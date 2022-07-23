Украинские военные вновь атаковали Новую Каховку, заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По Каховке стреляли, но ГЭС не повредили. Попали по мосту рядом, но там ничего не повреждено, все нормально», — рассказал он и уточнил, что удар был нанесен американскими ракетными системами залпового огня HIMARS.

Также Стремоусов рассказал, что Антоновский мост через Днепр неподалеку от Херсона, который попал под обстрелы 19-20 июля, атаковали не украинские военные, а приехавшие на Украину американские специалисты.