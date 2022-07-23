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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 150-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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10:00

Первое судно с зерном может выйти из украинского порта в рамках подписанного накануне соглашения через четыре дня, заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, участвовавший в переговорах. Полноценно все три порта, из которых будет осуществляться вывоз — Одесса, Черноморск и Южный — смогут заработать в течение трех недель, добавил он.

09:54

Украинские военные вновь атаковали Новую Каховку, заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По Каховке стреляли, но ГЭС не повредили. Попали по мосту рядом, но там ничего не повреждено, все нормально», — рассказал он и уточнил, что удар был нанесен американскими ракетными системами залпового огня HIMARS.

Также Стремоусов рассказал, что Антоновский мост через Днепр неподалеку от Херсона, который попал под обстрелы 19-20 июля, атаковали не украинские военные, а приехавшие на Украину американские специалисты.

Вчера 21:49

Восстановлением Донецка будут заниматься власти Москвы, программа рассчитана более чем на три года и включает реконструкцию «Донбасс арены», сообщил в интервью ТАСС мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что принятая городской администрацией программа состоит из нескольких этапов, однако она постоянно дополняется, так как город подвергается обстрелам и количество разрушений увеличивается.

«Восстановление города Донецка взяло на себя правительство города Москвы. Все вкладывается в программу, она уже подписана на этот год и последующие три года», — сказал мэр.

Вчера 21:29

США изучают возможность поставки Украине в будущем истребительной авиации, сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Он уточнил, что это вопрос не ближайшей перспективы, однако администрация Джозефа Байдена и Пентагон проводили «предварительное изучение возможности» таких поставок, приводит слова Кирби Reuters.

Вчера 20:54

США окажут Украине дополнительную военную помощь на сумму в $175 млн в виде поставок продукции военного назначения, подготовки и обучения военнослужащих. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Джозеф Байден, оно опубликовано на сайте Белого дома.

Вчера 20:17

В Донецкой народной республике заявили о многочисленных обстрелах со стороны Украины. Как сообщается в Telegram Народной милиции ДНР, за сутки по региону были выпущены более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», орудий калибром 155, 152 и 122 мм, а также 120-мм минометов. При обстрелах были ранены шесть местных жителей, огонь велся по районам семи населенных пунктов ДНР.

Вчера 19:44

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна продолжит оказывать Украине помощь, независимо от того, кто станет следующим премьер-министром. Об этом британский премьер заявил во время телефонного разговора в пятницу днем с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель канцелярии Джонсона.

Премьер приветствовал сделку по экспорту украинского зерна, о которой было объявлено в Стамбуле и заявил, что ее условия должны выполняться всеми сторонами.

Вчера 19:21

Зерно из украинских портов, согласно сделке с Россией, доставят в Турцию по безопасным разминированным путям для разгрузки, оттуда его распределят покупателям по всему миру, сообщила The New York Times без указания источника информации.

Корабли, следующие из портов Украины (Одессы, Южного и Черноморска), вернутся обратно лишь после проверки группой представителей России, Украины, Турции и ООН. Это стало ключевым российским требованием, Москва хочет убедиться, что на кораблях в Украину не будет отправлено вооружение странами Запада.

Вчера 18:53

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России удалось сохранить деполитизированный характер договоренности по транспортировке украинского зерна из черноморских портов. По его словам, подписанный меморандум по экспорту российской сельскохозяйственной продукции будет действовать три года.

Вчера 18:11

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что координационный центр, который будет обеспечивать вывоз зерна с Украины, заработает в течение двух недель. Он также добавил, что сделка рассчитана на 120 дней с возможностью продления.

Вчера 17:54

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что безопасность судов с зерном в территориальных водах Украины (в том числе и противоминные мероприятия) будет обеспечивать Киев.

Вчера 17:33
ООН в свою очередь пообещала устранять препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений в сферах финансов, страхования и логистики.
Вчера 17:30
В соответствии с соглашением суда с зерном не будут сопровождать военные корабли, самолеты или беспилотники. Однако корабли будут досматривать по пути на Украину специальные инспекционные группы. Координировать их деятельность будет специальный центр в Стамбуле. Разминировать украинские порты не будут, суда будут входить в них по специальному фарватеру.

 
Вчера 17:23
Россия подписала соглашение о вывозе зерна из Украины по Черному морю с Турцией и ООН.

 
Вчера 16:52

Эльвира Набиуллина анонсировала продление ограничений на покупку иностранной валюты, которое действует до 9 сентября. «К сожалению у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в будущем. <...> Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта», — сказала она.
 

Вчера 16:27

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что наличные доллары в России будут обращаться «даже в самом апокалипсическом сценарии».

Вчера 15:39

Министр энергетики Николай Шульгинов открыл в Крыму восстановленные линии электропередачи, которые соединяют энергосистемы России, Херсонской и Запорожской областей и позволяют обеспечить энергонезависимость регионов от Украины. Об этом сообщается в Telegram Минэнерго.

Также Шульгинов посетил Мариуполь, где провел совещание по восстановлению инфраструктуры в ДНР, ЛНР и на территориях, подконтрольным российским силам. Министр обсудил восстановление газовых и электросетей, а также подготовку к осенне-зимнему периоду.

Вчера 15:32

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что в России сохранится обращение наличной американской валюты. По ее словам, наличные доллары будут обращаться в стране «даже при самом апокалиптическом сценарии».

Вчера 15:01

Молдавия не препятствовала ротации контингента миротворческих сил России в Приднестровье, въезд не был разрешен отдельным российским военнослужащим, заявил пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ.

Так в ведомстве отреагировали на слова главы МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева. В интервью «РИА Новости» он заявил, что Приднестровье опасается «деструктивных демаршей» со стороны Кишинева, и обвинил власти Молдавии в том, что они «мешают ротации российских миротворцев».

Вчера 14:46

Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна с Турцией и ООН. Подписи под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш, сообщает издание «Страна.ua». Контроль портов Одессы, Черноморска и порта Южный остается за украинской стороной.

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