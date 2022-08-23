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Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 181-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:25
ООН столкнулась с рекордным недостатком финансирования для гуманитарной помощи странам по всему миру, в том числе из-за фокуса богатых стран-доноров на помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели, главным образом потому, что число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке, быстро растет», — сказал глава управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.

По его словам, подразделениям ООН и частным группам, с которыми они работают, потребуется $48,7 млрд в 2022 году, чтобы помочь более чем 200 млн человек, однако более чем за семь месяцев они собрали менее трети этой суммы. 
07:21

Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, сообщили в министерстве обороны ФРГ в ответ на совместное заявление трех депутатов бундестага, которые призвали увеличить поставки даже в ущерб собственной армии.

«Что касается поставок со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу», — сказал представитель министра обороны, добавив, что бундесвер не может еще больше быть ослаблен.

В заявлении депутатов говорилось, что потенциал немецкой армии «может и должен» уйти на второй план, поскольку «выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии». Призыв немецких депутатов поддержали власти Украины. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter: «Хорошо вооруженная Украина — лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы».

07:14

Нидерланды выделили дополнительный пакет финансовой помощи в размере 80 евро млн на помощь Украине. Решение о выделении дополнительной помощи было принято после визита главы Минобороны Кайсы Оллонгрен и министра внешней торговли и развития сотрудничества Лише Шрайнемахер в Киев и Ирпень.

Большая часть выделенных денег пойдет на восстановление инфраструктуры Украины. Около 65 млн евро получат нидерландские компании, которые займутся реконструкцией разрушенных в ходе военных действий мостов, дамб, больниц и других объектов инфраструктуры. Еще 10 млн евро будет направлено на разминирование.

Вчера 22:47

Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

«Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. <...> До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном», — сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

«Могу вам открыть маленькую тайну, я уже знаком с его текстом. Это будет очень мощный документ», — уточнил Ермак.

Вчера 22:46

США осуждают убийство мирных граждан, заявил представитель госдепа Нед Прайс, комментируя убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

«Мы осуждаем убийства мирных жителей, где бы это не происходило — в Киеве, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», — заявил он.

Прайс выразил надежду, что российские власти расследуют это убийство и представят результаты.

Вчера 21:02
На ближайшем заседании Совбеза ООН, которое будет посвящено ситуации вокруг Запорожской АЭС, российская делегация планирует поднять тему убийства Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, сообщил постпред России Василий Небензя.
 
Вчера 20:26
Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом Мужества посмертно.
Вчера 20:01

Следственный комитет и Росгвардия проведут проверку служб безопасности подмосковного фестиваля «Традиция» в связи с убийством Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Депутат указал, что на фестивале работали частные охранные организации «Комкон-Безопасность» и «Феникс» и именно на мероприятии была заложена бомба, из-за взрыва которой погибла Дугина.

Вчера 19:28

Реджеп Эрдоган заявил, что считает своей целью организацию переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

«Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис [на Украине]», — сказал он в обращении к нации.

Вчера 18:54

В Севастополе опять сработала система ПВО, предположительно сбит беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник», — написал он в своем телеграм-канале.

Вчера 18:43
Евро обновил минимум с 2002 года, его курс упал ниже $0,9952.
Вчера 18:38

«Газпром» сообщил, что в исключительном порядке согласился перенести срок оплаты аванса за газ для Молдавии до 1 сентября.

С просьбой об этом в корпорацию обратилось АО «Молдовагаз».

Вчера 18:14

Финляндия на прошлой неделе объявила, что ограничит выдачу виз россиянам. В разных странах предлагали полный запрет на европейские визы для граждан России, хотя на уровне ЕС подобные меры исключили.

Какие страны уже не дают визы — в материале РБК.

Вчера 18:03

Россия запросила второе за две недели заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Оно должно состояться во вторник, 23 августа, в 22:00 мск. Как сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский, Москва попросила выступить на заседании генсека ООН Антониу Гутерриша.

24 августа в 17:00 мск пройдет еще одно заседание Совбеза по Украине, которое запросили западные государства, добавил Полянский.

Вчера 17:51

Турция удвоила импорт российской нефти в этом году на фоне западных санкций против России. В этом году нарастила она импорт сырья из России, в том числе сортов Urals и Siberian Light, более чем на 200 тыс. барр. в сутки по сравнению с прошлогодними 98 тыс. барр.

По данным Refinitiv Eikon, турецкие нефтеперерабатывающие заводы компании Tüpraş и НПЗ STAR значительно увеличили закупки российской нефти Urals и Siberian Light в этом году, сократив закупки североморских, иракских и западноафриканских сортов.

Вчера 17:43

ФСБ опубликовала видеокадры с подозреваемой в убийстве дочери философа Александра Дугина. На видео показывается, как женщина проходит границу на автомобильном переходе, а также заходит в дом.

Ранее в ФСБ заявили, что раскрыли убийство Дарьи Дугиной. Его подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии, утверждает спецслужба.

Video

Вчера 17:30

В ЕС и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и перспектив экономической рецессии, сообщает CNN со ссылкой на европейских чиновников и представителей альянса.

«В Евросоюзе все будет очень трудно, и при этом мы должны будем придерживаться нашего обещания отрезать Россию от любых доходов от газа и других источников», — заявил телеканалу один из европейских дипломатов.

Вчера 17:14

Власти Болгарии заявили о неизбежности переговоров с Россией о возобновлении поставок газа. По словам исполняющего обязанности министра энергетики страны Розена Христова, правительство находится в ситуации, когда у него «не осталось вероятности не договориться с «Газпромом», так как стоимость российского газа ниже, чем на других рынках, к тому же прежний кабинет министров под руководством премьера Кирилла Петкова не зарезервировал объемы возможных поставок из США.

Глава Минэнерго заявил, что предыдущее правительство, ушедшее в отставку в начале августа после вотума недоверия парламента, сделало все возможное, чтобы переговоры с «Газпромом» были «очень трудными, почти невозможными». «Мы выслали всех дипломатов, прекратили всякие контакты, так что ситуация отнюдь не радужная. Нам, очевидно, придется к ним [к России] обращаться, мы не ждем ни легких, ни быстрых переговоров несмотря на наши попытки», — сказал Христов на заседании штаба по вопросам преодоления энергетического кризиса.

Вчера 17:05

Совет Госдумы подготовит «жесткое заявление» по Украине и в четверг, 25 августа, соберется для его принятия, сообщил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

«Мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление. Мы заявление адресуем прежде всего ООН и всем международным парламентским организациям», — сказал политик.

По словам Миронова, заявление будет связано с обстрелами Запорожской АЭС.

Вчера 16:55

До Антоновского моста долетели несколько запущенных украинскими военными ракет, но не нанесли его конструкциям значительных повреждений, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Пишут, что мост обрушился, это неправда. Мост стоит. Несколько ракет долетело, не критично», — цитирует Стремоусова ТАСС.

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