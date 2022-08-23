Бундесвер больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, сообщили в министерстве обороны ФРГ в ответ на совместное заявление трех депутатов бундестага, которые призвали увеличить поставки даже в ущерб собственной армии.

«Что касается поставок со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу», — сказал представитель министра обороны, добавив, что бундесвер не может еще больше быть ослаблен.

В заявлении депутатов говорилось, что потенциал немецкой армии «может и должен» уйти на второй план, поскольку «выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии». Призыв немецких депутатов поддержали власти Украины. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter: «Хорошо вооруженная Украина — лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы».