде на мину, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, несмотря на наличие предупреждающей таблички, комбайнер наехал на мину, в результате чего произошел подрыв. Мужчина доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой», — написал Гладков.
Снабжение Шебекино, попавшего под обстрел в Белгородской области, водой, теплом и электричеством восстановлено, сообщил губернатор Гладков
По предварительным данным, один из погибших в Шебекино — несовершеннолетний, сообщили в СК.
Власти Херсонской области призвали мирных жителей незамедлительно покинуть Херсон «из-за напряженной ситуации на фронте» и опасности обстрелов города. «Мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра», — говорится в сообщении.
Жителям города рекомендуется перебраться на другой берег речными катерами из Речпорта.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил создать прямую телефонную линию для участников спецоперации, мобилизованных и членов их семей.
«Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный», — сообщили в СК.
Аналогичная линия будет создана территориальными следственными управлениями и Главным военным следственным управлением.
В результате обстрела города Шебекино Белгородской области погибли два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 11 многодетных отцов собираются демобилизовать, окончательный список будет утвержден в понедельник. 25-26 октября их вернут домой, «будет произведена ротация демобилизуемых за счет дополнительно призванных граждан».
Брифинг Минобороны России:
- В Харькове ВКС нанесли удары по цехам оборонного предприятия «Коммунар», на них уничтожены головные части для противокорабельных ракет «Нептун».
- На Купянском направлении (Харьковская область) ВСУ предприняли неудачную попытку наступления в направлении села Куземовка в ЛНР. Российские войска отразили атаку, потери Украины оценены в более 20 человек, один танк, один БТР и три автомобиля.
- На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлении Нововодяного и Червонопоповки (оба — ЛНР), атаки отражены. Потери Украины составили 80 человек, шесть танков, четыре бронированные машины и пять пикапов.
- На Южно-донецком направлении ВСУ атаковали позиции российских войск у Балки Соленой и Времевского Выступа (ДНР). Россия открыла артиллерийский огонь. Потери ВСУ оценены в 25 военнослужащих, два танка, три БМП и два автомобила.
- На Николаево-Криворожском направлении ВСУ пытались прорвать оборону в направлении шести населенных пунктов Херсонской области. Потери Украины составили более 130 военнослужащих, два танка, девять бронированных машин, 13 автомобилей, сообщили в Минобороны.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трем пунктам управления ВСУ в Харьковской области и в Запорожье. Уничтожены украинские склады вооружения и военной техники в ДНР и в Запорожье.
- В Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище с 56 тыс. тонн топлива для военной техники ВСУ.
- ВКС сбили в Николаевской области украинский Миг-29.
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, ранены пять мирных жителей.
Губернатор также сообщил, что пострадали гражданские объекты.
Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве и в Киевской области тревога звучит в третий раз с начала дня.
Министры иностранных дел Германии Анналена Бербок и обороны Кристина Ламбрехт требуют больше денег от министра финансов Кристиана Линднера на военную поддержку Украины, пишет Spiegel со ссылкой на письмо, адресованное последнему. Бербок и Ламбрехт просят направить на это €2,2 млрд — и критикуют то, что в бюджете на 2023 год на эти цели заложено только €697 млн.
Они считают выделение средств важным и приводят в пример то, как Берлин заплатил за танки, которые Чехия и Греция получили взамен более старой технике, которую эти страны направили Украине.